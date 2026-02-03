Compromiso firme de la UOC

La UOC, comprometida con el desarrollo sostenible y el bienestar de la humanidad, es uno de los 230 socios mundiales de la OMS que se ha sumado al Día Mundial de las Enfermedades Desatendidas. Para la vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación de la UOC y presidenta del Consejo de Dirección del eHealth Center, Marta Aymerich, la firma como socio colaborador de la OMS demuestra, una vez más, «el compromiso de nuestra universidad con la Agenda 2030» y refuerza «el convenio con la OMS en docencia e investigación en estas enfermedades y, en particular, en la leishmaniosis».

La adhesión a esta iniciativa es una muestra más del compromiso de la UOC con el estudio y la difusión de estas enfermedades. Entre 2016 y 2018, la profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud y coordinadora del ámbito de Diseño y Evaluación de Intervenciones en eHealth, Carme Carrion, trabajó en un proyecto en colaboración con la OMS con el fin de implantar una guía dirigida a profesionales sanitarios para que puedan realizar un seguimiento de la leishmaniasis cutánea. Tal como explica Carrion, el objetivo del proyecto conjunto fue «garantizar que, mediante la salud digital, el abordaje de las enfermedades tropicales olvidadas pueda llegar a las poblaciones más desfavorecidas, que a menudo son las principales afectadas».

Como explica Carrion, la tecnología desempeña un papel clave en este proceso, porque «permite formar a los profesionales que trabajan sobre el terreno sin que tengan que desplazarse para hacerlo» y, en términos de investigación, «puede mejorar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estas enfermedades».

La alianza entre la OMS y la UOC se ha materializado también en el curso de formación que imparte la universidad sobre Manejo Clínico de la Leishmaniasis Cutánea. El programa, dirigido a los profesionales de la salud que trabajan sobre el terreno, ofrece información actual de la epidemiología, el seguimiento, la historia natural, el diagnóstico y las estrategias de tratamiento de esta patología.

La salud digital, clave en la lucha contra las NTD

El trabajo en enfermedades olvidadas que lleva a cabo la UOC ha sido el principal motivo por el que Darío Codner, físico especialista en política y gestión de la innovación, la ciencia y la transferencia tecnológica de la Universidad de Quilmes (Argentina), se ha decidido a hacer una visita a la universidad durante la semana del 27 de enero. El principal objetivo de su visita al eHealth Center es fortalecer las relaciones entre ambas instituciones y, a su vez, avanzar juntos en proyectos de investigación conjuntos, como el desarrollo de la aplicación móvil para prevenir el dengue.

Codner explica que la idea de crearla nació como respuesta al «déficit de datos de los que disponen las autoridades sanitarias argentinas, tal como les ocurre a otros países de la región». El experto en política y gestión cree que el trabajo en salud digital (ehealth) puede ayudar a «resolver esta problemática con el diseño de políticas públicas efectivas y eficientes». En la actualidad, Codner colabora con el gobierno argentino en esta aplicación móvil, que quiere llegar a ser «una solución para una mejor toma de decisiones y, a su vez, generar información de interés para los expertos y las autoridades sanitarias para agilizar los procesos de notificación de casos de dengue y tomar decisiones más rápidas».

Además de colaborar en el desarrollo de esta aplicación móvil, el investigador argentino también moderará el próximo Healthy Workshop de la UOC, que tratará de la generación y la transferencia de conocimiento en Argentina y analizará los desafíos para la política pública de salud.

A partir de este 2020, un año que la OMS considera «decisivo» en la lucha contra estas enfermedades, se destinarán más recursos y medios para estudiarlas y realizar su prevención con el objetivo de vencerlas, tarea que se visibilizará en las redes mediante la etiqueta #BeatNTDs. A lo largo de este año, el organismo también hará públicos los nuevos objetivos para orientar el progreso hasta 2030 e insta a los líderes a poner los recursos políticos y financieros para batir estas enfermedades con acciones que pueden registrarse en este portal.

El papel que tendrá en este proceso la salud digital será fundamental. Por ello, la UOC pondrá a disposición de la OMS todos sus recursos en salud digital, vertebrados desde el eHealth Center, «para revertir la situación de las NTD y dejar de llamar "desatendidas" unas enfermedades que no tendrían que serlo», concluye Aymerich.