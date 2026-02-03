La UOC se suma a la lluita de l'OMS per a combatre les malalties tropicals desatesesL'expert argentí en innovació tecnològica Darío Codner fa una estada a l'eHealth Center per a desenvolupar una aplicació mòbil per al control i la prevenció del dengue
El 30 de gener tindrà lloc, per primera vegada, el Dia Mundial de les Malalties Tropicals Desateses (NTD Day, per la sigla en anglès). Aquest dia neix d'una iniciativa de diverses entitats d'arreu del món que s'han unit per donar visibilitat i fer front a les malalties tropicals desateses (neglected tropical diseases, NTD). L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha celebrat la iniciativa i aviat impulsarà l'oficialitat d'aquest dia. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) s'hi ha volgut sumar per demostrar, un cop més, el seu compromís amb la salut mundial i la millora de la qualitat de vida de tota la població.
Les malalties tropicals desateses (neglected tropical diseases, NTD) engloben, segons l'OMS, totes les patologies infeccioses que proliferen «en entorns empobrits, especialment en l'ambient calorós i humit dels climes tropicals». Tal com explica l'organisme de referència mundial, són malalties parasitàries que transmeten els insectes, com els mosquits o les mosques, o que es propaguen per l'aigua contaminada i el sòl infestat d'ous de cucs.
Les NTD afecten més de 1.600 milions de persones a les regions més pobres i marginades del món. Aquestes vint malalties, entre les quals hi ha el dengue, la ràbia, el pian, la lepra o la leishmaniosi, avui dia estan focalitzades a les zones tropicals del planeta —l'Amèrica Llatina i l'Àfrica—, ja que han anat desapareixent gradualment de les regions del planeta amb millors nivells de vida i higiene. Tot i això, la circulació constant de persones i mercaderies pròpia del món cada vegada més global en què vivim i l'emergència climàtica les està tornant a fer presents a casa nostra. De fet, i com a resposta a l'augment de casos que s'han detectat d'una d'aquestes malalties, el Chagas, el desembre del 2018, la Generalitat de Catalunya va engegar el Protocol de cribratge, diagnòstic i tractament de la malaltia de Chagas en dones embarassades llatinoamericanes i en els seus fills.
Compromís ferm de la UOC
La UOC, compromesa amb el desenvolupament sostenible i el benestar de la humanitat, és un dels 230 socis mundials de l’OMS que s’ha sumat al Dia Mundial de les Malalties Tropicals Desateses. Per a la vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC i presidenta del Consell de Direcció de l'eHealth Center, Marta Aymerich, la signatura com a soci col·laborador de l’OMS demostra, un cop més, «el compromís de la Universitat amb l'Agenda 2030» i reforça «el conveni amb l'OMS en docència i recerca en aquestes malalties i, en particular, en la leishmaniosi».
L'adhesió a aquesta iniciativa és una mostra més del compromís de la UOC amb l'estudi i la difusió d'aquestes malalties. Entre el 2016 i el 2018, la professora dels Estudis de Ciències de la Salut i coordinadora de l'àmbit de Disseny i Avaluació d'Intervencions en eHealth, Carme Carrion, va treballar en un projecte en col·laboració amb l'OMS per tal d'implantar una guia adreçada a professionals sanitaris perquè puguin fer un seguiment de la leishmaniosi cutània. Tal com explica Carrion, l'objectiu del projecte conjunt va ser «garantir que, per mitjà de la salut digital, l'abordatge de les malalties tropicals oblidades pugui arribar a les poblacions més desafavorides, que sovint en són les principals afectades».
Com explica Carrion, la tecnologia té un paper clau en aquest procés, perquè «permet formar els professionals que treballen sobre el terreny sense que s'hagin de desplaçar per a fer-ho» i, en termes de recerca, «pot millorar el diagnòstic, el tractament i el seguiment d'aquestes malalties».
L'aliança entre l'OMS i la UOC també s'ha materialitzat en el curs de formació que imparteix la Universitat sobre Maneig Clínic de la Leishmaniosi Cutània. El programa, adreçat als professionals de la salut que treballen sobre el terreny, ofereix informació actual de l'epidemiologia, el seguiment, la història natural, el diagnòstic i les estratègies de tractament d'aquesta patologia.
La salut digital, clau en la lluita contra les NTD
El treball en malalties oblidades que porta a terme la UOC ha estat el motiu principal pel qual Darío Codner, físic especialista en política i gestió de la innovació, la ciència i la transferència tecnològica de la Universitat de Quilmes (Argentina), s'ha decidit a fer una visita a la Universitat durant la setmana del 27 de gener. L'objectiu principal de la seva visita a l'eHealth Center és enfortir les relacions entre les dues institucions i, alhora, avançar plegats en projectes de recerca conjunts, com el desenvolupament de l'aplicació mòbil per a prevenir el dengue.
Codner explica que la idea de crear-la va néixer com a resposta al «dèficit de dades de què disposen les autoritats sanitàries argentines, tal com els passa a altres països de la regió». L'expert en política i gestió creu que el treball en salut digital (ehealth) pot ajudar a «resoldre aquesta problemàtica amb el disseny de polítiques públiques efectives i eficients». Actualment, Codner col·labora amb el govern argentí en aquesta aplicació mòbil, que vol esdevenir «una solució per a una presa de decisions més bona i, alhora, generar informació interessant per als experts i les autoritats sanitàries per tal d'agilitzar els processos de notificació de casos de dengue i prendre decisions més ràpides».
A banda de col·laborar en el desenvolupament d'aquesta aplicació mòbil, l'investigador argentí també moderarà el pròxim Healthy Workshop de la Universitat, que tractarà de la generació i la transferència de coneixement a l'Argentina i que analitzarà els desafiaments per a la política pública de salut.
A partir d'aquest 2020, un any que l'OMS considera «decisiu» en la lluita contra aquestes malalties, es destinaran més recursos i mitjans per a estudiar-les i fer-ne la prevenció amb l'objectiu de vèncer-les, una tasca que es visibilitzarà a les xarxes mitjançant l'etiqueta #BeatNTDs. Al llarg d'aquest any, l'organisme també farà públics els nous objectius per a orientar el progrés fins al 2030 i insta els líders a posar els recursos polítics i financers per a batre aquestes malalties amb accions que es poden registrar en aquest portal.
El paper que tindrà en aquest procés la salut digital serà fonamental. Per això, la UOC posarà a disposició de l'OMS tots els seus recursos en salut digital, vertebrats des de l'eHealth Center, «per revertir la situació de les NTD i deixar d'anomenar "desateses" unes malalties que no ho haurien de ser», conclou Aymerich.