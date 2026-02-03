Proyectos pioneros en España

Para ayudar a paliar estas carencias estructurales del sistema, se han puesto en marcha proyectos que se han erigido como ejemplos de buenas prácticas en toda España. Una de los primeros, en 2006, fue el Programa Paciente Experto Cataluña. Su responsable, Paloma Amil, nos detallará las claves del funcionamiento de este programa, en el que ya han tomado parte más de 5.500 personas.

En 2008, la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) detectó que la Escuela de Pacientes tenía que dar el paso al mundo virtual. El codirector de la Escuela de Pacientes y profesor de la EASP, Joan Carles March, nos explicará los motivos.

Desde Galicia, la subdirectora General de Atención al Ciudadano y Calidad, y directora de la Escuela Gallega de Salud para Ciudadanos del Servicio Gallego de Salud, Josefina Monteagudo, expondrá el papel que juega la Escuela en la comunicación entre profesionales sociosanitarios y pacientes.

Las apps ganan protagonismo

La eclosión de las aplicaciones también ha llegado al mundo de la salud y ya hay muchas propuestas diferentes disponibles en el mercado. El cocreador de Esporti Family, Manuel Escobar, revelará cómo consiguen adherencia a esta aplicación que busca combatir la obesidad infantil.

La vocación de ayuda y acompañamiento a los usuarios que ha tenido siempre el sistema sociosanitario es lo que llevó, en 2013, a crear la aplicación del servicio preexistente Salud Responde de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Su coordinador técnico, David Mateos, relatará cómo consiguen que los adultos den el paso al mundo digital.

En un contexto de cambio e innovaciones como el que vive el mundo de la salud, la UOC també ha querido formar parte de ello, con las «Conversaciones para la Salud». Eulàlia Hernández, coordinadora del ámbito de Educación, Empoderamiento y Participación en Salud del eHealth Center de la UOC, nos detallará de dónde surgió la idea de este ciclo dirigido a profesionales.

La serie de vídeos de #unitedforehealth busca ofrecer un contenido de calidad, pero breve y conciso para que se adapte a los hábitos de consumo digital. Por eso, los vídeos tienen una duración inferior a los dos minutos y medio, y se publicarán semanalmente.

