Píldoras #unitedforehealth: empoderamiento en salud a través de vídeos brevesVarios profesionales del ámbito sociosanitario explicarán, semanalmente, las claves de la salud digital y la alfabetización para conseguir una sociedad empoderada
El mundo digital está entrando en el ámbito de la salud de una manera gradual. Actualmente, algunas muestras de este proceso de digitalización ya nos permiten consultar virtualmente los resultados de unas analíticas, monitorizar los niveles de azúcar con una aplicación, obtener diagnósticos cada vez más precisos desde la inteligencia artificial o consultar información médica en las plataformas virtuales.
La existencia de este tipo de herramientas, avaladas por la comunidad científica, facilita el empoderamiento de la ciudadanía. A través de ellas, la sociedad obtiene información y recursos para tomar parte del proceso de toma de decisiones sobre la propia salud, tanto desde casa como desde los centros de atención médica.
Pero no todas las iniciativas están basadas en la evidencia científica necesaria que las hace útiles. Y tampoco mantienen el rigor que la comunidad de expertos exige. Así las cosas, no es de extrañar que la ciudadanía tenga dudas sobre estas herramientas. Por eso, preguntas tales como «¿Cómo podemos encontrar información rigurosa sobre salud en internet?, ¿qué iniciativas de salud digital se están implementando?, ¿qué conocimientos podemos obtener para implicarnos en la salud propia sin ser profesionales sociosanitarios?, ¿de qué manera el profesional médico puede colaborar en el empoderamiento de los pacientes?» son cada vez más frecuentes.
Acercar algunas iniciativas a la ciudadanía
Para responder estas y otras cuestiones, desde el eHealth Center de la UOC lanzamos una serie de vídeos breves semanales en el marco del proyecto #unitedforehealth, que pretende recoger las iniciativas de salud digital en España.
A partir del 22 de enero, cada miércoles, expertos de varias instituciones, centros de investigación y hospitales explicarán en qué consiste la salud digital y qué están haciendo desde su organismo para aplicarla y ponerla a disposición de la sociedad. La intención de los vídeos es acercar a la ciudadanía las iniciativas relacionadas con la salud digital y el empoderamiento. Para hacerlo, se dividirán en dos bloques: Ideas (#IdeasU4eH), con conceptos y explicaciones más teóricas; y Buenas prácticas (#ApplicationsU4eH), para difundir casos de éxito.
Así, se descubrirán los proyectos que existen en España que buscan dar herramientas a los ciudadanos y las ciudadanas y hacerlos partícipes de su salud. Pese a estos esfuerzos, todavía queda mucho camino por recorrer. Según el Informe sobre Transformación Digital en Salud en España: compromisos vs. realidades, publicado por la Asociación de Salud Digital (ASD) en 2018, el proceso de digitalización del ámbito de la salud «todavía no se ha completado en la medida de lo deseable y posible».
Como expone la ASD, desde que en 2005 se aprobó el Plan Avanza, que buscaba difundir un uso adecuado de las TIC en las instituciones públicas mediante el programa «Sanidad en línea», se ha hecho mucho trabajo, pero no lo suficiente. La implementación de la tecnología en el mundo de la salud se está produciendo muy lentamente.
Proyectos pioneros en España
Para ayudar a paliar estas carencias estructurales del sistema, se han puesto en marcha proyectos que se han erigido como ejemplos de buenas prácticas en toda España. Una de los primeros, en 2006, fue el Programa Paciente Experto Cataluña. Su responsable, Paloma Amil, nos detallará las claves del funcionamiento de este programa, en el que ya han tomado parte más de 5.500 personas.
En 2008, la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) detectó que la Escuela de Pacientes tenía que dar el paso al mundo virtual. El codirector de la Escuela de Pacientes y profesor de la EASP, Joan Carles March, nos explicará los motivos.
Desde Galicia, la subdirectora General de Atención al Ciudadano y Calidad, y directora de la Escuela Gallega de Salud para Ciudadanos del Servicio Gallego de Salud, Josefina Monteagudo, expondrá el papel que juega la Escuela en la comunicación entre profesionales sociosanitarios y pacientes.
Las apps ganan protagonismo
La eclosión de las aplicaciones también ha llegado al mundo de la salud y ya hay muchas propuestas diferentes disponibles en el mercado. El cocreador de Esporti Family, Manuel Escobar, revelará cómo consiguen adherencia a esta aplicación que busca combatir la obesidad infantil.
La vocación de ayuda y acompañamiento a los usuarios que ha tenido siempre el sistema sociosanitario es lo que llevó, en 2013, a crear la aplicación del servicio preexistente Salud Responde de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Su coordinador técnico, David Mateos, relatará cómo consiguen que los adultos den el paso al mundo digital.
En un contexto de cambio e innovaciones como el que vive el mundo de la salud, la UOC també ha querido formar parte de ello, con las «Conversaciones para la Salud». Eulàlia Hernández, coordinadora del ámbito de Educación, Empoderamiento y Participación en Salud del eHealth Center de la UOC, nos detallará de dónde surgió la idea de este ciclo dirigido a profesionales.
La serie de vídeos de #unitedforehealth busca ofrecer un contenido de calidad, pero breve y conciso para que se adapte a los hábitos de consumo digital. Por eso, los vídeos tienen una duración inferior a los dos minutos y medio, y se publicarán semanalmente.
Twitter @eHealthUOC
Youtube @UOC