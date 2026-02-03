Píndoles #unitedforehealth: empoderament en salut amb vídeos breusDiversos professionals de l’àmbit sociosanitari explicaran, setmanalment, les claus de la salut digital i l’alfabetització per aconseguir una societat empoderada
El món digital s’està inserint en l’àmbit de la salut d’una manera gradual. Actualment, algunes mostres d’aquest procés de digitalització ja ens permeten consultar virtualment els resultats d’unes analítiques, monitorar els nivells de sucre amb una app, obtenir diagnòstics cada vegada més precisos des de la intel·ligència artificial o consultar informació mèdica a les plataformes virtuals.
L’existència d’aquesta mena d’eines, avalades per la comunitat científica, facilita l’empoderament de la ciutadania. Amb aquestes eines, la societat obté informació i recursos per prendre part del procés de presa de decisions sobre la salut pròpia, tant des de casa com des dels centres d’atenció mèdica.
Però no totes les iniciatives estan basades en l’evidència científica necessària que les fa útils. I tampoc mantenen el rigor que la comunitat d’experts exigeix. No és estrany, doncs, que la ciutadania tingui dubtes sobre aquestes eines. Per això, preguntes com ara «Com podem trobar informació rigorosa sobre salut a internet?, quines iniciatives de salut digital s’estan implementant?, quins coneixements podem obtenir per implicar-nos en la salut pròpia sense ser professionals sociosanitaris?, de quina manera el professional mèdic pot col·laborar en l’empoderament dels pacients?» són cada vegada més freqüents.
Apropar algunes iniciatives a la ciutadania
Per respondre aquestes i altres qüestions, des de l’eHealth Center de la UOC llancem una sèrie de vídeos breus setmanals en el marc del projecte #unitedforehealth, que pretén recollir les iniciatives de salut digital a Espanya.
A partir del 22 de gener, cada dimecres, experts de diverses institucions, centres de recerca i hospitals explicaran en què consisteix la salut digital i què fan des del seu organisme per aplicar-la i posar-la a disposició de la societat. La intenció dels vídeos és acostar les iniciatives relacionades amb la salut digital i l’empoderament a la ciutadania. Per fer-ho, es dividiran en dos blocs: Idees (#IdeasU4eH), amb conceptes i explicacions més teòriques; i Bones pràctiques (#ApplicationsU4eH), per a difondre casos d’èxit.
Així, es descobriran els projectes que hi ha a Espanya que busquen donar eines a ciutadans i ciutadanes i fer-los partícips de la seva salut. Tot i aquests esforços, encara hi ha molt de camí per recórrer. Segons l’Informe sobre Transformación Digital en Salud en España: compromisos vs. realidades, publicat per l’Asociación de Salud Digital (ASD) el 2018, el procés de digitalització de l’àmbit de la salut «encara no s’ha completat en la mesura desitjable i possible».
Com exposa l’ASD, des que l’any 2005 es va aprovar el Plan Avanza, que buscava difondre un ús adequat de les TIC en les institucions públiques amb el programa «Sanidad en línea», s’ha fet feina, però no suficient. La implementació de la tecnologia en el món de la salut s’està produint molt lentament.
Projectes pioners a Espanya
Per tal d’ajudar a pal·liar aquestes mancances estructurals del sistema, s’han posat en marxa projectes que s’han erigit com a exemples de bones pràctiques arreu d’Espanya. Un dels primers, l’any 2006, va ser el Programa Pacient Expert Catalunya. La seva responsable, Paloma Amil, ens detallarà les claus del funcionament d’aquest programa, del qual ja han pres part més de 5.500 persones.
El 2008, l’Escola Andalusa de Salut Pública (EASP) va detectar que l’Escuela de Pacientes havia de fer el pas al món virtual. El codirector de l’Escuela de Pacientes i professor de l’EASP, Joan Carles March, ens n’explicarà els motius.
Des de Galícia, la subdirectora General d’Atenció al Ciutadà i Qualitat, i directora de l’Escola Gallega de Salut per a Ciutadans del Servei Gallec de Salut, Josefina Monteagudo, exposarà el paper que juga l’Escola en la comunicació entre professionals sociosanitaris i pacients.
Les apps guanyen protagonisme
L’eclosió de les aplicacions també ha arribat al món de la salut i ja hi ha moltes propostes diferents disponibles al mercat. El cocreador d’Esporti Family, Manuel Escobar, revelarà com aconsegueixen adherència a aquesta app que busca combatre l’obesitat infantil.
La vocació d’ajut i acompanyament als usuaris que ha tingut sempre el sistema sociosanitari és el que va portar, l’any 2013, a crear l’aplicació del servei preexistent Salud Responde de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. El seu coordinador tècnic, David Mateos, relatarà com aconsegueixen que els adults facin el pas al món digital.
En un context de canvi i innovacions com el que viu el món de la salut, la UOC també hi ha volgut prendre part, amb les «Conversaciones para la Salud». Eulàlia Hernández, coordinadora de l’àmbit d’Educació, Empoderament i Participació en Salut de l’eHealth Center de la UOC, ens detallarà d’on va sorgir la idea d’aquest cicle dirigit a professionals.
La sèrie de vídeos de #unitedforehealth busca oferir un contingut de qualitat, però breu i concís per tal que s’adapti als hàbits de consum digital. Per això, els vídeos tenen una durada inferior als dos minuts i mig, i es publicaran setmanalment.
