EduTECH Emprèn Demoday 2024

Este evento, que cerraba el programa de este año, reunió a varios participantes de la convocatoria 2024 para realizar su presentación de pitch ante un público compuesto por expertos en innovación educativa, miembros de la comunidad UOC como mentores, profesores y doctorandos de la Escuela de Doctorado, así como representantes del Clúster EdTech de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña. Esta jornada osa oportunidad para recibir feedback y prepararse para enfrentar los futuros del mundo del emprendimiento

Mireia Riera, Directora del Área de Transferencia, Emprendimiento y Ciencia Abierta, destacó el compromiso de la institución con la innovación y el emprendimiento, subrayando la relevancia del ecosistema emprendedor para la educación superior. Esta edición de EduTECH Emprèn, con una gran participación y varios proyectos en fases avanzadas, superó las expectativas. "Este año hemos recibido muchos participantes y los proyectos presentados están más maduros que en ediciones anteriores", explicó Mireia. Además, destacó la importancia de participar en esta convocatoria, señalando que si formas parte de EduTECH Emprèn, ya eres parte del ecosistema UOC. "Tienes la oportunidad de presentarte al SpinUOC y al stand del 4YFN del Mobile World Congress."

Jordi Castells, Coordinador de Emprendimiento e Innovación de la UOC, destacó el impacto del programa: "EduTECH Emprèn es el único programa de la UOC que acoge a personas externas al ecosistema universitario, favoreciendo el intercambio de conocimientos."

Maria dels Àngels Pla Porta, Jefa del Servicio de Emprendimiento de la Generalitat de Cataluña, resaltó la importancia del emprendimiento más allá de la idea de negocio: "Emprender no es solo tener una idea, es asumir riesgos, perseverancia y trabajo constante". Y animó a los participantes a seguir avanzando: "Habéis dedicado muchas horas de trabajo. La UOC os ha facilitado el camino, pero lo más importante es el impacto social y ecológico de vuestros proyectos. Emprender no termina aquí, es solo el principio."

Durante la jornada se presentaron algunos de los proyectos participantes de la actual edición del programa:

• Laura Martín Barnadas, CEO del proyecto Accesibles, presentó su iniciativa de accesibilidad para mejorar la lectura y la interacción con contenidos educativos a través de pictogramas y lecturas fáciles. El proyecto busca garantizar una educación inclusiva y accesible, mejorando la autonomía de las personas con dificultades de comprensión, explicó.

• Àlex Rius Laorden, CEO de Levelab Technologies, expuso cómo su plataforma "ayuda a superar las barreras de las tecnologías educativas, ofreciendo una experiencia de aprendizaje más intuitiva". El proyecto actualmente trabaja con institutos en Barcelona y estudiantes en Los Ángeles.

• Adrià Munuera Borrell, CEO de AI Grader, mostró su herramienta de corrección automática de exámenes. "Con AI Grader, podemos pasar de corregir 30 exámenes en dos horas a hacerlo en cinco minutos. Además, la herramienta detecta el uso de la IA en los exámenes, proporcionando un valor añadido para profesores e instituciones", explicó.

La jornada también contó con una mesa redonda, dinamizada por Txell Pedreño, técnica de innovación y emprendimiento de Hubbik y responsable del programa, que contó con la participación de Alicia Berlanga, Cluster Manager del Clúster EdTech; Luis Villarejo, CEO de Immersium Studio y uno de los actuales formadores del programa; Xavier, CEO de Bechallenge, y participante de la primera edición del programa en 2017; y Eloy López, Gestor de innovación en UN-EM y mentor del programa desde sus inicios. Todos ellos debatieron sobre la evolución actual del sector EdTech y cómo han evolucionado los proyectos participantes en todas las ediciones del programa EduTech Emprèn.

Para finalizar, se realizó una valoración conjunta del programa y se aportaron nuevas propuestas de colaboración para que el programa siga creciendo y siendo un referente dentro del sector.

También hubo un tiempo final para el networking y para favorecer las conexiones entre todos los participantes de la jornada.