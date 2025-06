EduTECH Emprèn Demoday 2024

Aquest esdeveniment, que tancava el programa d’aquest any, va reunir diversos participants de la convocatòria 2024 per fer la seva presentació de pitch davant un públic format per experts en innovació educativa, membres de la comunitat UOC com mentors, professors i doctorands de l’Escola de Doctorat, així com representants del Clúster EdTech de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Aquesta jornada va oferir als emprenedors una valuosa oportunitat per rebre feedback i preparar-se per afrontar els reptes futurs del món de l’emprenedoria.

Mireia Riera, Directora del Àrea de Transferència, Emprenedoria i Ciència Oberta, va subratllar el compromís de la institució amb la innovació i l’emprenedoria, destacant la rellevància de l’ecosistema emprenedor per a l’educació superior. Aquesta edició d’EduTECH Emprèn, amb una gran participació i diversos projectes en fases avançades, va superar les expectatives. "Aquest any hem rebut molts participants i els projectes presentats estan més madurs que en edicions anteriors", va explicar Mireia. A més, va subratllar la rellevància de participar en aquesta convocatòria, destacant que si formes part d’EduTECH Emprèn, ja formes part de l’ecosistema UOC. “Tens l’oportunitat de presentar-te a l’ SpinUOC i a l’estand del 4YFN del Mobile World Congress ".

Jordi Castells, Coordinador d’Emprenedoria i Innovació de la UOC, va destacar l’impacte del programa: "EduTECH Emprèn és l’únic programa de la UOC que acull persones externes a l’ecosistema universitari, afavorint l’intercanvi de coneixements

Maria dels Àngels Pla Porta, Cap del Servei d’Emprenedoria de la Generalitat de Catalunya, va posar de manifest la importància de l’emprenedoria més enllà de la idea de negoci: "Emprendre no és només tenir una idea, és assumir riscos, perseverança i treball constant". I va animar als participants a seguir avançant: "Li heu dedicat moltes hores de treball. La UOC us ha facilitat el camí, però el més important és l'impacte social i ecològic dels vostres projectes. Emprendre no acaba aquí, és només el principi."

Durant la jornada es van presentar alguns dels projectes participants de l’actual edició del programa:

· Laura Martín Barnadas, CEO del projecte Accesibles , va presentar la seva iniciativa d’accessibilitat per millorar la lectura i la interacció amb continguts educatius a través de pictogrames i lectures fàcils. El projecte busca garantir una educació inclusiva i accessible, millorant l’autonomia de les persones amb dificultats de comprensió, va explicar.

· Àlex Rius Laorden, CEO de Levelab Technologies , va exposar com la seva plataforma “ajuda a superar les barreres de les tecnologies educatives, oferint una experiència d’aprenentatge més intuïtiva". El projecte actualment treballa amb instituts a Barcelona i estudiants a Los Angeles.

· I finalment Adrià Munuera Borrell, CEO de AI Grader , va mostrar la seva eina de correcció automàtica d’exàmens. "Amb AI Grader, podem passar de corregir 30 exàmens en dues hores a fer-ho en cinc minuts. A més, l’eina detecta l’ús de la IA en els exàmens, proporcionant un valor afegit per a professors i institucions", va explicar.

La jornada també va comptar amb una taula rodona, dinamitzada per Txell Pedreño, técnica d’innovació i emprenedoria de Hubbik i responsable del programa, que va comptar amb la participació d’ Alicia Berlanga, Cluster Manager del Clúster EdTech; Luis Villarejo, CEO de Immersium Studio ,i un dels actuals formadores del programa; Xavier, CEO de Bechallenge , i participant de la primera edició del programa, l’any 2017;i Eloy López, Gestor d’innovaciño a UN-EM i mentor del programa des dels seus inicis. Tots ells van debatre sobre l’actual evolució del sector Edtech i de com havien evolucionat els projectes participants en totes les edicions del programa EduTech Emprèn.

Per acabar, es va fer una valoració conjunta del programa i es van aportar noves propostes de col·laboracions per tal que el programa segueixi creixent i sent un referent dins el sector.

També va haver-hi un temps final per al networking i per afavorir les connexions entre tots els participants de la jornada.