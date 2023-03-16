"Debemos dar el salto de un gran proyecto a una gran universidad"

¿Hace pocos meses que tomó posesión del cargo. ¿Ha sido un periodo de toma de contacto?

¿Hacia dónde apuntan estos objetivos?

¿Eso quiere decir romper con la línea que ha imperado hasta ahora?

¿Priorizar la calidad implica detener el crecimiento exponencial que ha vivido la UOC en sus diez años de existencia?

¿En qué ámbitos la UOC tiene que ganar en calidad?

¿Sin investigación no hay buena docencia?

¿Es reacia al mundo empresarial que rodea la UOC?

¿Cómo encaja la universidad en el sistema universitario catalán?

¿Ha tenido ya contactos con el resto de rectores?

¿Cuál tiene que ser el papel de la UOC en el nuevo marco de unificación del espacio europeo de educación superior?

¿Ha empezado a trabajar en la redefinición de los estatutos de la UOC?

La doctora Imma Tubella inicia una nueva etapa al frente de la UOC como sucesora de Gabriel Ferraté, rector fundador de una institución que ha cumplido diez años. En estos primeros meses, esta experta en comunicación audiovisual, ex profesora de la casa, ha cerrado los objetivos de la Universidad para este 2006, que tienen como principios básicos pasar de un gran proyecto a una gran universidad y convertirse en un referente de calidad académica e investigadora dentro del sistema universitario, con la vista puesta en Europa. Sin cerrar la puerta a la expansión de la UOC, afirma que sólo avalará un crecimiento que no pase factura a la calidad y que no pierda de vista su carácter de universidad arraigada en Cataluña.Ha sido exactamente lo que dije que haría: dije que analizaría la situación, que miraría cómo está la UOC en todos los aspectos para poder hacer un diagnóstico y elaborar a continuación un plan estratégico. De hecho, no lo he podido hacer exactamente así porque, en primer lugar, se ha tenido que aprobar un presupuesto, y por ello ha sido necesario presentar unos objetivos. Así que he tenido que cerrar los objetivos al tiempo que estaba haciendo el diagnóstico de la situación en la UOC. Lo único que me he reservado en el marco de estos objetivos es la elaboración del plan estratégico de la UOC que se implantará desde este año hasta 2009.Lo más importante es acabar de definir el modelo de universidad que queremos, que es una mezcla de lo que somos y de lo que queremos ser. Creo que actualmente la UOC es un gran proyecto, y queremos que también sea una gran universidad. No tengo ningún eslogan; pero, si tuviera que resumir con una frase cuál es el cambio más importante que creo que ha de asumir la UOC, diría que es dar el salto de un gran proyecto a una gran universidad, y que este salto se refleje en el ámbito de Cataluña, España y a nivel internacional.No necesariamente. Nos mantenemos fieles a los principios iniciales, que son principios de gran proyecto, pero, además, queremos incorporar cuestiones de calidad.Si el crecimiento no está reñido con la calidad, a mí no me importa crecer. Sin embargo, un crecimiento hacia un modelo de universidad que sea un negocio no me interesa en absoluto. Yo quiero una universidad, no un negocio. Y una universidad está ligada a la calidad y un negocio está ligado exclusivamente a la eficiencia. Esto no quiere decir que no busquemos la eficiencia: de hecho, si no somos eficientes, tampoco seremos de calidad.Cuando presenté mi equipo de gobierno, ya anuncié que había sido diseñado pensando en los cinco ámbitos que me preocupan: me preocupa una buena organización de la UOC, y por ello busqué a un buen gerente, que, además, es doctor; me preocupa la docencia en un momento en que la UOC tiene que desarrollar de una vez la carrera del profesorado y en que, además, nos tenemos que adaptar al espacio europeo de educación superior; me preocupa la investigación, porque el primer ámbito de investigación de la UOC es ella misma; me preocupa la tecnología, porque el Campus tiene diez años y en diez años se ha avanzado mucho, y me preocupa, finalmente, toda la galaxia empresarial que gira en torno a la UOC.Si se quiere optar por ser una buena universidad, la investigación es básica. La investigación ayuda al profesorado a hacer mejor docencia y a crear un trasvase entre lo que se investiga y lo que se enseña. La UOC ha creado una universidad de la nada y en la base ha habido mucha investigación. Pero después ha insistido mucho en desarrollar programas de estudios, ya que esto es lo que debía hacer: no tenía una orden directa de investigar. Sin embargo, creo que, llegado un determinado momento, una universidad debe investigar porque, si no, se convierte en una buena academia, lo que se conoce como una teeching university.En absoluto. No me importa tener empresas, al contrario. Pero quiero tener empresas que nos aporten valor, no dinero, empresas que establezcan vínculos con la UOC, que se produzca un trasvase de conocimiento. Por ello le pedí al vicerrector de Desarrollo Estratégico, el doctor Jordi Vilaseca, que, por un lado, se encargara de todo lo que afecta a la relación universidad-empresa en general y, por otro, hiciera un diagnóstico de si las empresas que tenemos son las que necesitamos. Mi opción es que mantengamos las empresas que son necesarias, que prescindamos de las que tengamos que prescindir y que creemos algunas nuevas si hay ámbitos de la UOC que no están cubiertos.El mandato que nosotros tenemos como UOC es que cualquier estudiante que quiera cursar unos estudios en Cataluña y no tenga posibilidad de seguirlos en una universidad presencial pueda hacerlos en la UOC. Éste es el primer objetivo que debemos cubrir. A partir de aquí, cualquier expansión me parece bien, siempre que vaya ligada a la calidad y siempre que tenga claro su carácter de universidad arraigada aquí. Y eso quiere decir ser una universidad cultural, social, científica, nacional, etc., de Cataluña.Estoy en ello. He empezado por los rectores que forman parte del consejo asesor de la UOC, que son el rector de la Universidad de Barcelona, Màrius Rubiralta; el de la Politécnica, Josep Ferrer; el rector de la Pompeu Fabra, Josep Joan Moreso, y el de la Universidad de Lérida, Joan Viñas, pero ya tengo programadas otras reuniones. Quiero verlos a todos, y con cada uno de ellos ya estamos pensando en proyectos concretos. Creo que la UOC tiene muchas cosas que aportar al sistema universitario catalán, y que no debe ser considerada como una universidad que les hace la competencia, sino como una universidad complementaria, con la que poder trabajar conjuntamente.Estamos trabajando en este aspecto. Una de las primeras cosas que ha hecho el vicerrector de Ordenación Académica, Profesorado e Innovación Docente, Ramon Alemany, ha sido contratar a una persona para que lleve directamente este tema y nos ayude a ver cómo nuestro modelo se puede adaptar a este nuevo marco.Dije que sería una de mis prioridades y lo es. A principios del mes pasado hicimos una primera reunión monográfica de reflexión sobre los estatutos, en que discutimos sobre cómo nos imaginamos el gobierno de la UOC. Lo que dije de la limitación del mandato lo tengo clarísimo, creo que es una medida muy sana, y después está toda la cuestión de modificación del sistema de elección del rector, que es mucho más complicada por el modelo de universidad que tenemos, pero que también queremos abordar. En todo caso, yo no puedo modificar los estatutos, porque la última palabra la tiene el Patronato de la UOC. Lo que hago en estos momentos es preparar una propuesta para presentar al Patronato y al Consejo de la UOC que sirva de primer documento para iniciar un debate que creo que es del todo necesario.