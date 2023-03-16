"La propiedad intelectual se ha convertido en un producto de consumo"

Raquel Xalabarder es profesora de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, especialista en propiedad intelectual y miembro del Comité de Dirección de la Cátedra UNESCO de E-learning. En esta entrevista aborda uno de los principales temas de debate en la red: la propiedad intelectual y los derechos de los autores los problemas que surgen con la aparición de nuevas tecnologías y de los usos que de éstas se deriva. También aclara la relación entre el copyright y el sistema de licencias Creative Commons y destaca que este útlimo se basa en el ejercicio de los derechos de autor otorgados por la ley de propiedad intelectual.

Si hago copias de mis CD de música y las intercambio con mis amigos, ¿por qué motivo estoy infringiendo la ley? ¿A qué sanción me expongo?

¿Sucede lo mismo con los programas, las imágenes o los artículos que encuentro por Internet? Si mi intención no es venderlo sino almacenarlo, ¿por qué no puede salir de mi ordenador?

¿Por qué motivo tienen una reputación tan mala los derechos de autor entre algunas comunidades de internautas?

¿Qué diferencia hay entre los derechos de autor y el copyright?

¿Qué son las licencias Creative Commons? ¿Pueden usarse en países europeos o sólo son válidas en Estados Unidos?

¿Si para un trabajo universitario utilizo pequeñas partes de un artículo o estudio licenciado como Creative Commons y no cito al autor, estoy cometiendo un delito?

¿Qué implicaciones tienen estas licencias y derechos en el ámbito educativo?