Nuestras aulas están llenas de alumnos inmigrantes. ¿De qué dependerá su buen rendimiento?

¿Y no influye lo que pasa en las aulas que los acogen? Masificación, profesores desbordados, concentración de inmigrantes...

Hay modelos que apuestan por la libre elección de escuela; otros, por asociar la escuela a la zona a la que vives...

Y aparecen guetos escolares.

¿Cree que la concentración de los alumnos según su origen es buena?

¿Y qué hay del sistema de libre elección de escuela?

No hay escapatoria...

¿Todos los inmigrantes son iguales?

¿Cuál es el origen de los estudiantes que mejores resultados obtienen?

En la parte alta de la pirámide del éxito educativo se encuentran los chinos. A veces incluso por encima de los nativos...

¿El tipo de proceso migratorio también tiene algo que ver?

Desde el punto de vista de éxito educativo, ¿hay países mejores para emigrar?

Más allá de si son países habitualmente receptores de inmigrantes o no, ¿qué otras características del país de destino afectan a los estudiantes?

Lo más importante, hablemos de lo que hablemos, siempre son las capacidades individuales: tu inteligencia. Después, están la influencia del entorno más cercano y variables como la educación de tus padres. En tercer lugar, el país de origen y las características de este ?sobre todo las relacionadas con el sistema educativo?. En último lugar, el país de destino.Las características del entorno social, en concreto la influencia de tus padres y su educación, son más relevantes que las de la escuela para determinar la desigualdad de oportunidades educativas. Pero, si entramos ahí, lo más importante es la composición social del centro, y lo segundo, el papel y la calidad del profesor. La cantidad de horas lectivas de los maestros y el tiempo real de estudio de los alumnos disminuye cuando se dedica tiempo a otros asuntos que no son la enseñanza propiamente dicha, o cuando es necesario repetir información que no se ha entendido a causa de la composición étnica, social, cultural? divergente del alumnado. En estos casos, el peligro es que el profesor acabe tirando la toalla. Eso pasa sobre todo si los maestros no se aferran a ideologías como la socialista o a valores religiosos. Es importante cómo se organiza el profesor o su preparación, pero también tendrás efectos negativos si se sienten solos, sin esperanza...En Europa, debido al sistema educativo que se impuso en el siglo XIX, lo más importante del entorno social es la educación de los padres, como hemos dicho. No ha resultado siempre exitoso, pero tiene rasgos democráticos: escuelas financiadas por el Estado, que van en la misma línea. En Estados Unidos o en parte de Gran Bretaña es diferente, ya que la financiación se basa en impuestos locales. El código postal expresa cuán rico es tu barrio y, por tanto, cuántos impuestos locales están disponibles para educación. En algunos sistemas, cuando vas a vivir a un barrio, con el precio de la casa compras también una escuela.Hay que tener dos cosas claras. Primera: son escuela gueto porque son pobres. Segunda: suelen tener niños inmigrantes de orígenes diferentes. Hay que gastar mucho tiempo equilibrando estas grandes diferencias. Eso es malo para los profesores y para los niños. Pero si tienes una escuela pobre sólo con marroquíes, puedes especializarte.En Holanda tenemos escuelas católicas, escuelas judías, escuelas protestantes e incluso escuelas islámicas. Y las escuelas islámicas lo están haciendo mejor que las escuelas públicas con las que se pueden comparar. Y hay más oportunidades que en una escuela en la que tienes veintidós nacionalidades: puedes focalizar, usar la cultura común, preparar a los profesores. Desde el punto de vista educativo, y aunque sea polémico, las escuelas específicas son las que mejor resultado dan. Si hablamos en términos políticos, sociales o económicos?, bueno, eso sería otra cosa.Es muy importante escapar de los barrios pobres para tener una oportunidad. No estoy a favor de la libre elección de escuela de forma radical, pero sí de que los padres tengan más posibilidades de escapar. Es verdad que también tiene aspectos negativos. Los padres activos tienen más posibilidades. Incluso si son inmigrantes pobres?, si se muestran activos, se mueven más, eligen más. Y habitualmente tienes padres que se mueven más en los estamentos altos que en los bajos.Cruyff tiene una frase muy buena: «Cada ventaja tiene su propia desventaja». No puedes tener sólo lo bueno de algo. El equilibrio entre la libertad total o una escuela por zonas es la solución.No, y si lo olvidamos, estamos perdidos. La influencia del país de origen es grande, y no podemos ignorar las diferencias entre unos y otros. Sobre todo, lo que más efecto tiene es el sistema educativo de origen. En nuestro trabajo, basado en datos del informe PISA 2006, hemos analizado elementos como el índice de desarrollo educativo, los años de educación obligatoria, la ratio profesor-estudiante, el gasto del PIB en educación? Cuantos más años de educación obligatoria, mejor les va en el lugar de destino. La influencia es fuerte para los inmigrantes que llegan con una edad de entre diez y quince años, pero también en las segundas generaciones, porque, como hemos dicho, la incidencia de los conocimientos de los padres es trascendental. No se trata de la situación económica del país de salida, sino si con ese dinero han construido un buen o un mal sistema educativo. Lo segundo más importante es la religión.Son los del este asiático: confucionistas, hindús y budistas. Tras ellos, los inmigrantes cristianos y, en último lugar, los musulmanes. ¿Por qué? Quizás el islam defiende valores que generan problemas o entran en contradicción con la sociedad actual, como, por ejemplo, temas de género o cuestiones como el honor, que para ellos es muy importante. En Estados Unidos hay estudios centrados en ver cómo reaccionan diferentes comunidades a la discriminación. Coreanos y vietnamitas no hacen caso de ella. Dicen: «Voy a esforzarme y a trabajar duro para demostrarle al que me insulta que es un estúpido». En cambio, los caribeños, para los que el honor es muy importante, se sienten insultados y se rinden. Algo así sucede con los de origen islámico aquí. Esto nos lleva a otro posible motivo: se sienten más discriminados que un budista. Yo no creo que lo estén más, pero sí que lo sienten.Sin importar el estatus. La explicación habitual es que les va muy bien porque tienen un sistema autoritario que los obliga a aprender. Sin embargo, los chinos que están fuera de Asia, e incluso las segundas generaciones que hablan chino en casa, logran esos resultados. Creo que la respuesta está en otro lugar. Por un lado, el valor atribuido a la educación a lo largo de la historia. Ha sido siempre un sistema de movilidad social. Pero, además, pienso que tienen ventajas neuropsicológicas: para escribir simples textos en chino necesitas aprender a una edad muy temprana cerca de 3.500 caracteres; de memoria. Entrenas tu cerebro. Lo desarrollas. Además, tienen un sistema numérico más claro que otras lenguas, más fácil de recordar, todo basado en el 10.Las personas que inmigran en el marco de los trabajadores invitados obtienen peores resultados. ¿Por qué? Suelen salir de áreas muy pobres y los trasladan a una de nuestras ciudades: de la edad media al siglo XXI en un viaje de avión. En cambio, los que emigran motu proprio suelen hacerlo en varias generaciones: primero, a la capital de su propio país; de ahí, a un país vecino, y los descendientes llegan a nuestras ciudades. O son los que han sido capaces de luchar para lograrlo. Son personas más capacitadas, en general.El resultado de los alumnos inmigrantes es algo mejor en los países tradicionalmente receptores, como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos..., porque toda la sociedad es hija o nieta de inmigrantes. En Europa, no sólo a la primera o a la segunda generación, también a la tercera, se le sigue preguntando: ¿por qué estás aquí? En los países tradicionalmente receptores de inmigración, sólo tus capacidades y el pasado social y económico son importantes; aquí, también tu origen. Si lo quieres formular de una manera muy negativa podríamos decir: «Inmigrantes, no estéis aquí. Id a Australia o a Canadá». Ahora, los resultados de los nativos son mejores que los de los inmigrantes, excepto en Australia.No hay un efecto significativo de la mayoría de las cuestiones macro del país de destino, tales como las políticas de inmigración (acceso a la nacionalidad, al mercado de trabajo...). No digo que no sea importante lo que hagamos, digo que no hay efectos en la educación. No todos los cambios son producto de la política.