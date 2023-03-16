Afirma que «asegurar el acceso a las nuevas tecnologías no ha dado lugar a cambios sustanciales en las prácticas docentes y no ha aumentado el rendimiento académico». ¿Por qué los gobiernos se empeñan en implantar políticas en esta línea?

Los ordenadores han entrado en el aula pero no parecen haber cambiado nada importante, según usted. ¿Qué papel desempeñan los profesores en que se produzcan o no esos cambios?

Quizás no les gustan los ordenadores.

Tal vez no saben utilizarlos.

Un 60% no lo usa, un 40% lo usa y un porcentaje aún más pequeño lo usa creativamente. ¿Cómo invertir los porcentajes?

Entonces, si saben y pueden... ¿por qué?

Usted habla de profesores que sienten que su autoridad está amenazada en el aula... ¿cuál es su autoridad? ¿En qué se basa?

¿El nuevo papel del profesor es ayudar a seleccionar y procesar la información?

Entonces, tal vez haya que replantearse qué necesita el alumno de hoy.

Si la escuela lo prepara para ser ciudadano del siglo xxi, tanto en cuanto a conocimientos como habilidades como cuestiones emocionales, ¿cómo queremos que sea ese ciudadano?

En Estados Unidos, estas inversiones se hacen por varias razones: para cambiar las prácticas de enseñanza, mejorar el rendimiento de los estudiantes o prepararlos para el mercado laboral, en una sociedad cada vez más basada en el conocimiento y en la tecnología. De estos motivos, según los datos que he estudiado, los dos primeros no se han materializado, y en cuanto a si estas inversiones ayudarán o no a que los estudiantes encuentren trabajo más fácilmente después de graduarse, está por ver. No he visto pruebas concluyentes que justifiquen el nivel de inversión.Son los guardianes de la puerta. Son los que deciden en qué medida van a utilizar los estudiantes ese ordenador, incluso si cada estudiante tiene un ordenador portátil en clase. Por eso, lo que yo trato de ver es por qué los profesores no utilizan más los ordenadores para sus clases, por qué no han cambiado sus prácticas docentes.Los estudios demuestran que, en mi país, los docentes usan sus ordenadores en casa mucho más de lo que los utilizan en el aula. No se resisten a usarlos. La pregunta es: ¿por qué no los usan más para las clases? Y mi explicación, que no deja de ser una opinión personal, es que una de las razones es porque muchas de las cosas que tienen que hacer los profesores, no las puede enseñar o hacer el software. Si tú estás enseñando a los niños pequeños a esperar su turno y no empujarse, no hay ningún software que pueda enseñar esto. Un profesor sí puede enseñarlo. Si estás enseñando el concepto dea los alumnos, no hay ningún software que pueda hacerlo.Conocen sus posibilidades en el aula. Calculo que alrededor de un 40% de los profesores de EE. UU. utilizan el ordenador para sus clases diarias. Pero un 60% no lo hace. El 40% que sí lo usa lo hace principalmente aplicando un método de enseñanza habitual, convencional o tradicional. No lo critico: sólo explico que eso es lo que hacen. También hay otros profesores que lo usan para enseñar de un modo no tradicional, muy imaginativo y creativo.¿Y por qué queremos cambiarlos? Antes, un 20% los usaban; luego, un 30%, y ahora es un 40 y crecerá aun más. ¿Por qué el gobierno debería cambiar eso? ¿Quiere que haya un 100% de los profesores que utilicen los ordenadores cada día? ¿Por qué? ¿Los alumnos lograrán mejores resultados? ¿Conseguirán más trabajos? Si fuera así, ya habríamos visto resultados.Es el problema de siempre: cómo manejar la clase cuando los estudiantes usan los ordenadores. Quizás tiene algo que ver con el modo en que las escuelas están organizadas. El profesor tiene que desempeñar dos papeles: el académico y el emocional. La llegada de la tecnología comporta un cambio en la autoridad y esto les preocupa, pero no significa que se resistan a ella. Creo que un porcentaje de los profesores se sienten inquietos con la idea de que los alumnos tengan acceso a información que ellos no controlan. Pero no me parece que esa sea toda la explicación. Esa información no es conocimiento. Puede convertirse en conocimiento con la ayuda del profesor. Los docentes pueden ayudar a procesarla y darle sentido.Los profesores se seleccionan porque dominan la materia y las habilidades asociadas a dicha materia, además de tener conocimientos sobre los niños ?psicología, pedagogía... Ahora bien, hay profesores que no se mantienen al día y tienen miedo a decir que desconocen algo. Por eso, algunos alumnos desafían su autoridad. Por eso es importante mejorar continuamente. La autoridad del profesor viene de ser seleccionado y contratado para enseñar.Esta es una tarea importante, pero hay que recordar que se espera mucho más de los profesores. En EE. UU. tienen que preparar a los alumnos para exámenes muy estrictos, asegurarse de que adquieren los conocimientos marcados en cada asignatura.Esto no es fácil porque estamos hablando de las creencias sociales sobre lo que los estudiantes deberían saber y poder hacer. Lo que los profesores deberían saber y poder hacer. Estas creencias se han ido desarrollando a lo largo de varias décadas y para cambiarlas se tendría que conseguir que las universidades, los medios y los funcionarios del gobierno quisieran cambiarlas. ¿Y de qué a qué? Si dices que esto ya no es relevante o moderno, ¿qué lo es?Los encargados de formular las políticas piensan que saben qué es un buen ciudadano. En Estados Unidos, le responderían que es aquel que participa en la comunidad y se preocupa por ella, vota... y se supone que las escuelas preparan a niños y jóvenes para esto. La definición decambia con el tiempo. Antiguamente, era el que sabía leer y escribir. Ahora se espera más. Aunque, en mi país, actualmente se habla poco de esto y se habla más de cómo convertirse en un buen trabajador. Se habla del mercado laboral, de cómo conseguir un buen trabajo y qué habilidades necesitas, y poco de tener conciencia cívica o comprometerse.