¿Podéis definir el concepto de microperiodismo?

¿Consideráis que es un fenómeno global?

¿Internet es el mejor o el único refugio para las nuevas hornadas de periodistas?

¿Qué consejo podéis dar a los periodistas recién licenciados que quieren ser emprendedores?

Muchos de los proyectos del libro todavía no han encontrado financiación o no acaban de ser viables, pero la mayoría se muestra optimista en cuanto al futuro...

Leyendo las experiencias del libro parece que la tecnología es un gran aliado de los proyectos mientras que la burocracia puede ser un obstáculo.

Uno de los proyectos, Bottup, se financia parcialmente gracias a una entidad sin ánimo de lucro. Ahora empieza a arraigar en el Estado el fenómeno del crowdfunding o micromecenazgo. ¿Consideráis que estas modalidades se implantarán y se consolidarán?

Formáis parte de una generación periodística que sufre el cambio de modelo en el negocio pero que al mismo tiempo abre una vía para los que vendrán...

¿La universidad tiene que formar con una visión emprendedora, atendiendo también a la gestión de empresa?

En el libro os entrevistáis a vosotros mismos para hablar de vuestra experiencia microperiodística, materializada en un web para mostrar documentales multiplataforma -Minushu- y en un blog sobre política internacional -Obamaworld-. ¿Cómo están funcionando?

En tu caso, Jordi, parece que el esfuerzo empieza a dar frutos. Acabas de ganar el premio Porquet 2012 de periodismo digital por tu blog y parece que formarás parte de un nuevo diario digital -Eldiario.es- que estos días se da a conocer por Twitter.

Una vez acabado el libro, ¿sois más optimistas?

Queríamos hacer un libro de casos de éxito de periodismo digital. Al mismo tiempo nosotros también reflexionábamos sobre nuestros propios proyectos, cómo costaba salir adelante. Haciendo prospección nos dimos cuenta de que había mucha gente haciendo periodismo en proyectos pequeños, con pocos recursos pero con el convencimiento de que serían viables. Quisimos dar voz a estas historias y encontramos unos puntos de consenso para definir este formato periodístico: poca gente, profesional y con el horizonte de la viabilidad.Yo añadiría que son proyectos que surgen en un momento en que los grandes medios tampoco encuentran un modelo de negocio, en un soporte -internet- en que no hace falta demasiada infraestructura y pretenden ser una nueva oferta. Es un camino nuevo.Sin duda, pero nosotros nos hemos centrado en proyectos del Estado español. Siempre recorremos a los referentes americanos pero, en este caso, no nos servían. Nos consta que en Latinoamérica también hay muchísimos ejemplos de microperiodismo pero hablando sobre casos cercanos pensábamos que seríamos más útiles a la gente de aquí.El mercado en castellano es muy diferente, menos maduro, y era positivo analizar ejemplos locales.La palabra refugio tiene una connotación un poco negativa. No es el último lugar donde puedes estar, es el primero donde tienes que hacerlo. Internet te ofrece la posibilidad de montar un medio con pocos recursos y con el cual puedes llegar a una audiencia global. En la lógica de la industria de los medios y de la información primero viene internet, a pesar de que muchos todavía no lo han entendido.La televisión y la radio no han vivido una crisis extrema como la de la prensa escrita. Quizás pueden continuar diez años más con el modelo con el cual han funcionado hasta ahora pero creo que los grandes medios del mundo acabarán compitiendo en televisión, radio y escrito bajo una misma plataforma. Si como periodista has creado un micromedio y tienes esta experiencia todoterreno, mejor que mejor.Yo les diría que empezaran a trabajar en un medio, con independencia de su formato, para que vieran qué se hace mal. Fuera del periodismo existe ese mito de que cuando emprendes un proyecto tienes que empezar de cero; pero ver qué cosas funcionan y cuáles no en una empresa real te puede servir para tu futuro proyecto.Primero tienen que tener claro si lo que quieren hacer es periodismo. No siempre lo saben. Si hacen una apuesta, tiene que ser centrada en un tema que realmente les interese personalmente. Es imposible mantener un proyecto de microperiodismo si lo que haces no te apasiona. También les recomendaría la formación continua, no sabes qué necesitarás saber mañana. Hablo de posgrados y másteres pero también de formación «micro». Si quieres ser emprendedor, necesitas mucho más que la base periodística para hacerlo.Sí... es obvio que no hay una fórmula de éxito y cada proyecto tiene que encontrar su camino para ser sostenible. El libro recoge los proyectos de más antiguo a más reciente y resulta que los que llevan más tiempo son ya viables. Si se trabaja en la dirección adecuada, con el tiempo, se llega a la sostenibilidad. Muchos proyectos a menudo fracasan porque no se les ha dado suficiente tiempo. Es la gran incógnita, nunca se sabe cuándo serán viables. Por este motivo es vital tener otra fuente de ingresos paralela hasta que el proyecto crezca y sea autónomo.Los proyectos se tienen que entender también como una inversión. En mi caso, he invertido en un blog -- con mi tiempo, no con mi dinero porque afortunadamente es un tipo de proyecto en que no hay que invertir mucho dinero. A cambio, gano visibilidad y gracias a esta visibilidad llegan ofertas u oportunidades que después se pueden convertir en ingresos económicos indirectos. A menudo, los micromedios se tienen que concebir como modelos de negocio hipotéticos y de futuro, sin obsesionarnos con la rentabilidad económica inicial. Hay más opciones de las que parece e irán saliendo muchas más.Se habla mucho fomentar el emprendimiento pero el día a día del emprendedor es complicado. El papeleo es complejo y las gestiones son más lentas que en otros países de Europa donde te registras y automáticamente empiezas a facturar o pagas impuestos en proporción a la actividad. Aquí avanzamos el IVA al Estado de facturas que todavía no hemos cobrado. No me quejo sobre el hecho de que se tenga que pagar sino sobre cómo se hace. Todo esto dificulta muchísimo la supervivencia del microemprendedor. Creo que nos falta la cultura y nos falta también la formación.Es un problema global que afecta a todos los sectores. Con el cambio de modelo nos encontramos con que el periodista ahora se hace emprendedor, pero históricamente no lo había sido, dependía de una empresa o eramientras que ahora puede abrir un web, un blog, sacar un rendimiento...También me gustaría señalar que si bien los pequeños negocios no obtienen beneficios durante los primeros años, tampoco lo hacen los grandes.Es una vía más, ahora mismo se tiene que probar todo. Solo condudo de que una idea pueda salir adelante pero como complemento puede ser fantástico. Ahora hay un, quizás después se modere.El problema de los micromecenazgos para determinados proyectos periodísticos es que tienes que hacer productos concretos. Hacerpara financiar un blog es complicado. Pero es interesante pensar en las opciones que pueden nacer a partir de esta variable: financiar viajes,...Yo en 1998 no tenía móvil, ni correo electrónico ni internet. Empecé en un mundo que está desapareciendo. Los nativos digitales se encuentran un camino más abierto; pero yo y la gente como yo que viene del otro sistema también tenemos otras opciones. Si eres periodista, explicas las cosas, y lo haces con los recursos que tienes.Las nuevas hornadas se han formado multimedia y con internet como herramienta vital, para ellos es un medio natural. Las dificultades quizás no son de formato sino de la concepción del producto periodístico y, sobre todo, de cómo llegar a una audiencia.Teniendo en cuenta los ciclos de tiempos que hay entre el diseño de programas y su ejecución y los ritmos de un mercado tan cambiante, esto es viable si se hace en módulos. No todos los alumnos quieren ser emprendedores. Tendría que ser, en todo caso, un tipo de asignatura optativa.Si hay la posibilidad de hacerlo siempre es interesante pero tampoco considero que ahora tengamos que aprender a hacer facturas. Más que formación se necesita instinto.Yo todavía no he empezado la fase de financiación, seguramente lo haré al final del año. Ahora me dedico a distribuir los vídeos viralmente y también en un formato más paquetizado de la serie. No puedo hablar ni de éxito ni de fracaso porque todavía tengo que llegar a esta fase de la financiación. En cuanto a la audiencia, sí que estoy satisfecha, los vídeos tienen muy buen recibimiento.Yo estoy muy contento, es un trabajo de hormiga y se va consolidando. Como explicaba antes, el trabajo del blog también me ha abierto puertas para hacer otras cosas. Hace dos años no habría pensado que en 2012 me encontraría en este punto. El blog inicialmente estaba en un diario digital que desapareció y ahora me encuentro que probablemente estará en un medio nuevo sin renunciar a su identidad. Pese a todo, ha sido muy importante el apoyo externo al blog, unos ingresos estables.Sí, en cuanto al premio, muy satisfecho. Sobre el diario no puedo avanzar mucha información. En principio será un medio con una redacción micro enfocada a temas básicamente políticos con piezas un poco diferentes a las que ya ofrecen las grandes cabeceras. Al frente está Ignacio Escolar, exdirector del diario. Yo continuaré haciendo mi trabajo peroformará parte de la oferta informativa de este medio.Mucho más optimistas. Tanto que ya tenemos una idea para un segundo libro (ríe). Hace muchos años que existe la promesa de que internet es un lugar donde hacer tus proyectos sin tener que pedir permiso. Pues bien, ahora parece que realmente se concreta con iniciativas reales, con recorrido y sólidas. Más que optimista, es una visión realista.Sí, considero que cada vez nacen más proyectos, son rápidos y ágiles y llenan determinados huecos. Hay muchas necesidades informativas no cubiertas todavía.