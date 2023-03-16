¿Cuál es el papel de las humanidades en un mundo dominado por la tecnología?

¿Estamos en riesgo de perder el saber humanístico? La industria editorial ahora se rige por beneficios económicos y apuesta por lanzar casi exclusivamente productos comerciales...

La oferta editorial del mercado de los libros electrónicos es todavía bastante pobre en catalán y español... Si solo nos alimentamos de superventas, mal vamos...

Sin la crisis económica, ¿la manifestación habría sido tan numerosa?

Algunas voces alertan de las consecuencias económicas que podría tener un boicot comercial del Estado español.

En alguna ocasión ha hablado del miedo a la libertad.

¿Qué pasos tiene que seguir el gobierno?

¿Cataluña podría quedar fuera de la Unión Europea, como se ha dicho?

El debate de la independencia coincide con una crisis de confianza en los políticos. ¿Cómo puede influir esto en el proceso?

¿Cómo cree que podría actuar España si Cataluña proclamara la independencia?

Si me pides si las humanidades son útiles, te diré que no. Para vivir no te hace falta saber cultura griega. Ahora bien, en una sociedad en que hemos descubierto que la incertidumbre forma parte de la existencia, en que hemos visto que somos más débiles de lo que nos pensábamos -nos podemos quedar sin trabajo, sin casa...-, las humanidades nos pueden ayudar a gestionar esa incertidumbre.Hasta ahora mismo, es la visión comercial la que ha hecho que hubiera industrias culturales, y en particular, editoriales, y que se publicaran tantos libros, y se leyeran más que nunca. Por lo tanto, no me parece empobrecedor. Solo cuando las editoriales tienen grandes éxitos comerciales, se pueden permitir publicar algún libro sin hacer negocio o incluso arriesgándose a tener pérdidas.En el caso de los libros electrónicos, solo es una cuestión de tener más lectores en ese formato, y ya llegará todo lo demás. La cultura no es contradictoria con su dimensión comercial. Y la cultura que no quiere ser comercial, no se puede quejar de no tener los mismos tratos comerciales que la que sí que busca serlo.La situación económica ha tenido un papel importante. La crisis ha puesto de manifiesto que un país como el nuestro, capacitado para salir adelante, se ve atrapado por la incompetencia del Estado. La gente es consciente de que esto de España nos sale muy caro. Es inaceptable que en Cataluña se estropeen los trenes para ir a trabajar mientras el gobierno español construye trenes de alta velocidad que no conducen a ninguna parte. Esta situación es inaceptable, y la crisis lo ha hecho visible.Hay que saber que Cataluña ha aportado en impuestos a España el doble de lo que España ha recibido en fondos europeos desde la entrada en la Unión Europea. Nuestra economía es muy abierta, tenemos muchas empresas que producen para el mercado internacional y, por lo tanto, somos menos vulnerables.Hay muchos miedos. Los pensionistas tienen miedo de lo que puede pasar con las pensiones, los profesores universitarios temen no poder hacer la investigación que les subvenciona España, etc. Y son miedos razonables, porque el adversario no nos lo pondrá fácil. Ya vemos como el PP se pasa el rato amenazándonos... Pero los miedos se tienen que superar con información y coraje. Ahora bien, si el proceso de independencia se acaba iniciando, exigirá una capacidad de resistencia grande de los catalanes.Necesitamos una hacienda propia y que el gobierno pueda empezar negociaciones con Europa. Después tenemos que convocar un referéndum. En todo el proceso, Cataluña tiene que ser democráticamente impecable: Europa solo aceptará la independencia si lo hacemos bien hecho.La Comisión Europea ha rectificado públicamente las declaraciones de su portavoz sobre las consecuencias de la independencia de Cataluña con relación a su pertenencia a la Unión Europea. Por otro lado, si Cataluña tiene que estar fuera de Europa, España también tendrá que renegociar su entrada, porque ya no será el mismo estado que ingresó en la Unión cuando lo hizo.Esta falta de confianza en los políticos no ayuda nada porque el proceso se tiene que hacer políticamente. Las movilizaciones son imprescindibles, pero este deseo popular tiene que tener una traducción institucional. Los políticos deberán hacer un esfuerzo para acomodarse a las exigencias del país.Por otro lado, no estoy de acuerdo con la falta de confianza general en los políticos. También hay profesores universitarios que son unos vagos y unos aprovechados... Conozco políticos que cobrarían cuatro veces más trabajando en la empresa privada y, en cambio, trabajan por el país.Tanques no sacarán porque ya no tienen. Es patético imaginar que lo puedan hacer; y si lo hicieran, eso aceleraría el proceso. Imagínate la CNN y los medios internacionales mostrando los tanques del ejército español ante el Parlamento de Cataluña... En un mundo tan abierto, ¿qué puede pasar?