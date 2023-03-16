14/9/12
«Els polítics hauran de fer un esforç per acomodar-se a les exigències del país»
Salvador Cardús
Salvador Cardús
Quin és el paper de les humanitats en un món dominat per la tecnologia?Si em demanes si les humanitats són útils, et diré que no. Per a viure no et cal saber cultura grega. Ara bé, en una societat en què hem descobert que la incertesa forma part de l'existència, en què hem vist que som més febles que no ens pensàvem -ens podem quedar sense feina, sense casa...-, les humanitats ens poden ajudar a gestionar aquesta incertesa.
Estem en risc de perdre el saber humanístic? La indústria editorial ara es regeix per beneficis econòmics i aposta per llançar gairebé exclusivament productes comercials...Fins ara mateix, és la visió comercial la que ha fet que hi hagués indústries culturals, i en particular, editorials, i que es publiquessin tants llibres, i se'n llegissin més que mai. Per tant, no em sembla empobridor. Només quan les editorials tenen grans èxits comercials, es poden permetre publicar algun llibre sense fer-hi negoci o fins i tot arriscant-se a tenir-hi pèrdues.
L'oferta editorial del mercat dels llibres electrònics és encara força pobra en català i espanyol... Si només ens alimentem de best-sellers, anem malament...En el cas dels llibres electrònics, només és una qüestió de tenir més llegidors en aquest format, i ja arribarà tota la resta. La cultura no és pas contradictòria amb la seva dimensió comercial. I la cultura que no vol ser comercial, no es pot pas queixar de no tenir els mateixos tractes comercials que la que sí que busca ser-ho.
«La crisi ha fet visible la incompetència de l'Estat espanyol»
L'entrevista té lloc l'endemà de la manifestació de l'11 de setembre, que ha posat al bell mig de l'agenda política el debat sobre la independència. Cardús, des de la seva trajectòria personal i pública de compromís amb Catalunya, ens ofereix la seva perspectiva sobre la qüestió.
Sense la crisi econòmica, la manifestació hauria estat tan nombrosa?La situació econòmica hi ha tingut un paper important. La crisi ha posat de manifest que un país com el nostre, capacitat per a tirar endavant, es veu atrapat per la incompetència de l'Estat. La gent és conscient que això d'Espanya ens surt molt car. És inacceptable que a Catalunya s'espatllin els trens per a anar a treballar mentre el govern espanyol construeix trens d'alta velocitat que no condueixen enlloc. Aquesta situació és inacceptable, i la crisi ho ha fet visible.
«El procés d'independència demanarà una capacitat de resistència gran dels catalans»
Algunes veus alerten de les conseqüències econòmiques que podria tenir un boicot comercial de l'Estat espanyol.Hem de saber que Catalunya ha aportat en impostos a Espanya el doble que Espanya ha rebut en fons europeus des de l'entrada a la Unió Europea. La nostra economia és molt oberta, tenim moltes empreses que produeixen per al mercat internacional i, per tant, som menys vulnerables.
En alguna ocasió ha parlat de la por de la llibertat.De pors, n'hi ha moltes. Els pensionistes tenen por de què pot passar amb les pensions, els professors universitaris temen no poder fer la recerca que els subvenciona Espanya, etc. I són pors raonables, perquè l'adversari no ens ho posarà fàcil. Ja veiem com el PP es passa l'estona amenaçant-nos... Però les pors s'han de superar amb informació i coratge. Ara bé, si el procés d'independència s'acaba iniciant, demanarà una capacitat de resistència gran dels catalans.
Quins passos ha de seguir el govern?Necessitem una hisenda pròpia i que el govern pugui començar negociacions amb Europa. Després hem de convocar un referèndum. En tot el procés, Catalunya ha de ser democràticament impecable: Europa només acceptarà la independència si ho fem ben fet.
«Si Catalunya ha d'estar fora d'Europa, Espanya també haurà de renegociar la seva entrada»
Catalunya podria quedar fora de la Unió Europea, com s'ha dit?La Comissió Europea ha rectificat públicament les declaracions del seu portaveu sobre les conseqüències de la independència de Catalunya amb relació a la seva pertinença a la Unió Europea. D'altra banda, si Catalunya ha d'estar fora d'Europa, Espanya també haurà de renegociar la seva entrada, perquè ja no serà el mateix estat que va ingressar a la Unió quan ho va fer.
El debat de la independència coincideix amb una crisi de confiança en els polítics. Com pot influir això en el procés?Aquesta manca de confiança en els polítics no ajuda gens perquè el procés s'ha de fer políticament. Les mobilitzacions són imprescindibles, però aquest desig popular ha de tenir una traducció institucional. Els polítics hauran de fer un esforç per acomodar-se a les exigències del país.
D'altra banda, no estic d'acord amb la falta de confiança general en els polítics. També hi ha professors universitaris que són uns mantes i uns aprofitats... Conec polítics que cobrarien quatre vegades més treballant a l'empresa privada i, en canvi, treballen pel país.
Com creu que podria actuar Espanya si Catalunya proclamés la independència?De tancs no en trauran perquè ja no en tenen. És patètic imaginar que ho puguin fer; tot i que, si ho fessin, això acceleraria el procés. Imagina't la CNN i els mitjans internacionals mostrant els tancs de l'exèrcit espanyol davant del Parlament de Catalunya... En un món tan obert, què pot passar?