En cuanto a su tarea en el campo del cáncer, ¿qué opinión tiene sobre la técnica en un futuro a corto y medio plazo?

Con las nuevas y excelentes pruebas de imaginería ya existentes (como por ejemplo la tomografía computada (TC)), ¿cuál es el papel real en la atención sanitaria de la ecoendoscopia en el cáncer de páncreas? ¿Un papel diagnóstico y terapéutico a la vez?

¿Qué futuro espera para la ecoendoscopia en diez años?

Desde su punto de vista, ¿habrá en el futuro más indicaciones en qué sea aplicable, o menos?

¿Cuál es el grado de madurez de las técnicas de ecoendoscopia en la actualidad?

¿Qué opinión tiene sobre los programas de aprendizaje existentes y sobre la educación en cuanto a la ecoendoscopia y sus métodos de aprendizaje?

¿Qué opina de la investigación sobre estos nuevos métodos y técnicas en este campo?

¿Qué piensa de la telemedicina y la innovación tecnológica en cuanto a la ecoendoscopia? Y en cuanto a la telemedicina, ¿hay alguna práctica o experiencia (no solo en fase piloto, sino también ya implementada) en el campo de la ecoendoscopia?

A corto y a medio plazo, la ecografía endoscópica continuará siendo parte integral de la estadificación y la diagnosis de los cánceres de esófago, estómago, tracto pancreatobiliar y recto.Los tumores de páncreas pequeños no siempre se ven por tomografía computarizada o resonancia magnética, y la ecografía endoscópica puede no solo detectar estos tumores (que pueden ser de naturaleza sólida o quística), sino también establecer un diagnóstico tisular con un método mínimamente invasivo por aspiración con aguja fina guiada por ecografía endoscópica. Además, podemos administrar agentes terapéuticos, como por ejemplo alcohol para la neurólisis del plexo celíaco, en pacientes en un estado avanzado de cáncer de páncreas que sufren dolores importantes que no se pueden controlar con medicación narcótica. Y se están sometiendo a pruebas otros agentes que serían inyectados directamente en el tumor usando la ecografía endoscópica, para conseguir un efecto directo en la lucha contra el tumor.Creo que hay un gran futuro para la ecoendoscopia, puesto que tendremos médicos muy formados por todo el mundo que sabrán ver los beneficios de esta técnica, que ahora está infrautilitzada en muchas áreas del mundo debido a la carencia de equipamiento o de médicos formados para su uso.Con los adelantos en técnicas de sección transversal no invasivas, creo que algunas de las aplicaciones de la ecografía endoscópica con finalidades meramente de imaginería desaparecerán, o al menos el papel de la ecografía endoscópica evolucionará. Aun así, tiene más posibilidades de ganar nuevas aplicaciones con aparatos nuevos o con sustancias que se están desarrollando que podrían administrarse con la guía de la ecografía endoscópica.Ahora mismo la ecografía endoscópica es norma aceptada de asistencia sanitaria y parte integrante de cualquier programa u hospital que quiera tratar pacientes con cánceres gastrointestinales, en que la aplicación de ecoendoscopia es la más habitual, a pesar de que también tiene otras muchas indicaciones para enfermedades benignas.Ya hay varios libros, atlas y vídeos para ayudar en la enseñanza. Para los médicos es difícil adquirir una capacitación práctica en esta técnica si no la aprendieron durante su especialización en gastroenterología o el programa de residencia. La curva de aprendizaje de la ecografía endoscópica es lenta; dedicar programas de enseñanza a la capacitación práctica puede ayudar a incrementar el número de médicos con formación en esta técnica.Si entramos a considerar que la ecografía endoscópica al principio no era más que una técnica diagnóstica, y que ahora tiene procedimientos de intervención como la citología por aspiración con aguja fina, la biopsia con aguja fina, el drenaje guiado por ecografía endoscópica, etc., podemos concluir que la técnica ya está muy establecida y ya no está en fase experimental. Hay usos de la técnica que todavía no tienen ensayos aleatorizados con otras técnicas convencionales. Y en el horizonte hay muchas aplicaciones nuevas en las áreas experimental y terapéutica que se están estudiando e investigando.La telemedicina sería una buena manera de enseñar ecografía endoscópica, puesto que esta técnica requiere imaginería en tiempo real y la supervisión de operadores. No conozco ningún programa completo de aprendizaje de ecografía endoscópica por telemedicina, pero hay algunos talleres sobre endoscopia que tienen demostraciones en directo que a veces se hacen remotamente y se transmiten a la ciudad donde transcurre el taller. Sin duda esto podría desarrollarse más en el futuro.