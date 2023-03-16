17/4/13
«Somos la voz de la empresa en las redes sociales»
María Luisa de Dalmases, <i>community manager</i>
María Luisa de Dalmases, <i>community manager</i>
¿La profesión del ámbito de la comunicación del siglo xxi es ser community manager?La figura del gestor de comunidades en línea o community manager es ya indudablemente clave en el ámbito de la comunicación. Cada vez son más las empresas que, conscientes de la existencia de una necesidad real de gestionar su presencia en las diferentes redes sociales, acuden a profesionales capaces de crear una estrategia de comunicación en línea adaptada a sus necesidades y objetivos y de ejecutarla de una manera eficaz.
Se trata de una profesión emergente adaptada a unas necesidades empresariales de índole comunicativa nuevas en un entorno digital.
¿Qué factores crees que han puesto de moda la figura del gestor de comunidades?La principal causa ha sido la rápida implantación de las redes sociales, fenómeno que ha hecho que muchas empresas y organizaciones adquieran consciencia de la necesidad de recurrir a especialistas en gestión de comunidades en línea.
Cuando dices que eres gestora de comunidades, ¿tus receptores saben qué tareas realizas?Hay todavía mucho desconocimiento en torno a la figura del community manager o social media manager, tanto por tratarse de un perfil profesional reciente como por la proliferación de la falsa creencia de que cualquier usuario de redes sociales puede encargarse de la gestión de la presencia de una empresa u organización en un contexto complejo y cambiante como el que nos ocupa.
¿Qué aportas a tu empresa como gestora de comunidades?Trabajando en estrecha colaboración con el resto de departamentos de la empresa, los gestores de comunidades somos la voz de la empresa en redes sociales. Generamos contenidos, interactuamos con los clientes y monitorizamos la actividad en las diferentes comunidades. Estamos en contacto directo con el público y tenemos la posibilidad de entablar una comunicación ágil con él, saber qué se dice de nuestra empresa, detectar problemas (e incluso crisis) en fases incipientes, resolver dudas, etc. En definitiva, nos encargamos de que la marca esté presente en redes sociales de un modo acorde con su estrategia comunicativa global y de explotar de una manera provechosa todas las opciones que ofrecen estos nuevos canales y plataformas.
¿Toda empresa debe contratar a un gestor de comunidades?La mayoría sí. De hecho, progresivamente vamos viendo como muchas compañías, conscientes de ello, van recurriendo a profesionales para que les ayuden a desempeñar o, directamente, asuman las funciones propias de un gestor de comunidades en línea.
¿Qué habilidades son indispensables para todo gestor?Un gestor de comunidades debe ser ante todo un profesional de la comunicación en el ámbito digital, formado como tal. Debe tratarse de una persona creativa, con capacidad para generar contenidos e interactuar con el público, y muy organizada, además de tener dotes analíticas.
¿Qué particularidades tiene el sector de la moda?Se trata de un sector fuertemente feminizado, joven, y el producto que ofrece es generalmente muy atractivo y agradecido, lo cual facilita el trabajo del gestor de comunidades: los contenidos generados son generalmente bien acogidos y el público, que se siente vinculado con la marca, interactúa de una manera muy fluida y entusiasta.
¿Cuál es tu objetivo principal como gestora de comunidades?Gestionar del mejor modo posible la imagen de una empresa, producto u organización en redes sociales y asumir la responsabilidad que implica ser la voz de la compañía en el entorno digital.
Como tutora del grado de Comunicación de la UOC, ¿cómo ves a los estudiantes? Inquietudes, capacidades de adaptación al cambio, profesionales polivalentes...A pesar de los perfiles y motivaciones muy diversos de nuestros estudiantes, todos tienen en común las ganas de aprender y apuestan para ello por un modelo que les permite compatibilizar su formación con sus circunstancias personales o profesionales. Su grado de implicación es, pues, muy elevado. Respecto a los futuros titulados del grado, creo que se caracterizarán por contar con una visión amplia del ámbito de la comunicación así como por su polivalencia.