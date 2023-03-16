«Somos la voz de la empresa en las redes sociales»

¿La profesión del ámbito de la comunicación del siglo xxi es ser community manager?

¿Qué factores crees que han puesto de moda la figura del gestor de comunidades?

Cuando dices que eres gestora de comunidades, ¿tus receptores saben qué tareas realizas?

¿Qué aportas a tu empresa como gestora de comunidades?

¿Toda empresa debe contratar a un gestor de comunidades?

¿Qué habilidades son indispensables para todo gestor?

¿Qué particularidades tiene el sector de la moda?

¿Cuál es tu objetivo principal como gestora de comunidades?

Como tutora del grado de Comunicación de la UOC, ¿cómo ves a los estudiantes? Inquietudes, capacidades de adaptación al cambio, profesionales polivalentes...

La figura del gestor de comunidades en línea oes ya indudablemente clave en el ámbito de la comunicación. Cada vez son más las empresas que, conscientes de la existencia de una necesidad real de gestionar su presencia en las diferentes redes sociales, acuden a profesionales capaces de crear una estrategia de comunicación en línea adaptada a sus necesidades y objetivos y de ejecutarla de una manera eficaz.Se trata de una profesión emergente adaptada a unas necesidades empresariales de índole comunicativa nuevas en un entorno digital.La principal causa ha sido la rápida implantación de las redes sociales, fenómeno que ha hecho que muchas empresas y organizaciones adquieran consciencia de la necesidad de recurrir a especialistas en gestión de comunidades en línea.Hay todavía mucho desconocimiento en torno a la figura del, tanto por tratarse de un perfil profesional reciente como por la proliferación de laen un contexto complejo y cambiante como el que nos ocupa.Trabajando en estrecha colaboración con el resto de departamentos de la empresa,. Generamos contenidos, interactuamos con los clientes y monitorizamos la actividad en las diferentes comunidades. Estamos en contacto directo con el público y tenemos la posibilidad de entablar una comunicación ágil con él, saber qué se dice de nuestra empresa, detectar problemas (e incluso crisis) en fases incipientes, resolver dudas, etc. En definitiva, nos encargamos de que la marca esté presente en redes sociales de un modo acorde con su estrategia comunicativa global y de explotar de una manera provechosa todas las opciones que ofrecen estos nuevos canales y plataformas.La mayoría sí. De hecho, progresivamente vamos viendo como muchas compañías, conscientes de ello, van recurriendo a profesionales para que les ayuden a desempeñar o, directamente, asuman las funciones propias de un gestor de comunidades en línea.Un gestor de comunidades debe ser ante todo un profesional de la comunicación en el ámbito digital, formado como tal. Debe tratarse de una, y muy organizada, además de tener dotes analíticas.Se trata de un sector fuertemente feminizado, joven, y el producto que ofrece es generalmente muy atractivo y agradecido, lo cual facilita el trabajo del gestor de comunidades: los contenidos generados son generalmente bien acogidos y el público, que se siente vinculado con la marca, interactúa de una manera muy fluida y entusiasta.Gestionar del mejor modo posible la imagen de una empresa, producto u organización en redes sociales y asumir la responsabilidad que implica ser la voz de la compañía en el entorno digital.A pesar de los perfiles y motivaciones muy diversos de nuestros estudiantes, todos tienen en común las ganas de aprender y apuestan para ello por un modelo que les permite compatibilizar su formación con sus circunstancias personales o profesionales. Su grado de implicación es, pues, muy elevado. Respecto a los futuros titulados del grado, creo que se caracterizarán por contar con una visión amplia del ámbito de la comunicación así como por su polivalencia.