17/4/13
«Som la veu de l'empresa a les xarxes socials»
María Luisa de Dalmases, <i>community manager</i>
María Luisa de Dalmases, <i>community manager</i>
La professió de l'àmbit de la comunicació del segle xxi és ser community manager?La figura del gestor de comunitats en línia o community manager és ja indubtablement clau en l'àmbit de la comunicació. Cada vegada són més les empreses que, conscients de l'existència d'una necessitat real de gestionar la seva presència a les diferents xarxes socials, s'adrecen a professionals capaços de crear una estratègia de comunicació en línia adaptada a les seves necessitats i objectius i d'executar-la d'una manera eficaç.
Es tracta d'una professió emergent adaptada a unes necessitats empresarials d'índole comunicativa noves en un entorn digital.
Quins factors creus que han posat de moda la figura del gestor de comunitats?La principal causa ha estat la ràpida implantació de les xarxes socials, fenomen que ha fet que moltes empreses i organitzacions adquireixin consciència de la necessitat de recórrer a especialistes en gestió de comunitats en línia.
Quan dius que ets gestora de comunitats, els teus receptors saben quines tasques fas?Hi ha encara molt desconeixement entorn de la figura del community manager o social media manager, tant per tractar-se d'un perfil professional recent com per la proliferació de la falsa creença que qualsevol usuari de xarxes socials pot encarregar-se de la gestió de la presència d'una empresa o organització en un context complex i canviant com el que ens ocupa.
Què aportes a la teva empresa com a gestora de comunitats?Treballant en col·laboració estreta amb la resta de departaments de l'empresa, els gestors de comunitats som la veu de l'empresa en xarxes socials. Generem continguts, interactuem amb els clients i monitorem l'activitat en les diferents comunitats. Estem en contacte directe amb el públic i tenim la possibilitat d'entaular-hi una comunicació àgil, saber què es diu de la nostra empresa, detectar problemes (i fins i tot crisis) en fases incipients, resoldre dubtes, etc. En definitiva, ens encarreguem que la marca estigui present en xarxes socials d'acord amb la seva estratègia comunicativa global, i d'explotar d'una manera profitosa totes les opcions que ofereixen aquests nous canals i plataformes.
Totes les empreses han de contractar un gestor de comunitats?La majoria sí. De fet, progressivament veiem com moltes companyies, conscients d'això, van recorrent a professionals perquè els ajudin a exercir o, directament, assumeixin les funcions pròpies d'un gestor de comunitats en línia.
Quines habilitats són indispensables per a tot gestor?Un gestor de comunitats ha de ser abans de res un professional de la comunicació en l'àmbit digital, format com a tal. Ha de tractar-se d'una persona creativa, amb capacitat per a generar continguts i interactuar amb el públic, i molt organitzada, a més de tenir dots analítics.
Quines particularitats té el sector de la moda?Es tracta d'un sector fortament feminitzat, jove, i el producte que ofereix és generalment molt atractiu i agraït, la qual cosa facilita el treball del gestor de comunitats: els continguts generats són generalment ben acollits i el públic, que se sent vinculat amb la marca, interactua d'una manera molt fluïda i entusiasta.
Quin és el teu objectiu principal com a gestora de comunitats?Gestionar de la millor manera possible la imatge d'una empresa, producte o organització en xarxes socials i assumir la responsabilitat que implica ser la veu de la companyia en l'entorn digital.
Com a tutora del grau de Comunicació de la UOC, com veus els estudiants? Inquietuds, capacitats d'adaptació al canvi, professionals polivalents...Malgrat els perfils i motivacions molt diversos dels nostres estudiants, tots tenen en comú les ganes d'aprendre i aposten per un model que els permet compatibilitzar la formació amb les circumstàncies personals o professionals. El seu grau d'implicació és, doncs, molt elevat. Respecte als futurs titulats del grau, crec que es caracteritzaran per tenir una visió àmplia de l'àmbit de la comunicació i per la polivalència.