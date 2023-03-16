La UOC y el Museo Reina Sofía presentan el primer grado de Bellas Artes online del mundoEl rector de la UOC, Josep A. Planell, y el director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, han presentado este jueves el primer grado de Bellas Artes en línea que se hará en el mundo. En un acto que se ha celebrado en la sede central de la UOC, en Barcelona, ambas instituciones han firmado un convenio para hacer posibles estos estudios pioneros a partir del año 2016.
Tanto el rector de la UOC como el director del Museo Reina Sofía han coincidido en la necesidad de potenciar los entornos formativos que permitan la articulación de un pensamiento capaz de analizar las complejidades del arte y la cultura contemporáneos, pero adaptándolos a la realidad de la sociedad tecnológica. En este sentido, Josep A. Planell ha incidido en la responsabilidad de la Universitat Oberta de Catalunya de adaptar «la enseñanza a las nuevas necesidades sociales que la evolución de la tecnología crea. Con este grado hacemos una apuesta estratégica por las Bellas Artes que quiere ampliar los límites de la virtualidad. Podemos hacer lo que hasta ahora parecía imposible». Para el rector de la UOC, esta apuesta por la formación en creatividad es «hacer en línea lo que nadie en el mundo se ha atrevido a hacer».
Por su parte, Manuel Borja-Villel ha destacado los cambios que han experimentado el arte y la museística en las últimas décadas. Para el responsable del Reina Sofía, «ha habido una transformación en los museos y se ha pasado del visitante pasivo al hiperactivo», y por este motivo hay que «introducir el saber y el conocimiento en los museos, e ir guiados por una universidad es fundamental». Según Borja-Villel, «estamos en una época postmedia en la que el artista puede trabajar sobre cualquier cosa, una época en la que el discurso y el contexto son tan importantes como el medio, puesto que el contexto es el medio. El artista será más modesto, no el artista romántico al que estamos acostumbrados desde el siglo xviii».
El uso y la investigación de nuevas tecnologías, en los que la UOC es referente, permiten afrontar con confianza un reto que se considera necesario. Y se hace, sobre todo, con la tranquilidad y el privilegio de contar con una institución de la excelencia y la solvencia académica del Reina Sofía para articular todos los contenidos del programa.
El papel del Museo como institución artística de referencia en el mundo ibérico, europeo y, sobre todo, latinoamericano, permitirá atraer el interés de estudiantes de ámbitos geográficos y culturales muy amplios. Por otro lado, la extensa red de artistas, críticos y comisarios del contexto internacional que tienen contacto con el Museo permitirá vincular los contenidos del grado a las corrientes artísticas y debates críticos contemporáneos de modo excepcionalmente fluido y directo.
El nuevo grado de Bellas Artes de la UOC quiere formar a creadores en artes visuales, entendiendo que en la producción artística confluye una diversidad de saberes provenientes de las humanidades, la crítica política y la crítica social, y aspira a dar a estos creadores los instrumentos de expresión necesarios con el dominio de un conjunto de técnicas instrumentales, analógicas y digitales.
Puede sorprender utilizar la denominación clásica de bellas artes, nombre que durante años ha sido incómodo por anacrónico. Pero, paradójicamente, nos sirve para situarnos en una concepción del arte como espacio de interrogación y de crítica donde el objetivo principal no es la transmisión de unas técnicas y unos conocimientos específicos (como se ha hecho tradicionalmente en las carreras de Bellas Artes), sino generar un contexto para las prácticas artísticas contemporáneas.
El nuevo grado constituye el buque insignia de los estudios de la UOC de artes digitales. Se mantiene así la apuesta por un sector que, además de la necesidad de formación de excelencia, demanda cada vez más profesionales que dominen las nuevas tecnologías.
¿Por qué un grado en línea de bellas artes?
Hay una necesidad de incorporar la reflexión teórica y crítica y la adaptación a la sociedad digital. Por otro lado, mediante una prospección con expertos del sector de las artes visuales se detectan unos planes de estudios universitarios actuales de Bellas Artes muy orientados al aprendizaje y una elevada necesidad de un mayor posicionamiento intelectual con una formación intensa en teoría crítica y de humanidades. Esta necesidad se suma a una gran necesidad de adaptar el aprendizaje técnico al mundo digital en la sociedad de la información, sobre todo vinculado a la comunicación, el diseño y la producción de contenidos interactivos.
¿En qué consistirá?
El grado se concibe como una suma de diferentes ámbitos: un ámbito de conocimiento y discurso teórico y crítico, y un ámbito de dominio de las técnicas digitales. A estas vertientes se sumará el ámbito del proyecto, que permitirá al estudiante ir construyendo un proyecto que ponga en práctica todos los conocimientos que vaya adquiriendo a lo largo del grado y que se concibe como una pieza fundamental del grado, en el que representa un tercio de toda la carga lectiva. Dentro de estas tres partes que conformarán el grado se sumará un ámbito sobre el dominio y conocimiento del sector artístico.
Mediante el modelo pedagógico de formación en línea de la UOC –que cuenta con diferentes herramientas, algunas de ellas desarrolladas para este curso–, el estudiante accede virtualmente a un laboratorio de recursos, acompañamiento y debates donde puede poner en práctica todos los conocimientos teóricos y prácticos que va adquiriendo como fruto de la interacción con los profesores y el resto de estudiantes.
Habilidad discursiva para tener capacidad de análisis crítico del entorno
Una tercera parte del grado estará vinculada al conocimiento teórico y la reflexión, que será uno de los rasgos distintivos, con una aproximación al pensamiento contemporáneo. La capacidad de análisis crítico del entorno social, económico, político y cultural, de conocimiento de prácticas artísticas contemporáneas, de las funciones que el arte ha tomado en diferentes momentos históricos conforma la nube de contenidos con los que enfrentar la creación artística.
Habilidades técnicas adaptadas a la sociedad de la información
El nuevo grado en línea de Bellas Artes pretende volver a poner en valor una disciplina que tradicionalmente ha contado con una serie de carencias para adaptarse a las nuevas demandas y expresiones artísticas de la sociedad de la información. Durante el grado, el estudiante tendrá una serie de capacitaciones tecnológicas y digitales que le permitirán orientar la parte creativa hacia tres ámbitos: la comunicación, el diseño y la producción de contenidos interactivos. Así, por ejemplo, y a diferencia de un grado presencial, la capacitación en técnicas básicas como el dibujo, la escultura y el color se realizará mediante herramientas tecnológicas de vídeo, fotografía, interactividad, programación, animación, etc.
Conocimiento del sector
Otras nociones que podrán adquirir también los estudiantes a la hora de enfrentarse a la creación artística son el conocimiento de las prácticas artísticas contemporáneas o las funciones del arte en los diferentes momentos históricos, así como las dinámicas de las instituciones, el mercado y los agentes que intervienen en este sector (sistemas de financiación y mecenazgo, galerías de arte, fundaciones, bienales, etc.).