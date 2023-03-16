Tanto el rector de la UOC como el director del Museo Reina Sofía han coincidido en la necesidad de potenciar los entornos formativos que permitan la articulación de un pensamiento capaz de analizar las complejidades del arte y la cultura contemporáneos, pero adaptándolos a la realidad de la sociedad tecnológica. En este sentido, Josep A. Planell ha incidido en la responsabilidad de la Universitat Oberta de Catalunya de adaptar «la enseñanza a las nuevas necesidades sociales que la evolución de la tecnología crea. Con este grado hacemos una apuesta estratégica por las Bellas Artes que quiere ampliar los límites de la virtualidad. Podemos hacer lo que hasta ahora parecía imposible». Para el rector de la UOC, esta apuesta por la formación en creatividad es «hacer en línea lo que nadie en el mundo se ha atrevido a hacer».

Por su parte, Manuel Borja-Villel ha destacado los cambios que han experimentado el arte y la museística en las últimas décadas. Para el responsable del Reina Sofía, «ha habido una transformación en los museos y se ha pasado del visitante pasivo al hiperactivo», y por este motivo hay que «introducir el saber y el conocimiento en los museos, e ir guiados por una universidad es fundamental». Según Borja-Villel, «estamos en una época postmedia en la que el artista puede trabajar sobre cualquier cosa, una época en la que el discurso y el contexto son tan importantes como el medio, puesto que el contexto es el medio. El artista será más modesto, no el artista romántico al que estamos acostumbrados desde el siglo xviii».

El uso y la investigación de nuevas tecnologías, en los que la UOC es referente, permiten afrontar con confianza un reto que se considera necesario. Y se hace, sobre todo, con la tranquilidad y el privilegio de contar con una institución de la excelencia y la solvencia académica del Reina Sofía para articular todos los contenidos del programa.

El papel del Museo como institución artística de referencia en el mundo ibérico, europeo y, sobre todo, latinoamericano, permitirá atraer el interés de estudiantes de ámbitos geográficos y culturales muy amplios. Por otro lado, la extensa red de artistas, críticos y comisarios del contexto internacional que tienen contacto con el Museo permitirá vincular los contenidos del grado a las corrientes artísticas y debates críticos contemporáneos de modo excepcionalmente fluido y directo.

El nuevo grado de Bellas Artes de la UOC quiere formar a creadores en artes visuales, entendiendo que en la producción artística confluye una diversidad de saberes provenientes de las humanidades, la crítica política y la crítica social, y aspira a dar a estos creadores los instrumentos de expresión necesarios con el dominio de un conjunto de técnicas instrumentales, analógicas y digitales.

Puede sorprender utilizar la denominación clásica de bellas artes, nombre que durante años ha sido incómodo por anacrónico. Pero, paradójicamente, nos sirve para situarnos en una concepción del arte como espacio de interrogación y de crítica donde el objetivo principal no es la transmisión de unas técnicas y unos conocimientos específicos (como se ha hecho tradicionalmente en las carreras de Bellas Artes), sino generar un contexto para las prácticas artísticas contemporáneas.

El nuevo grado constituye el buque insignia de los estudios de la UOC de artes digitales. Se mantiene así la apuesta por un sector que, además de la necesidad de formación de excelencia, demanda cada vez más profesionales que dominen las nuevas tecnologías.