La UOC i el Museu Reina Sofia presenten el primer grau de Belles Arts en línia del mónEl rector de la UOC, Josep A. Planell, i el director del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia, Manuel Borja-Villel, han presentat, aquest dijous, el primer grau de Belles Arts en línia que es farà al món. En un acte que ha tingut lloc a la seu central de la UOC, a Barcelona, ambdues institucions han signat un conveni per a fer possibles aquests estudis pioners a partir de l'any 2016.
Tant el rector de la UOC com el director del Museu Reina Sofia han coincidit en la necessitat de potenciar els entorns formatius que permetin l'articulació d'un pensament capaç d'analitzar les complexitats de l'art i la cultura contemporanis, però adaptant-los a la realitat de la societat tecnològica. En aquest sentit, Josep A. Planell ha incidit en la responsabilitat de la Universitat Oberta de Catalunya d'adaptar «l'ensenyament a les noves necessitats socials que l'evolució de la tecnologia crea. Amb aquest grau fem una aposta estratègica per les Belles Arts que vol ampliar els límits de la virtualitat. Podem fer el que fins ara semblava impossible». Per al rector de la UOC, aquesta aposta per la formació en creativitat és «fer en línia el que ningú al món no s'ha atrevit a fer».
Al seu torn, Manuel Borja-Villel ha destacat els canvis que han experimentat l'art i la museística en les últimes dècades. Per al responsable del Reina Sofia, «hi ha hagut una transformació als museus i s'ha passat del visitant passiu a l'hiperactiu», i per aquest motiu cal «introduir el saber i el coneixement als museus, i anar guiats per una universitat és fonamental». Segons Borja-Villel, «som en una època postmedia en què l'artista pot treballar sobre qualsevol cosa, una època en què el discurs i el context són tan importants com el mitjà, ja que el context és el mitjà. L'artista serà més modest, no pas l'artista romàntic a què estem acostumats des del segle XVIII».
L'ús i la recerca de noves tecnologies, en els quals la UOC és referent, permeten afrontar amb confiança un repte que es considera necessari. I es fa, sobretot, amb la tranquil·litat i el privilegi de comptar amb una institució de l'excel·lència i la solvència acadèmica del Reina Sofia per a articular tots els continguts del programa.
El paper del Museu com a institució artística de referència en el món ibèric, europeu i, sobretot, llatinoamericà, permetrà atreure l'interès d'estudiants d'àmbits geogràfics i culturals molt amplis. D'altra banda, l'extensa xarxa d'artistes, crítics i comissaris del context internacional que tenen contacte amb el Museu permetrà vincular els continguts del grau als corrents artístics i debats crítics contemporanis d'una manera excepcionalment fluida i directa.
El nou grau de Belles Arts de la UOC vol formar creadors en arts visuals, entenent que en la producció artística conflueix una diversitat de sabers provinents de les humanitats, la crítica política i la crítica social, i aspira a donar a aquests creadors els instruments d'expressió necessaris amb el domini d'un conjunt de tècniques instrumentals, analògiques i digitals.
Pot sorprendre que s'empri la denominació clàssica de belles arts, nom que durant anys ha estat incòmode perquè es considerava anacrònic. Però, paradoxalment, ens serveix per a situar-nos en una concepció de l'art com a espai d'interrogació i de crítica on l'objectiu principal no és la transmissió d'unes tècniques i uns coneixements específics (com s'ha fet tradicionalment en les carreres de Belles Arts), sinó generar un context per a les pràctiques artístiques contemporànies.
El nou grau constitueix la nau capitana dels estudis de la UOC d'arts digitals. Així es manté l'aposta per un sector que, a més de la necessitat de formació d'excel·lència, demana cada vegada més professionals que dominin les noves tecnologies.