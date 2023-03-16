«La familia es un ámbito violento»

Tras ver el número de casos presentados en su ponencia, constatamos que la violencia contra la gente mayor es algo que siempre ha existido; pero, ¿ahora se dan más casos que antes?

¿Qué lleva a una persona a atacar a un anciano, el cual, en principio, es más débil?

Lo que sí podemos afirmar es que no existe una tipología clara de violencia contra la gente mayor, sino que se trata de una problemática poliédrica.

Un caso así demuestra la complejidad del problema y cómo se extiende esa violencia a todos los niveles. Al ser tan sutil, aún es más difícil de detectar, ¿verdad?

Tampoco ayuda en la detección del fenómeno que la línea que separa violencia de lo que no lo es sea muy fina.

¿Puede que los mecanismos de detección disponibles sean demasiado genéricos para dar respuesta a una realidad tan compleja?

¿Podríamos decir que ahondar en el fenómeno es casi como abrir la caja de Pandora?

No cabe duda de que la violencia es algo inherente al ser humano y la familia es un ámbito que tampoco escapa de ella.

¿Cuáles son los mecanismos para avanzar en la lucha contra este tipo de violencia?