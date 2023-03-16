No fue un gran plan. Me encantaba la ingeniería, pero cuando tuve hijos, se me hizo más difícil trabajar tantas horas. Para divertirme, empecé a trabajar con un amigo en programas educativos para el nuevo ordenador de Apple. Lo encontré fascinante. Al cabo de un tiempo, entré en Davidson & Associates, la compañía creadora de Math Blaster, pero me pareció que los programas que hacíamos tenían más que ver con examinar al estudiantado que con el aprendizaje. Decidí volver a la universidad y cursé un máster de tecnología educativa. Allí descubrí que había diferentes teorías sobre el aprendizaje, como el construccionismo, que tenía más sentido para mí. El alumno construye el conocimiento dentro de su cabeza, no se le entrega sin más.

Posteriormente, pasé a ser la presidenta de GenYES, una organización sin ánimo de lucro que trabajaba con centros educativos para capacitar al estudiantado en el uso de la tecnología en las escuelas y la comunidad. Se suele ignorar a los estudiantes como motor de la innovación, pero sin ellos no puede ocurrir nada.

¿Cómo surgió la idea de escribir el libro que la ha dado a conocer?

Cuando surgió el movimiento maker, mi marido, Gary Stager, y yo nos dimos cuenta de que estas nuevas tecnologías eran baratas y fáciles de adaptar al estudiantado. Así que escribimos Invent to Learn: Making, Tinkering, and Engineering in the Classroom. Este libro se conoce como la biblia del movimiento maker en las aulas y hemos tenido el privilegio de ser invitados en todo el mundo para ayudar a escuelas a incorporar el aprendizaje hands-on (aprender haciendo) y minds-on (reflexionar sobre lo que se está aprendiendo) con herramientas y tecnologías modernas. También creamos una editorial, Constructing Modern Knowledge Press, con el objetivo de publicar libros de educadores de las áreas de STEAM sobre making, digital making, aprendizaje basado en proyectos, liderazgo y construccionismo.

Justo ahora acabamos de publicar nuestro decimosexto libro, The Learner's Apprentice: AI and the Amplification of Human Creativity, de Ken Kahn, que defiende el uso creativo y constructivo de la IA en el aprendizaje.

Usted aboga por un modelo educativo STEAM. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de aprendizaje?

Creo que añadir la A de arte a STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) es un reconocimiento importante de que los científicos, matemáticos e ingenieros son muy conscientes de las artes, es decir, de la estética y el diseño. El proceso de diseñar es una metáfora poderosa de cómo las ideas parten del interior de una persona y se hacen realidad en el mundo. También es una forma histórica precisa de ver estos temas: no están separados de otras materias y del mundo real y no ignoran la creatividad humana.

¿Puede hablarnos de su trabajo en el programa FabLearn Fellows de la Universidad de Columbia? ¿Cuáles son los objetivos de este grupo de investigación?

El programa FabLearn Fellows forma parte de la iniciativa FabLearn de la Facultad de Educación de la Universidad de Columbia, que está dirigida por el Dr. Paulo Blikstein. FabLearn difunde buenas prácticas y recursos para apoyar a una comunidad internacional de educadores, investigadores y responsables políticos comprometidos con la integración de los principios del aprendizaje makerspace y construccionista en la educación formal e informal K-12 (educación obligatoria, entre los 5 y los 18 años). Durante más de una década, FabLearn ha sido líder en la comunidad construccionista y ha presentado a educadores de todo el mundo esta poderosa idea educativa a través de eventos, investigación, desarrollo profesional y publicaciones.

Mi rol es el de asesora principal de los FabLearn Fellows, un grupo de educadores que han obtenido una beca de dos años para explorar la intersección entre el construccionismo y los makerspaces. Nos reunimos y organizamos eventos para promover estas ideas, además de publicar los trabajos de los educadores al final de cada etapa. Mi objetivo es ayudar al profesores y profesoras a compartir sus buenas ideas y a desarrollar herramientas de promoción para que puedan convertirse en líderes en sus escuelas y comunidades.

"La conferencia EdMedia unirá a personas insatisfechas con el statu quo de la educación"

¿Qué espera de la conferencia EdMedia, que la UOC acoge este mes?

Sé que el público está compuesto por personas insatisfechas con el statu quo de la educación, así que espero un intercambio animado de ideas y experiencias.

¿Cuáles son sus objetivos para este evento?

Cuando viajo por el mundo, veo muchos ejemplos de proyectos educativos que funcionan. Creo que la gente no oye hablar lo suficiente de estos proyectos de éxito porque muchos profesores están demasiado ocupados haciendo su excelente trabajo, pero no lo dan a conocer. Por otro lado, voy a poder compartir algunas ideas novedosas sobre cómo combinar modelos reconocidos y testados de aprendizaje basado en proyectos con los últimos modelos educativos que incorporan tecnología computacional, fabricación e IA generativa.

¿Cómo puede la IA generativa apoyar el aprendizaje?

Creo que mucha gente se aferra al concepto de que la IA solo ayudará al profesorado a llevar a cabo tareas administrativas y que será utilizada por el alumnado para hacer trampas.

En mi opinión, ambas ideas son cortas de miras. Si un ordenador puede hacer las tareas administrativas, ¿es necesario que las haga el profesorado? ¿Los docentes están engañando al sistema? La IA nos ofrece la oportunidad de replantearnos lo que hacemos y cómo lo hacemos.

Hay que enseñar al alumnado a utilizar la IA como un asistente para que le ayude a completar su trabajo, igual que se utiliza un procesador de textos o un corrector ortográfico. Estas herramientas están aquí para quedarse. Prohibirlas no es una opción, simplemente retrasa lo inevitable y crea enfrentamiento en una comunidad de aprendizaje. Si profesorado y alumnado trabajan juntos para utilizar la IA como un asistente, podrán llevar a cabo tareas más creativas y complejas que no serían posibles sin esta tecnología.

"El estudiantado puede aprender a escribir mejor con la ayuda de la IA"

¿Puede darnos algunos ejemplos prácticos del potencial de la IA en educación?

La IA puede ser un editor incansable de tareas de escritura. Pero también puede crear escritos interactivos, como textos históricos de aventuras o relatos del tipo "elige tu propia aventura". El estudiantado puede aprender a escribir mejor en cualquier género y asignatura con la ayuda de la IA.

La IA también puede crear software interactivo. Hay muchos cursos en los que el alumnado debería poder aprender una asignatura mediante simulaciones y modelos. Utilizar un software de simulación especializado puede resultar caro y difícil. La IA generativa puede crear fácilmente estas simulaciones con elementos interactivos como tablas y gráficos en tiempo real. Además, los chatbots de la IA también saben crear juegos, incluidos juegos educativos. Puedes pedir a los programas de IA que creen historias, aventuras interactivas o juegos basados en cualquier tema, desde los más sencillos a los más complejos, y que te hablen en cualquier idioma.

Llevo décadas abogando por que el alumnado aprenda a programar. Esto les enseña lógica y pensamiento computacional, y les da la capacidad de identificar errores en programación. Ahora, con la IA generativa, el estudiantado tiene la oportunidad de hacer computación sin necesidad de aprender a programar. Y, lo que es mejor, en el caso de que quiera aprender a programar, el chatbot puede servirle de tutor y mentor.

El potencial es inimaginable.

Acabamos de empezar, aún es pronto para conocer los beneficios que aportará. Desconfío de las infografías ordenadas y de los planes de estudios estructurados que pretenden educar en IA. No es suficiente enseñar al alumnado sobre IA. Apenas sabemos lo que podemos hacer con esta tecnología. Tenemos que dar confianza a estudiantes y docentes para que jueguen con estas nuevas herramientas y descubran cuáles son sus oportunidades y beneficios.

¿Corremos el riesgo de perder habilidades como el pensamiento crítico y las capacidades cognitivas en general?

Sí. Los sistemas educativos no están preparados para la próxima revolución que será la IA.

¿Cómo pueden prepararse?

Tenemos que fomentar una mentalidad investigadora para explorar este nuevo horizonte. Tenemos que confiar en que profesorado y alumnado hagan las cosas bien y capacitarlos para que sean comunidades que se centren en el aprendizaje, no en los exámenes.

¿Cuál es su consejo para los profesionales de la educación que no saben cómo abordar este nuevo escenario?

Hagan pruebas. Pidan a sus estudiantes que exploren y discutan. Añadan estudiantes a su grupo de trabajo sobre IA. No compren la visión de otro.

¿Y cuál es su consejo para el estudiantado sobre cómo utilizarla?

Es tu aprendizaje, es una nueva herramienta que tienes que explorar. Averigua lo que hace y luego decide por ti mismo cuál es la mejor manera de utilizarla.