"Cal ensenyar a l'alumnat a utilitzar la IA com un assistent"
Sylvia Libow, enginyera nord-americana, creadora de Invent to Learn: Making, Tinkering, and Engineering in the Classroom, pionera del moviment maker en educació
Sylvia Libow, enginyera nord-americana, creadora de Invent to Learn: Making, Tinkering, and Engineering in the Classroom, pionera del moviment maker en educació
Sylvia Libow Martinez és una enginyera nord-americana el llibre de la qual Invent to Learn: Making, Tinkering, and Engineering in the Classroom es reconeix com la bíblia del moviment maker en educació, que busca facilitar l'aprenentatge integrant diferents camps del coneixement en la realització d'un projecte. Libow Martinez és una de les principals ponents de la conferència EdMedia 2025, que la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) acollirà del 19 al 23 de maig i que unirà experts de més de setanta països. En aquesta entrevista, aquesta visionària del món de l'educació ens dona la seva opinió sobre un dels temes més controvertits del moment en el món educatiu: com integrar la intel·ligència artificial (IA) en l'aprenentatge. El seu plantejament és positiu i obert, allunyat de la desconfiança que impera en gran part del sector.
Com va passar de ser enginyera aeroespacial a líder en innovació educativa?
“Cal ensenyar a l'alumnat a utilitzar la IA com un assistent”
No va ser un gran pla. M'encantava l'enginyeria, però quan vaig tenir fills, se'm va fer més difícil treballar tantes hores. Per divertir-me, vaig començar a treballar amb un amic en programes educatius per al nou ordinador d'Apple. Ho vaig trobar fascinant. Al cap d'un temps, vaig entrar a Davidson & Associates, la companyia creadora de Math Blaster, però em va semblar que els programes que fèiem tenien més a veure amb examinar l'estudiantat que amb l'aprenentatge. Vaig decidir tornar a la universitat i vaig cursar un màster de tecnologia educativa. Allà vaig descobrir que hi havia diferents teories sobre l'aprenentatge, com el construccionisme, que tenia més sentit per a mi. L'alumne construeix el coneixement dins del seu cap, no se li lliura sense més ni més.
Posteriorment, vaig passar a ser la presidenta de GenYES, una organització sense ànim de lucre que treballava amb centres educatius per capacitar l'estudiantat en l'ús de la tecnologia a les escoles i la comunitat. Sovint s'ignora els estudiants com a motor de la innovació, però sense ells no pot passar res.
Com va sorgir la idea d'escriure el llibre que l'ha donat a conèixer?
Quan va sorgir el moviment maker, el meu marit, Gary Stager, i jo ens vam adonar que aquestes noves tecnologies eren barates i fàcils d'adaptar a l'estudiantat. Així que vam escriure Invent to Learn: Making, Tinkering, and Engineering in the Classroom. Aquest llibre es coneix com la bíblia del moviment maker a les aules i hem tingut el privilegi de ser convidats arreu del món per ajudar escoles a incorporar l'aprenentatge hands-on (aprendre fent) i minds-on (reflexionar sobre el que s'està aprenent) amb eines i tecnologies modernes. També vam crear una editorial, Constructing Modern Knowledge Press, amb l'objectiu de publicar llibres d'educadors de les àrees de STEAM sobre making, digital making, aprenentatge basat en projectes, lideratge i construccionisme.
Just ara acabem de publicar el nostre setzè llibre, The Learner's Apprentice: AI and the Amplification of Human Creativity, de Ken Kahn, que defensa l'ús creatiu i constructiu de la IA en l'aprenentatge.
Vostè advoca per un model educatiu STEAM. Quins són els avantatges d'aquest tipus d'aprenentatge?
Crec que afegir l'A d'art a STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) és un reconeixement important del fet que els científics, matemàtics i enginyers són molt conscients de les arts, és a dir, de l'estètica i el disseny. El procés de dissenyar és una metàfora poderosa de com les idees parteixen de l'interior d'una persona i es fan realitat al món. També és una forma històrica precisa de veure aquests temes: no estan separats d'altres matèries i del món real i no ignoren la creativitat humana.
Pot parlar-nos del seu treball en el programa FabLearn Fellows de la Universitat de Colúmbia? Quins són els objectius d'aquest grup de recerca?
El programa FabLearn Fellows forma part de la iniciativa FabLearn de la Facultat d'Educació de la Universitat de Colúmbia, que està dirigida pel Dr. Paulo Blikstein. FabLearn difon bones pràctiques i recursos per donar suport a una comunitat internacional d'educadors, investigadors i responsables polítics compromesos amb la integració dels principis de l'aprenentatge makerspace i construccionista en l'educació formal i informal K-12 (educació obligatòria, entre els 5 i els 18 anys). Durant més d'una dècada, FabLearn ha estat líder en la comunitat construccionista i ha presentat a educadors de tot el món aquesta poderosa idea educativa a través d'esdeveniments, recerca, desenvolupament professional i publicacions.
El meu rol és el d'assessora principal dels FabLearn Fellows, un grup d'educadors que han obtingut una beca de dos anys per explorar la intersecció entre el construccionisme i els makerspaces. Ens reunim i organitzem esdeveniments per promoure aquestes idees, a més de publicar els treballs dels educadors al final de cada etapa. El meu objectiu és ajudar professors i professores a compartir les seves bones idees i a desenvolupar eines de promoció perquè es puguin convertir en líders a les seves escoles i comunitats.
"La conferència EdMedia unirà persones insatisfetes amb l'statu quo de l'educació"
Què espera de la conferència EdMedia, que la UOC acull aquest mes?
Sé que el públic està format per persones insatisfetes amb l'statu quo de l'educació, així que espero un intercanvi animat d'idees i experiències.
Quins són els seus objectius per a aquest esdeveniment?
Quan viatjo pel món, veig molts exemples de projectes educatius que funcionen. Crec que la gent no sent a parlar prou d'aquests projectes d'èxit perquè molts professors estan massa ocupats fent la seva excel·lent feina, però no la donen a conèixer. D'altra banda, podré compartir algunes idees noves sobre com combinar models reconeguts i testats d'aprenentatge basat en projectes amb els últims models educatius que incorporen tecnologia computacional, fabricació i IA generativa.
Com pot la IA generativa donar suport a l'aprenentatge?
Crec que molta gent s'aferra al concepte que la IA només ajudarà el professorat a dur a terme tasques administratives i que serà utilitzada per l'alumnat per fer trampes.
Al meu entendre, totes dues idees són curtes de mires. Si un ordinador pot fer les tasques administratives, és necessari que les faci el professorat? Els docents estan enganyant el sistema? La IA ens ofereix l'oportunitat de replantejar-nos el que fem i com ho fem.
Cal ensenyar a l'alumnat a utilitzar la IA com un assistent perquè l'ajudi a completar el seu treball, igual que s'utilitza un processador de textos o un corrector ortogràfic. Aquestes eines són aquí per a quedar-se. Prohibir-les no és una opció, simplement retarda l'inevitable i crea enfrontament en una comunitat d'aprenentatge. Si professorat i alumnat treballen junts per utilitzar la IA com un assistent, podran dur a terme tasques més creatives i complexes que no serien possibles sense aquesta tecnologia.
"L'estudiantat pot aprendre a escriure millor amb l'ajuda de la IA"
Pot donar-nos alguns exemples pràctics del potencial de la IA en educació?
La IA pot ser un editor incansable de tasques d'escriptura. Però també pot crear escrits interactius, com ara textos històrics d'aventures o relats del tipus "tria la teva pròpia aventura". L'estudiantat pot aprendre a escriure millor en qualsevol gènere i assignatura amb l'ajuda de la IA.
La IA també pot crear programari interactiu. Hi ha molts cursos en els quals l'alumnat hauria de poder aprendre una assignatura mitjançant simulacions i models. Utilitzar un programari de simulació especialitzat pot resultar car i difícil. La IA generativa pot crear fàcilment aquestes simulacions amb elements interactius com taules i gràfics en temps real. A més, els xatbots de la IA també saben crear jocs, inclosos jocs educatius. Pots demanar als programes de IA que creïn històries, aventures interactives o jocs basats en qualsevol tema, des dels més senzills als més complexos, i que et parlin en qualsevol idioma.
Fa dècades que advoco perquè l'alumnat aprengui a programar. Això els ensenya lògica i pensament computacional, i els dona la capacitat d'identificar errors en programació. Ara, amb la IA generativa, l'estudiantat té l'oportunitat de fer computació sense necessitat d'aprendre a programar. I, encara millor, en el cas que vulgui aprendre a programar, el xatbot li pot fer de tutor i mentor.
El potencial és inimaginable.
Acabem de començar, encara és aviat per conèixer els beneficis que aportarà. Desconfio de les infografies ordenades i dels plans d'estudis estructurats que pretenen educar en IA. No és suficient ensenyar a l'alumnat sobre IA. Amb prou feines sabem el que podem fer amb aquesta tecnologia. Hem de donar confiança a estudiants i docents perquè juguin amb aquestes noves eines i descobreixin quines són les seves oportunitats i beneficis.
Correm el risc de perdre habilitats com el pensament crític i les capacitats cognitives en general?
Sí. Els sistemes educatius no estan preparats per a la pròxima revolució que serà la IA.
Com poden preparar-se?
Hem de fomentar una mentalitat investigadora per explorar aquest nou horitzó. Hem de confiar que professorat i alumnat facin les coses bé i capacitar-los perquè siguin comunitats que se centrin en l'aprenentatge, no en els exàmens.
Quin és el seu consell per als professionals de l'educació que no saben com abordar aquest nou escenari?
Feu proves. Demaneu als vostres estudiants que explorin i discuteixin. Afegiu estudiants al vostre grup de treball sobre IA. No compreu la visió d'un altre.
I quin és el seu consell per a l'estudiantat sobre com utilitzar-la?
És el teu aprenentatge, és una nova eina que has d'explorar. Esbrina el que fa i després decideix per tu mateix quina és la millor manera d'utilitzar-la.