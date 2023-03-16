Los factores de riesgo psicológico que pueden conducir al suicidio

Los expertos señalan que la desesperanza, la humillación y el sentimiento de estar atrapado multiplican los pensamientos suicidas. El acceso a los medios, la impulsividad y la ciberviolencia crean la tormenta perfecta para que estos pensamientos deriven en acción, según Irene Montiel, psicóloga, criminóloga y profesora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC. La experta también avisa de que la violencia interpersonal, sobre todo en la infancia, y la violencia digital pueden incrementar la desesperanza y la sensación de estar atrapados: "La violencia digital acentúa la sensación de atrapamiento, por la imposibilidad de escapar y la pérdida de control sobre imágenes o vídeos". En la misma línea, Oriol Martínez apunta que tanto el acoso escolar como la presión laboral y la violencia familiar pueden llevar a la víctima a ver el suicidio como una salida: "El acoso o la violencia sitúan a la víctima en un contexto emocional que puede propiciar que considere suicidarse como una vía de escape".

Los casos de España y Chile: la novedad del "suicidio femicida"

El seminario web abordará, entre otros aspectos, los retos legales existentes en España, y los comparará con la situación en Chile. Retos que pasan por probar la influencia y la intencionalidad de un tercero cuando se produce un suicidio, algo que resulta muy complejo. La policía no investiga interferencias de terceros, y, por otro lado, la interpretación del delito es muy restrictiva, explica Martínez: "Para aplicar el delito de inducción al suicidio, se necesita una influencia directa y expresa, un requisito que encaja muy mal con la realidad de las dinámicas de acoso o violencia". La regulación del delito en España y Chile es muy parecida. En el caso de la legislación chilena, se ha introducido, además, un concepto nuevo, el de "inducción al suicidio femicida", que no se ha aplicado por dificultades probatorias.

Por su parte, y en referencia al entorno escolar, Montiel pone énfasis en que la violencia, el acoso y la ciberviolencia pueden generar desesperanza y situar a la víctima en riesgo, como en los casos de bullycide: "Podemos hablar de bullycide cuando la experiencia del bullying lleva a la víctima al suicidio".

La necesidad de una mirada integral

Uno de los objetivos del seminario web es promover una mirada integral sobre el fenómeno del suicidio que tenga en cuenta la salud mental, el derecho y la comunicación. En el derecho aún se parte de la premisa de que el suicida es una persona totalmente libre y responsable, pero en realidad se trata de una persona totalmente vulnerable, subraya Martínez, que aboga por un abordaje combinado entre psicología y derecho: "Quien se suicida no es una persona plenamente libre que pondera razones, sino una persona vulnerable que necesita protección en todos los ámbitos".

El profesor de la UOC recuerda que el derecho penal es reactivo e insuficiente, por lo que la prevención tiene que venir de la psicología, la educación y las políticas sociales. "El derecho penal siempre llega tarde: para prevenir el suicidio son necesarias herramientas sociales, psicológicas y pedagógicas", destaca. Es por ello por lo que llama a la participación en la jornada del 18 de diciembre, porque "en una sociedad cada vez más consciente de la salud mental, hablar del suicidio es fundamental". Añade que la UOC quiere transferir conocimiento, prevenir y afrontar el suicidio desde múltiples disciplinas: "Tenemos el compromiso de entender las causas del suicidio y establecer mecanismos jurídicos, psicológicos y sociales para abordarlo de forma más eficaz".