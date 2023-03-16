El ámbito de la educación digital seguirá explorando, en 2026, nuevas oportunidades y afrontando retos de la evolución tecnológica. Aparecen herramientas que vuelven a poner a la persona en el centro y la acompañan en el proceso de aprendizaje de una manera cada vez más personalizada. En este camino, la inteligencia artificial (IA) sigue marcando el paso con nuevos instrumentos que permiten, precisamente, que el diseño del aprendizaje evolucione y la educación digital se consolide como una herramienta para hacer crecer al estudiantado mediante una personalización de los currículos cada vez más afinada. Varios expertos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) analizan las principales tendencias que marcarán la evolución de la educación digital en los próximos meses y apuntan el auge en innovaciones como los chatbots, la ludificación, los laboratorios remotos, la personalización de los currículos con oferta modular y la importancia de desarrollar competencias dirigidas a resolver problemas complejos.

La inteligencia artificial automatiza cada vez más el mercado laboral y esto obliga a desarrollar las habilidades blandas (soft skills). Desirée Gómez, analista de tendencias educativas e innovación del eLearning Innovation Center (eLinC), explica que en la era de la IA generativa las competencias relacionadas con la cognición son fundamentales para los trabajadores, "tanto para la adaptación como para el progreso laboral". Remarca sobre todo las habilidades "basadas en la resolución de problemas complejos" y detalla que, entre estas, las que tienen más proyección de crecimiento son "el pensamiento creativo y el analítico". Así lo recoge también el informe The Future Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial. Competencias al alza, añade, son algunas habilidades transversales como por ejemplo la curiosidad y el aprendizaje permanente.

Y en este contexto, ¿cuál sería la tendencia en cuanto a la enseñanza de las competencias humanas no automatizadas? Gómez lo ve claro: "Emplear pedagogías y metodologías que fomenten la rápida incorporación de habilidades en el lugar de trabajo desde la práctica y el trabajo activo de estos conocimientos", sobre todo con lo que se conoce como upskilling y reskilling, la mejora o la adquisición de nuevos conocimientos dentro del entorno laboral. Metodológicamente, agrega Gómez, en la educación digital esto implica "el uso de situaciones simuladas, ludificación, laboratorios remotos y el uso de realidad virtual o aumentada".

El analista de la UOC también cree que este 2026 se seguirán explorando nuevas herramientas orientadas a garantizar la empleabilidad. Son tendencia las herramientas que utilizan la IA para el aprendizaje remoto o mediado por la tecnología, "es decir, las que favorecen el aprendizaje adaptativo y las que se basan en la analítica de datos, que se acomodan al ritmo de aprendizaje del estudiantado o dependen de las respuestas y decisiones de este con el fin de adaptarse a su uso y ofrecer su conocimiento, como el uso de chats preconfigurados de IA o el desarrollo de roles basados ​​en el diálogo". Otro tipo de herramientas nuevas son las que facilitan adoptar estas tecnologías relacionadas con el aprendizaje y el entrenamiento remoto de habilidades, como es el caso de las gafas de realidad virtual.