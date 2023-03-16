La OMS vuelve a designar a la UOC centro colaborador en salud digital

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha nombrado a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) centro colaborador en salud digital por segunda vez. El primer nombramiento, con la designación WHO Collaborating Centre in eHealth, se hizo en 2018 y estuvo vigente hasta mediados de 2024. Recientemente, y gracias a la colaboración con la Oficina Regional para Europa de la OMS, con sede en Copenhague, la UOC ha sido nuevamente designada centro colaborador, ahora con la denominación WHO Collaborating Centre in Digital Health.

El director del centro colaborador de la OMS en salud digital, Francesc Saigí, asegura que esta renovación refleja la continuidad y la ampliación del compromiso de la UOC en el ámbito de la salud digital. Saigí afirma que esta nueva designación supone un reconocimiento a la trayectoria de la UOC y consolida su liderazgo internacional en este sector.

La colaboración con la OMS incluye asistencia técnica para evaluar y mejorar los servicios de telemedicina y salud digital, así como el desarrollo de guías, metodologías y estrategias para implementar de forma efectiva estas soluciones en los sistemas sanitarios. Saigí también destaca que esta renovación fortalece el posicionamiento institucional de la UOC como "referente en investigación e innovación, y permite influir directamente en las políticas públicas y en la transformación digital de los sistemas sanitarios a escala europea y mundial".

¿Qué ha permitido hasta ahora esta colaboración?

"En los siete últimos años de colaboración, la UOC ha podido contribuir de forma activa al desarrollo de la salud digital en el ámbito internacional a través de investigación, formación y asesoramiento técnico", subraya Saigí, y detalla que "la universidad ha participado en la elaboración de marcos conceptuales y herramientas para el diseño y la evaluación de servicios de telemedicina".

Asimismo, la UOC también ha apoyado a la OMS en la formulación de recomendaciones para mejorar los servicios digitales de salud, y ha colaborado con múltiples países para identificar buenas prácticas y adaptar soluciones digitales a sus sistemas sanitarios. La colaboración de la UOC con la OMS ha reforzado la capacidad de la institución para formar a profesionales y obtener evidencia científica sobre el impacto de la transformación digital en salud pública. "Este trabajo sostenido ha contribuido a consolidar a la UOC como referente en el ámbito de eHealth y ha establecido una base sólida para la renovación de su mandato", comenta Saigí.

Todos los proyectos iniciados entre 2018 y 2024

Durante el periodo entre 2018 y 2024, la UOC ha liderado varios proyectos como centro colaborador de la OMS en eHealth. Destaca el desarrollo de la herramienta Support tool to strengthen telemedicine , una guía práctica que asiste a los sistemas sanitarios en la implementación de servicios de telemedicina y que ya se está adoptando en países como Bosnia-Herzegovina.

Además, la UOC ha contribuido con otros recursos, como el Framework for the Implementation of a Telemedicine Service y el análisis eHealth in the Region of the Americas: breaking down the barriers to implementation , que la han consolidado como un socio de confianza de la OMS en el diseño y la implementación de servicios de salud digital en todo el mundo. Según palabras de Saigí, "estas iniciativas reflejan el impacto significativo de la UOC en la promoción y el desarrollo de la salud digital a escala internacional".

Nuevos objetivos

Los objetivos de la OMS y sus centros colaboradores siguen siendo los mismos, pero en los últimos años se han ampliado con la intención de responder a los nuevos retos globales y a las oportunidades de la transformación digital. Actualmente, explica Saigí, se pone "más énfasis en garantizar la calidad, la equidad y la sostenibilidad de las soluciones digitales de los sistemas de salud". El director del centro colaborador hace referencia al Plan de acción regional de salud digital 2023–2030 y al Decimocuarto programa general de trabajo ( GPW14 ), que orientan a los centros con el fin de contribuir no solo a la aplicación de herramientas digitales, sino también a la evaluación de su impacto, el desarrollo de capacidades nacionales y la alineación de las decisiones digitales con las necesidades reales de los sistemas sanitarios. "Esto refleja una evolución clara hacia un papel más estratégico, estructurado y orientado a los resultados", comenta Saigí.

Los retos de la nueva etapa

Los retos estratégicos que la UOC afronta en esta nueva etapa de colaboración con la OMS son diversos. Uno de los principales es ofrecer asistencia técnica a la OMS para la mejora y la racionalización de los servicios de telemedicina y salud digital. Esta asistencia se proporcionará mediante la evaluación de experiencias existentes, la identificación de vacíos y la formulación de recomendaciones para integrar estos servicios de manera efectiva en los sistemas sanitarios nacionales. En este sentido, la difusión de la herramienta Support tool to strengthen telemedicine en diferentes países "tendrá un papel clave", opina Saigí.

Además, destaca que la UOC también se encargará de elaborar estudios analíticos sobre la implementación de soluciones digitales, alineados con las prioridades estratégicas de la OMS; por ejemplo, la transformación digital, la cobertura sanitaria universal y la respuesta a retos globales como el cambio climático o el envejecimiento. "Todas estas actividades requieren una capacidad elevada de análisis, coordinación y adaptación a entornos sanitarios diversos, y suponen una responsabilidad clave en la producción de evidencia para orientar las políticas internacionales de salud digital", concluye Saigí.