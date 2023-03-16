L'OMS torna a designar la UOC centre col·laborador en salut digital

L'OMS torna a designar la UOC centre col·laborador en salut digitalLa col·laboració s'amplia amb un nou pla de treball per als anys 2025-2029
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha nomenat la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) centre col·laborador en salut digital per segona vegada. El primer nomenament, amb la designació WHO Collaborating Centre in eHealth, es va fer l'any 2018 i va ser vigent fins a mitjan 2024. Recentment, i gràcies a la col·laboració amb l'Oficina Regional per a Europa de l'OMS, amb seu a Copenhaguen, la UOC ha estat novament designada centre col·laborador, ara amb la denominació WHO Collaborating Centre in Digital Health.
El director del centre col·laborador de l'OMS en salut digital, Francesc Saigí, assegura que aquesta renovació reflecteix la continuïtat i l'ampliació del compromís de la UOC en l'àmbit de la salut digital. Saigí afirma que aquesta nova designació suposa un reconeixement a la trajectòria de la UOC i consolida el seu lideratge internacional en aquest sector.
La col·laboració amb l'OMS inclou assistència tècnica per avaluar i millorar els serveis de telemedicina i salut digital, així com el desenvolupament de guies, metodologies i estratègies per implementar de manera efectiva aquestes solucions als sistemes sanitaris. Saigí també destaca que aquesta renovació enforteix el posicionament institucional de la UOC com a "referent en recerca i innovació, i permet influir directament en les polítiques públiques i en la transformació digital dels sistemes sanitaris a escala europea i mundial".
Què ha permès fins ara aquesta col·laboració?
"En els set darrers anys de col·laboració, la UOC ha pogut contribuir de manera activa al desenvolupament de la salut digital en l'àmbit internacional a través de recerca, formació i assessorament tècnic", subratlla Saigí, i detalla que "la Universitat ha participat en l'elaboració de marcs conceptuals i eines per al disseny i l'avaluació de serveis de telemedicina".
Així mateix, la UOC també ha donat suport a l'OMS en la formulació de recomanacions per millorar els serveis digitals de salut, i ha col·laborat amb múltiples països per identificar bones pràctiques i adaptar solucions digitals als seus sistemes sanitaris. La col·laboració de la UOC amb l'OMS ha reforçat la capacitat de la institució per formar professionals i obtenir evidència científica sobre l'impacte de la transformació digital en salut pública. "Aquest treball sostingut ha contribuït a consolidar la UOC com a referent en l'àmbit de l'eHealth i ha establert una base sòlida per a la renovació del seu mandat", comenta Saigí.
Tots els projectes iniciats entre 2018 i 2024
Durant el període entre 2018 i 2024, la UOC ha liderat diversos projectes com a centre col·laborador de l'OMS en eHealth. En destaca el desenvolupament de l'eina Support tool to strengthen telemedicine, una guia pràctica que assisteix els sistemes sanitaris en la implementació de serveis de telemedicina i que ja s'està adoptant en països com Bòsnia i Hercegovina.
A més, la UOC ha contribuït amb altres recursos, com el Framework for the Implementation of a Telemedicine Service i l'anàlisi eHealth in the Region of the Americas: breaking down the barriers to implementation, que l'han consolidat com un soci de confiança de l'OMS en el disseny i la implementació de serveis de salut digital arreu del món. Segons paraules de Saigí, "aquestes iniciatives reflecteixen l'impacte significatiu de la UOC en la promoció i el desenvolupament de la salut digital a escala internacional".
Nous objectius
Els objectius de l'OMS i els seus centres col·laboradors continuen sent els mateixos, però els darrers anys s'han ampliat amb la intenció de respondre als nous reptes globals i a les oportunitats de la transformació digital. Actualment, explica Saigí, es posa "més èmfasi a garantir la qualitat, l'equitat i la sostenibilitat de les solucions digitals dels sistemes de salut". El director del centre col·laborador fa referència al Pla d'acció regional de salut digital 2023–2030 i al Catorzè programa general de treball (GPW14), que orienten els centres a fi de contribuir no només a l'aplicació d'eines digitals, sinó també a l'avaluació del seu impacte, el desenvolupament de capacitats nacionals i l'alineació de les decisions digitals amb les necessitats reals dels sistemes sanitaris. "Això reflecteix una evolució clara cap a un paper més estratègic, estructurat i orientat als resultats", comenta Saigí.
Els reptes de la nova etapa
Els reptes estratègics que la UOC afronta en aquesta nova etapa de col·laboració amb l'OMS són diversos. Un dels principals és oferir assistència tècnica a l'OMS per a la millora i la racionalització dels serveis de telemedicina i salut digital. Aquesta assistència es proporcionarà mitjançant l'avaluació d'experiències existents, la identificació de buits i la formulació de recomanacions per integrar aquests serveis de manera efectiva en els sistemes sanitaris nacionals. En aquest sentit, la difusió de l'eina Support tool to strengthen telemedicine en diferents països "tindrà un paper clau", opina Saigí.
A més, destaca que la UOC també s'encarregarà d'elaborar estudis analítics sobre la implementació de solucions digitals, alineats amb les prioritats estratègiques de l'OMS; per exemple, la transformació digital, la cobertura sanitària universal i la resposta a reptes globals com el canvi climàtic o l'envelliment. "Totes aquestes activitats requereixen una capacitat elevada d'anàlisi, coordinació i adaptació a entorns sanitaris diversos, i suposen una responsabilitat clau en la producció d'evidència per orientar les polítiques internacionals de salut digital", conclou Saigí.