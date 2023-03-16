Entre la ambición y la saturación: seis tendencias clave de la IA en 2026

El 2026 comienza con un paisaje tecnológico que combina entusiasmo, tensión e incertidumbre. La inteligencia artificial (IA) ya no es una promesa ni una moda: es una infraestructura invisible que lo atraviesa todo. Pero, a medida que avanza, también deja un rastro de preguntas. Este año veremos avances emocionantes, pero también cuellos de botella, saturación digital y un nuevo tipo de cansancio social, según explica Antonio Pita, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El experto repasa cinco más una tendencias clave que ayudarán a leer este 2026 en términos de IA, con predicciones sólidas y datos reales que, al mismo tiempo, abren varios interrogantes.

1. Modelos en disputa: ¿AGI o solo LLM más grandes?

La primera gran línea de tensión es científica y estratégica. Según Pita, coexistirán dos rutas de investigación: la de los gigantes que siguen escalando los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) y la de quienes creen que ese camino no basta para alcanzar la inteligencia artificial general (AGI). El debate no es menor: define qué tipo de sistemas se priorizarán y qué promesas se enfriarán.

El experto duda de que este año se llegue a la AGI, aunque prevé que se verán muchos sistemas que imitan el comportamiento humano de forma cada vez más convincente, lo que tendrá una serie de consecuencias.

Por un lado, gigantes como OpenAI o Google apuestan por seguir escalando los LLM, confiando en que con más datos y parámetros surgirá la famosa AGI. Aunque voces como la de Ilya Sutskever, excofundador de OpenAI, piensan que no hay suficientes datos para llegar al objetivo y que hay que volver a la investigación para encontrar estrategias alternativas.

Por otro lado, Yann LeCun, uno de los pioneros de la IA moderna y hasta hace poco jefe de la IA en Meta, considera que los LLM no son el camino. Los llama "alucinadores sin comprensión real" y trabaja en modelos alternativos conocidos como "world models": arquitecturas que intentan razonar, recordar y planificar como lo haría un ser vivo. LeCun incluso ha dejado Meta para crear su propia empresa emergente.

¿Qué tendencia se impondrá? ¿La pragmática de los LLM? ¿O la visionaria de los modelos del mundo? ¿Veremos cambios de planteamiento en alguno de los gigantes? Nos espera un año apasionante en el terreno científico.

2. Infraestructuras saturadas: la IA consume más de lo que esperábamos

Aquí el futuro se vuelve muy terrenal. El crecimiento de la IA ha disparado la demanda de energía y amenaza con convertir la capacidad eléctrica y de red en un cuello de botella. En Estados Unidos, los centros de datos ya consumen más del 4 % de la electricidad total del país, y podrían superar el 14 % en 2030. En solo un año, han añadido 20 gigavatios a la red, lo que ha generado alertas de riesgo de apagón en invierno.

En España, la situación también preocupa: el 83 % de los nodos de la red eléctrica están saturados, lo que compromete la instalación de nuevos centros de datos. El país sueña con ser el hub digital de Europa, pero, sin una red que lo aguante, el sueño se puede fundir. "El reto no es solo tecnológico, es logístico, ambiental y geopolítico", asegura el experto. La IA necesita minerales, agua y electricidad. Y esas variables no escalan como los parámetros de un modelo.

¿Soportarán las redes la necesidad? ¿Podrán algunas regiones mejor preparadas avanzar más rápido en el uso de la IA a escala local? ¿Veremos apagones y limitaciones regulatorias?