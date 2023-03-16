El cambio climático ya no es solo una cuestión de ciencia o tecnología; es también un campo de batalla discursivo y político en el que se decide quién es responsable, qué soluciones se consideran legítimas y qué modelo de sociedad se normaliza. Mientras tanto, los datos de la Unión Europea confirman que 2024 fue el primer año completo por encima de 1,5 °C de calentamiento global respecto a la era preindustrial, y la trayectoria actual indica un mundo que claramente superará los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Sin embargo, la brecha entre lo que se debería hacer y lo que realmente se lleva a cabo sigue ampliándose, según afirman expertos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Zarina Kulaeva, investigadora posdoctoral del Centro de Investigación Interdisciplinario en Transformaciones Sociales y Culturales (UOC-TRÀNSIC) y miembro del grupo TURBA Lab (Laboratorio de Transformación Urbana y Cambio Global), e Iván Serrano Balaguer, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC e investigador también del TURBA Lab, analizan cómo se construyen los grandes relatos climáticos y qué implicaciones tienen para la gobernanza democrática del clima.

La esfera pública a escala nacional e internacional resuena con el debate sobre cómo actuar a partir del consenso del cien por cien sobre el calentamiento global antropogénico que afecta al cambio climático y sus consecuencias devastadoras, sobre cómo mitigarlo y sobre cómo adaptarnos a él. Incluso al inicio de los años 2000 se acuñó un nuevo término, el Antropoceno, que hace referencia a los impactos de la actividad antropogénica en el planeta, entre ellos, el cambio climático.

En las últimas décadas han cristalizado tres grandes narrativas sobre el cambio climático: el ecologismo apocalíptico, el capitalismo verde y el decrecimiento. Estas narrativas funcionan como marcos interpretativos que definen las causas, responsabilidades y soluciones relacionadas con el cambio climático. Tanto el capitalismo verde como el decrecimiento están emergiendo gradualmente como respuestas binarias al impacto humano en el cambio climático.

"El ecologismo apocalíptico vaticina un colapso inminente, ya prácticamente irreversible después de décadas alertando sobre la necesidad urgente de políticas radicales para afrontar el cambio climático y sus efectos", señala Serrano Balaguer. Frente a esta visión, el texto sitúa el capitalismo verde como una narrativa que busca compatibilizar el crecimiento económico continuo y la sostenibilidad: "El capitalismo verde, surgido en la década de 1980, se ha vinculado con metanarrativas como el desarrollo sostenible y la economía verde", añade Kulaeva.

Entre el ecologismo apocalíptico y el capitalismo verde, el decrecimiento interpela a la obsesión por el crecimiento económico ilimitado y establece una fuerte conexión entre la crisis climática y el modelo económico dominante. No es solo una discusión teórica; de todas estas narrativas surgen políticas notablemente divergentes que fomentan actitudes que priorizan la inacción, como el ecologismo apocalíptico, que invoca un futuro destructivo. O narrativas cuya máxima es la confianza en soluciones tecnológicas, como el capitalismo verde y de mercado. Y hasta propuestas enfocadas en reducir considerablemente el consumo material e implementar una profunda redistribución de la riqueza, como el decrecimiento.

Los autores subrayan que "se trata de narrativas dicotómicas y binarias por la predominancia y la influencia del capitalismo verde y el decrecimiento". Esta polarización puede simplificar excesivamente un problema complejo, pero también ayuda a entender por qué muchas políticas climáticas lanzadas desde la perspectiva del capitalismo verde se mueven dentro de unos marcos que apenas discuten la lógica inherente del capitalismo global.

El artículo insiste en que las narrativas no pueden entenderse al margen de las desigualdades globales y de la responsabilidad histórica en las emisiones. En este punto, Serrano Balaguer advierte que "sin duda, las desigualdades globales y la responsabilidad histórica en las emisiones añaden un nivel de complejidad que la narrativa del capitalismo verde no aborda".

Aquí se enlaza con el principio de "responsabilidades comunes, pero diferenciadas", consagrado en la Cumbre de la Tierra de 1992 y en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que reconoce la mayor responsabilidad de los países industrializados y la necesidad de integrar una justicia climática global y la reparación histórica en cualquier estrategia de transición ecológica o de decrecimiento.

En síntesis, centrar el debate únicamente en soluciones técnicas —eficiencia energética, captura de carbono, mercados de emisiones— puede despolitizar el cambio climático y ocultar las relaciones de poder, los patrones de explotación de recursos y la distribución desigual de la huella de carbono entre territorios y grupos sociales.