El pasado 6 de marzo, tuvo lugar en Lleida el Encuentro UOC Nexus, un evento que reunió a nuestra comunidad para compartir proyectos transformadores que impactan positivamente en nuestro entorno. En un ambiente dinámico y colaborativo, se presentaron 6 proyectos innovadores que destacaron por su originalidad y su impacto social.

La jornada contó con la participación de nuestro vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura, Manel Jiménez-Morales, y pudimos disfrutar de un espacio de networking que fomentó la colaboración y el trabajo conjunto.

Los proyectos presentados abordaron temáticas relacionadas desde la psicología, la tecnología, la organización de empresas hasta el arte y la cultura. La diversidad de temáticas abordadas enriqueció la experiencia y generó un debate estimulante entre los asistentes.

El Encuentro UOC Nexus en Lleida fue un éxito rotundo, demostrando el compromiso de nuestra comunidad con la innovación y la transformación social. ¡Una jornada que, sin duda, nos dejó con ganas de más!