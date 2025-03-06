Trobada UOC NEXUS - Lleida
- Lleida
- Presencial
- CA
El passat 6 de març, va tenir lloc a Lleida la Trobada UOC Nexus, un esdeveniment que va reunir a la nostra comunitat per compartir projectes transformadors que impacten positivament en el nostre entorn. En un ambient dinàmic i col·laboratiu, es van presentar 6 projectes innovadors que van destacar per la seva originalitat i el seu impacte social.
La jornada va comptar amb la participació del nostre vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura, Manel Jiménez-Morales, i vam poder gaudir d'un espai de networking que va fomentar la col·laboració i el treball conjunt.
Els projectes presentats, vam abordar temàtiques relacionades des de la psicologia, la tecnologia, l'organització d'empreses fins a l'art i la cultura. La diversitat de temàtiques abordades va enriquir l'experiència i va generar un debat estimulant entre els assistents.
La Trobada UOC Nexus a Lleida va ser un èxit rotund, demostrant el compromís de la nostra comunitat amb la innovació i la transformació social. Una jornada que, sens dubte, ens va deixar amb ganes de més!
Projectes transformadors: