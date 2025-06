Com pots beneficiar-te del descompte?

És molt fàcil: en el moment de matricular-te veuràs al formulari un camp on pots afegir un codi de descompte. En el teu cas és ALUMNI el codi que has d'introduir perquè se t'apliqui el descompte. Tingues en compte que l'ús d'aquest codi és exclusiu per a alumnis i la UOC comprova aquesta vinculació per garantir-ne un ús legítim.