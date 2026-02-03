Seminario de ¿Quién diseña el futuro? Género, tecnología y el reto de la equidad

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Seminario Online de ¿Quién diseña el futuro? Género, tecnología y el reto de la equidad

Presentación

La tecnología que nos rodea no es neutra, sino que refleja la subjetividad de quienes la diseñan. Para garantizar la equidad, hay que romper la brecha de género que aleja a las chicas de las disciplinas STEM desde la escuela. Este curso se dirige a docentes de primaria y secundaria para darles herramientas que permitan detectar sesgos, generar espacios de aprendizaje inclusivos e inspirar nuevas vocaciones tecnológicas y científicas.
Matrícula abierta

¡No te pierdas nuestros seminarios! Inicio: 10 de junio

Microcredenciales

Este seminario otorga una microcredencial.

A diferencia de otras formaciones, este curso destaca por su gran aplicabilidad directa en el aula:

  • Como docente, adquirirás herramientas prácticas y fundamentadas para auditar materiales didácticos, detectar el currículo oculto y generar espacios de aprendizaje verdaderamente inclusivos. 
  • Además de aprender a visibilizar a referentes femeninos y utilizar narrativas alternativas, diseñarás una intervención educativa real, basada en la cultura maker, para promover de forma directa las vocaciones científico-técnicas de las chicas. 

Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
  • Inicio

    10 jun 2026

  • 100%

    Online

  • Duración

    1 mes

  • Idioma: Catalán

  • Titulación: Propia

  • Créditos ECTS: 1

  • Precio: 241,5 €

Matricúlate ahora

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

  • Formación del profesorado

    El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña reconoce este curso como formación permanente para el profesorado no universitario.

Seminario de ¿Quién diseña el futuro? Género, tecnología y el reto de la equidad

Plan de estudios

Contenidos

Este curso es de un crédito ECTS, prevé una dedicación del estudiantado de 25 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de un mes.

Contenidos

  • El punto de partida: análisis de la falta de neutralidad tecnológica y de las causas socioeducativas de la brecha STEM.
  • Mirada crítica al entorno: detección del currículo oculto y auditoría de materiales didácticos y prácticas docentes.
  • Diseñando para todo el mundo: aplicación de estrategias coeducativas, de la comunicación inclusiva y del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).
  • Nuevas narrativas y referentes: visibilización de mujeres tecnólogas y creación de historias alternativas para fomentar el sentido de pertenencia.
  • De la teoría a la acción: análisis de un caso de estudio práctico (los Premios Equit@t como motor de cambio) y diseño de una propuesta de intervención real para aplicar en el aula.

El estudiantado que supere este curso obtendrá una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.

Contenidos


Este curso es de un crédito ECTS, prevé una dedicación del estudiantado de 25 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de un mes.

Contenidos

  • El punto de partida: análisis de la falta de neutralidad tecnológica y de las causas socioeducativas de la brecha STEM.
  • Mirada crítica al entorno: detección del currículo oculto y auditoría de materiales didácticos y prácticas docentes.
  • Diseñando para todo el mundo: aplicación de estrategias coeducativas, de la comunicación inclusiva y del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).
  • Nuevas narrativas y referentes: visibilización de mujeres tecnólogas y creación de historias alternativas para fomentar el sentido de pertenencia.
  • De la teoría a la acción: análisis de un caso de estudio práctico (los Premios Equit@t como motor de cambio) y diseño de una propuesta de intervención real para aplicar en el aula.

El estudiantado que supere este curso obtendrá una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.
  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y su reconocimiento por parte de terceros.
  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn.

Para más información sobre las microcredenciales, puedes consultar nuestra página ¿Qué son las microcredenciales?.

Este curso corresponde al nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF), equivalente a un nivel de máster.

Titulación

Superando este Seminario obtienes un Certificado UOC de Formación Continua.

Objetivos

Este curso está orientado a adquirir competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y del mercado de trabajo.

Los objetivos de este curso son:

  • Comprender la importancia del equilibrio de género en la educación STEM.
  • Integrar en el discurso académico la evidencia científica sobre el tema.
  • Crear contenidos educativos con una perspectiva sensible al género.
  • Implementar lenguaje y materiales visuales con conciencia de género.
  • Desarrollar estrategias para promover la participación de las mujeres en STEM.
  • Aplicar principios de diseño universal para un aprendizaje inclusivo.

Competencias

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales: 

  • Analizar de forma crítica las causas socioeducativas de la brecha de género en el ámbito STEM desde una perspectiva interseccional, identificando cómo el género interactúa con otros ejes de desigualdad (clase, origen, etnia o capacidades) y fundamentando el discurso en evidencias científicas y datos actuales.
  • Identificar y auditar sesgos de género, estereotipos y currículos ocultos en materiales didácticos, espacios de aprendizaje y prácticas docentes tecnológicas.
  • Diseñar situaciones de aprendizaje y materiales educativos que apliquen el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y la perspectiva de género de forma transversal.
  • Utilizar un lenguaje inclusivo (verbal y visual) y narraciones alternativas que visibilicen a los referentes femeninos para fomentar el sentido de pertenencia de las chicas en la tecnología.

Competencias


Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales: 

  • Analizar de forma crítica las causas socioeducativas de la brecha de género en el ámbito STEM desde una perspectiva interseccional, identificando cómo el género interactúa con otros ejes de desigualdad (clase, origen, etnia o capacidades) y fundamentando el discurso en evidencias científicas y datos actuales.
  • Identificar y auditar sesgos de género, estereotipos y currículos ocultos en materiales didácticos, espacios de aprendizaje y prácticas docentes tecnológicas.
  • Diseñar situaciones de aprendizaje y materiales educativos que apliquen el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y la perspectiva de género de forma transversal.
  • Utilizar un lenguaje inclusivo (verbal y visual) y narraciones alternativas que visibilicen a los referentes femeninos para fomentar el sentido de pertenencia de las chicas en la tecnología.
  • Elaborar y evaluar una propuesta de intervención o proyecto de aula que promueva el apoderamiento tecnológico y la participación activa de todo el alumnado, especialmente de las niñas y las jóvenes.

Estas competencias clave en el mercado de trabajo se han definido a partir de la Clasificación Europea de Capacidades, Competencias, Cualificaciones y Ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.

Metodología

  • Lectura de artículos y consulta de recursos
  • Participación en foros y debates con los compañeros del curso
  • Realización de test autoevaluativos
  • Estudio de un caso práctico
  • Diseño de una propuesta de intervención, enfocada a su implementación real
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Profesorado

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC es la universidad en línea mejor valorada de España por el ranking CYD 2025.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

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    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

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Proceso de matrícula

Proceso de matrícula

  1. Formulario de matrícula

    Ve al apartado Matricúlate y rellena el formulario de matrícula del curso que hayas elegido.

  2. Formas de pago

    El pago se realiza con tarjeta de crédito o débito al finalizar el proceso de matrícula. El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

    Información sobre el desistimiento de matrícula

  3. Acceso al campus

    Una vez hecha la matrícula, recibirás las claves de acceso al campus. Te recomendamos que accedas para familiarizarte con el entorno. A lo largo del día del inicio de curso se activarán tus aulas virtuales en el campus.

  4. Precio y descuentos

    Consulta los descuentos de los que puedes beneficiarte. 

     

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos para los Seminarios, Cursos profesionalizadores, Programas de Desarrollo Profesional y el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Para Seminarios y Programas de Desarrollo Profesional, si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso. Si te interesa un Curso profesionalizador o el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, para saber si puedes acogerte a alguno de nuestros descuentos, déjanos tus datos de contacto y el departamento de asesoramiento al estudiante te informará.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

  • Comunidad UOC: 7 % de descuento
    Puedes obtener este descuento si has realizado en la UOC estudios de Asignaturas libres, del Centro de Idiomas Modernos, Seminarios de Desarrollo Continuo o una especialización. Si estáis estudiando un grado o máster universitario pero aún no os habéis titulado también se os aplicará el descuento de comunidad.
  • UOC Alumni: 10 % de descuento
    Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si os podéis acoger a alguno de los descuentos, lo tenéis que indicar en el momento de hacer la matrícula.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula. Más información.

Descuentos

Como estudiante de la UOC te puedes beneficiar de descuentos en tu matrícula. Consulta los descuentos disponibles.

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Preguntas Frecuentes

¿Tienes dudas? Damos respuesta a tus preguntas sobre nuestra oferta formativa, el modelo de aprendizaje o trámites, entre otros temas.

Consulta
Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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