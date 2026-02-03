Seminario de ¿Quién diseña el futuro? Género, tecnología y el reto de la equidad

El estudiantado que supere este curso obtendrá una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.

Este curso es de un crédito ECTS, prevé una dedicación del estudiantado de 25 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de un mes.

Contenidos

Este curso es de un crédito ECTS, prevé una dedicación del estudiantado de 25 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de un mes.

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El punto de partida: análisis de la falta de neutralidad tecnológica y de las causas socioeducativas de la brecha STEM.

Mirada crítica al entorno: detección del currículo oculto y auditoría de materiales didácticos y prácticas docentes.

Diseñando para todo el mundo: aplicación de estrategias coeducativas, de la comunicación inclusiva y del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

Nuevas narrativas y referentes: visibilización de mujeres tecnólogas y creación de historias alternativas para fomentar el sentido de pertenencia.

De la teoría a la acción: análisis de un caso de estudio práctico (los Premios Equit@t como motor de cambio) y diseño de una propuesta de intervención real para aplicar en el aula.

El estudiantado que supere este curso obtendrá una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.

Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y su reconocimiento por parte de terceros.

Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn.

Para más información sobre las microcredenciales, puedes consultar nuestra página ¿Qué son las microcredenciales?.

Este curso corresponde al nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF), equivalente a un nivel de máster.