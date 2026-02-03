Seminario de ¿Quién diseña el futuro? Género, tecnología y el reto de la equidad

Seminario Online de ¿Quién diseña el futuro? Género, tecnología y el reto de la equidad
Presentación
La tecnología que nos rodea no es neutra, sino que refleja la subjetividad de quienes la diseñan. Para garantizar la equidad, hay que romper la brecha de género que aleja a las chicas de las disciplinas STEM desde la escuela. Este curso se dirige a docentes de primaria y secundaria para darles herramientas que permitan detectar sesgos, generar espacios de aprendizaje inclusivos e inspirar nuevas vocaciones tecnológicas y científicas.
¡No te pierdas nuestros seminarios! Inicio: 10 de junio
A diferencia de otras formaciones, este curso destaca por su gran aplicabilidad directa en el aula:
- Como docente, adquirirás herramientas prácticas y fundamentadas para auditar materiales didácticos, detectar el currículo oculto y generar espacios de aprendizaje verdaderamente inclusivos.
- Además de aprender a visibilizar a referentes femeninos y utilizar narrativas alternativas, diseñarás una intervención educativa real, basada en la cultura maker, para promover de forma directa las vocaciones científico-técnicas de las chicas.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
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Inicio
10 jun 2026
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100%
Online
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Duración
1 mes
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Idioma: Catalán
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Titulación: Propia
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Créditos ECTS: 1
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Precio: 241,5 €
Metodología 100% online
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Formación del profesorado
El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña reconoce este curso como formación permanente para el profesorado no universitario.