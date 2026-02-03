Seminari de Qui dissenya el futur? Gènere, tecnologia i el repte de l'equitat

Seminari Online de Qui dissenya el futur? Gènere, tecnologia i el repte de l'equitat

Presentació

La tecnologia que ens envolta no és neutra, sinó que reflecteix la subjectivitat dels qui la dissenyen. Per garantir l'equitat, cal trencar la bretxa de gènere que allunya les noies de les disciplines STEM des de l'escola. Aquest curs s'adreça a docents de primària i secundària per donar-los eines que permetin detectar biaixos, generar espais d'aprenentatge inclusius i inspirar noves vocacions tecnològiques i científiques.
Aquest seminari atorga una microcredencial.

A diferència d'altres formacions, aquest curs destaca per la seva gran aplicabilitat directa a l'aula:

  • Com a docent, adquiriràs eines pràctiques i fonamentades per auditar materials didàctics, detectar el currículum ocult i generar espais d'aprenentatge veritablement inclusius.
  • A més d'aprendre a visibilitzar referents femenins i utilitzar narratives alternatives, dissenyaràs una intervenció educativa real, basada en la cultura maker, per promoure de forma directa les vocacions cientificotècniques de les noies.

Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.
  • Inici

    10 juny 2026

  • 100%

    Online

  • Durada

    1 mes

  • Idioma: Català

  • Titulació: Pròpia

  • Crèdits ECTS: 1

  • Preu: 241,5 €

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

  • Formació del professorat

    El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya reconeix aquest curs com a formació permanent per al professorat no universitari.

Pla d'estudis

Continguts

Aquest curs és d'un crèdit ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 25 hores (25 hores per crèdit) i té una durada d'un mes.

Continguts

  • El punt de partida: anàlisi de la manca de neutralitat tecnològica i de les causes socioeducatives de la bretxa STEM.
  • Mirada crítica a l'entorn: detecció del currículum ocult i auditoria de materials didàctics i pràctiques docents.
  • Dissenyant per a tothom: aplicació d'estratègies coeducatives, de la comunicació inclusiva i del Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA).
  • Noves narratives i referents: visibilització de dones tecnòlogues i creació d'històries alternatives per fomentar el sentit de pertinença.
  • De la teoria a l'acció: anàlisi d'un cas d'estudi pràctic (els Premis Equit@T com a motor de canvi) i disseny d'una proposta d'intervenció real per aplicar a l'aula.

L'estudiantat que superi aquest curs obtindrà una microcredencial, una certificació signada electrònicament que acredita l'assoliment de les competències vinculades a la formació que ha realitzat.

Quines característiques té una microcredencial?

  • És una certificació en format digital i portable, que et permetrà compartir-la fàcilment amb ocupadors, si estàs buscant feina, o amb centres de formació, si vols demanar el reconeixement d'aquest curs per seguir-te formant.
  • Conté informació detallada i de valor sobre la formació obtinguda, amb l'objectiu de facilitar-ne la validació i el reconeixement per part de tercers.
  • La pots enllaçar fàcilment des del teu currículum i compartir-la en xarxes socials, com ara LinkedIn.

Per a més informació sobre les microcredencials, pots consultar la nostra pàgina Què són les microcredencials?.

Aquest curs correspon al nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions (EQF), equivalent a un nivell de màster.

Titulació

Superant aquest Seminari obtens un Certificat UOC de Formació Contínua.

Objectius

Aquest curs està orientat a adquirir competències professionals de caràcter pràctic i s'ha dissenyat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de la societat i del mercat de treball.

Els objectius d’aquest curs són:

  • Comprendre la importància de l’equilibri de gènere en l’educació STEM.
  • Integrar en el discurs acadèmic l'evidència científica sobre el tema.
  • Crear continguts educatius amb una perspectiva sensible al gènere.
  • Implementar llenguatge i materials visuals amb consciència de gènere.
  • Desenvolupar estratègies per promoure la participació de les dones en STEM.
  • Aplicar principis de disseny universal per a un aprenentatge inclusiu.

Competències

Aquest curs forma part del catàleg de microcredencials de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i certifica el desenvolupament de les competències professionals següents: 

  • Analitzar de forma crítica les causes socioeducatives de la bretxa de gènere en l'àmbit STEM des d'una perspectiva interseccional, identificant com el gènere interactua amb altres eixos de desigualtat (classe, origen, ètnia o capacitats) i fonamentant el discurs en evidències científiques i dades actuals.
  • Identificar i auditar biaixos de gènere, estereotips i currículums ocults en materials didàctics, espais d'aprenentatge i pràctiques docents tecnològiques.
  • Dissenyar situacions d'aprenentatge i materials educatius que apliquin el Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA) i la perspectiva de gènere de manera transversal.
  • Utilitzar un llenguatge inclusiu (verbal i visual) i narracions alternatives que visibilitzin referents femenins per fomentar el sentit de pertinença de les noies en la tecnologia.

Aquestes competències clau en el mercat de treball han estat definides a partir de la Classificació Europea de Capacitats, Competències, Qualificacions i Ocupacions (ESCO), per tal de facilitar l'ocupabilitat i la mobilitat laboral, així com el reconeixement entre centres educatius.

Metodologia

  • Lectura d'articles i consulta de recursos
  • Participació en fòrums i debats amb els companys del curs
  • Realització de testos autoavaluatius
  • Estudi d'un cas pràctic
  • Disseny d'una proposta d'intervenció, enfocada a la seva implementació real
Professorat

Procés de matrícula

  1. Formulari de matrícula

    Ves a l'apartat Matricula't i emplena el formulari de matrícula del curs que hagis triat.

  2. Formes de pagament

    El pagament es fa amb targeta de crèdit o dèbit en acabar el procés de matrícula. El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

    Informació sobre el desistiment de matrícula

  3. Accés al campus

    Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al campus. Et recomanem que hi accedeixis per familiaritzar-te amb l'entorn. Al llarg del dia de l'inici de curs s'activaran les teves aules virtuals al campus.

  4. Preu i descomptes

    Consulta els descomptes dels quals et pots beneficiar.

     

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes pels Seminaris, Cursos professionalitzadors, Programes de Desenvolupament Professional i el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys. Pels Seminaris i Programes de Desenvolupament Professional, si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l’apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d’un, hauràs de triar el més beneficiós. Si t'interessa un Curs professionalitzador o el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys, per a saber si pots acollir-te a algun dels nostres descomptes, deixa'ns les teves dades de contacte i el departament d'assessorament a l'estudiant t'informarà.

En cas d’aplicar-te un d’aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d’acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l’Estat espanyol o per l’organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7’5%.  

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l’Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d’actes terroristes per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere, per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Comunitat UOC: 7 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC estudis d’Assignatures lliures, del Centre d’Idiomes Moderns, Seminaris de Desenvolupament Continu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat.

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a algun d’aquests descomptes ho heu d’indicar en el moment de fer la matrícula.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula. Més informació.

Preguntes freqüents

Tens dubtes? Donem resposta a les teves preguntes sobre la nostra oferta formativa, el model d’aprenentatge o tràmits, entre altres temes.

Consulta
