Seminari de Qui dissenya el futur? Gènere, tecnologia i el repte de l'equitat

Seminari Online de Qui dissenya el futur? Gènere, tecnologia i el repte de l'equitat
Presentació
La tecnologia que ens envolta no és neutra, sinó que reflecteix la subjectivitat dels qui la dissenyen. Per garantir l'equitat, cal trencar la bretxa de gènere que allunya les noies de les disciplines STEM des de l'escola. Aquest curs s'adreça a docents de primària i secundària per donar-los eines que permetin detectar biaixos, generar espais d'aprenentatge inclusius i inspirar noves vocacions tecnològiques i científiques.
A diferència d'altres formacions, aquest curs destaca per la seva gran aplicabilitat directa a l'aula:
- Com a docent, adquiriràs eines pràctiques i fonamentades per auditar materials didàctics, detectar el currículum ocult i generar espais d'aprenentatge veritablement inclusius.
- A més d'aprendre a visibilitzar referents femenins i utilitzar narratives alternatives, dissenyaràs una intervenció educativa real, basada en la cultura maker, per promoure de forma directa les vocacions cientificotècniques de les noies.
Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.
Inici
10 juny 2026
100%
Online
Durada
1 mes
Idioma: Català
Titulació: Pròpia
Crèdits ECTS: 1
Preu: 241,5 €
La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.
Formació del professorat
El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya reconeix aquest curs com a formació permanent per al professorat no universitari.