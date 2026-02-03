Seminario de Retos actuales en la Extinción del Contrato de Trabajo: Más allá de la norma

Se ha concebido como un laboratorio de práctica jurídica dirigido a profesionales del ámbito laboral (abogados/as, graduados/as sociales, profesionales de los recursos humanos, operadores jurídicos del ámbito judicial y de la administración laboral, etc.), que necesitan comprender y anticipar la evolución interpretativa en materia de despido y extinción contractual.

Lamentablemente, la lectura estrictamente normativa resulta hoy insuficiente para comprender la evolución de la extinción del contrato de trabajo. La creciente influencia del derecho de la Unión Europea, la centralidad de los derechos fundamentales, el debate abierto en torno al caso Obadal y las transformaciones en la práctica procesal y en la cuantificación indemnizatoria están redefiniendo el marco tradicional. Este curso se configura como un entorno de trabajo compartido que permite analizar estos cambios desde una perspectiva crítica, técnica y orientada a la práctica profesional.

Este curso está orientado a mejorar estas competencias profesionales.

Lamentablemente, la lectura estrictamente normativa resulta hoy insuficiente para comprender la evolución de la extinción del contrato de trabajo. La creciente influencia del derecho de la Unión Europea, la centralidad de los derechos fundamentales, el debate abierto en torno al caso Obadal y las transformaciones en la práctica procesal y en la cuantificación indemnizatoria están redefiniendo el marco tradicional. Este curso se configura como un entorno de trabajo compartido que permite analizar estos cambios desde una perspectiva crítica, técnica y orientada a la práctica profesional.

Se ha concebido como un laboratorio de práctica jurídica dirigido a profesionales del ámbito laboral (abogados/as, graduados/as sociales, profesionales de los recursos humanos, operadores jurídicos del ámbito judicial y de la administración laboral, etc.), que necesitan comprender y anticipar la evolución interpretativa en materia de despido y extinción contractual. No se trata de un conjunto aislado de conferencias, sino de un espacio estructurado de trabajo en el que se combinan reflexión académica, experiencia jurisdiccional y ejercicio profesional para abordar de forma crítica y aplicada las transformaciones más relevantes en este ámbito.

El objetivo no es únicamente exponer contenidos, sino crear un espacio de diálogo cualificado que facilite la comprensión de tendencias jurisprudenciales emergentes, identifique riesgos interpretativos y permita anticipar escenarios futuros en un ámbito especialmente sensible del derecho del trabajo contemporáneo.