Seminario de Retos actuales en la Extinción del Contrato de Trabajo: Más allá de la norma

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Próxima matrícula: 10/06

Seminario Online de Retos actuales en la Extinción del Contrato de Trabajo: Más allá de la norma

Presentación

Este curso es una nueva iniciativa orientada a generar espacios estables de actualización jurídica y reflexión aplicada en torno a cuestiones de especial relevancia en el ámbito del derecho del trabajo y de la Seguridad Social, como es el caso de la extinción del contrato de trabajo.

Su finalidad es ofrecer propuestas formativas especializadas, conectadas con la evolución jurisprudencial y con los debates más recientes, combinando rigor académico y práctica profesional, con la vocación de consolidarse como una línea propia de actualización profesional avanzada.
Próxima matrícula

Junio 2026

Microcredenciales

Este seminario otorga una microcredencial.

Este curso está orientado a mejorar estas competencias profesionales.

Lamentablemente, la lectura estrictamente normativa resulta hoy insuficiente para comprender la evolución de la extinción del contrato de trabajo. La creciente influencia del derecho de la Unión Europea, la centralidad de los derechos fundamentales, el debate abierto en torno al caso Obadal y las transformaciones en la práctica procesal y en la cuantificación indemnizatoria están redefiniendo el marco tradicional. Este curso se configura como un entorno de trabajo compartido que permite analizar estos cambios desde una perspectiva crítica, técnica y orientada a la práctica profesional.

Se ha concebido como un laboratorio de práctica jurídica dirigido a profesionales del ámbito laboral (abogados/as, graduados/as sociales, profesionales de los recursos humanos, operadores jurídicos del ámbito judicial y de la administración laboral, etc.), que necesitan comprender y anticipar la evolución interpretativa en materia de despido y extinción contractual.

Este curso está orientado a mejorar estas competencias profesionales.

Lamentablemente, la lectura estrictamente normativa resulta hoy insuficiente para comprender la evolución de la extinción del contrato de trabajo. La creciente influencia del derecho de la Unión Europea, la centralidad de los derechos fundamentales, el debate abierto en torno al caso Obadal y las transformaciones en la práctica procesal y en la cuantificación indemnizatoria están redefiniendo el marco tradicional. Este curso se configura como un entorno de trabajo compartido que permite analizar estos cambios desde una perspectiva crítica, técnica y orientada a la práctica profesional.

Se ha concebido como un laboratorio de práctica jurídica dirigido a profesionales del ámbito laboral (abogados/as, graduados/as sociales, profesionales de los recursos humanos, operadores jurídicos del ámbito judicial y de la administración laboral, etc.), que necesitan comprender y anticipar la evolución interpretativa en materia de despido y extinción contractual. No se trata de un conjunto aislado de conferencias, sino de un espacio estructurado de trabajo en el que se combinan reflexión académica, experiencia jurisdiccional y ejercicio profesional para abordar de forma crítica y aplicada las transformaciones más relevantes en este ámbito.

El objetivo no es únicamente exponer contenidos, sino crear un espacio de diálogo cualificado que facilite la comprensión de tendencias jurisprudenciales emergentes, identifique riesgos interpretativos y permita anticipar escenarios futuros en un ámbito especialmente sensible del derecho del trabajo contemporáneo.

  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • Duración

    1 mes

  • Idioma: Español

  • Titulación: Propia

  • Créditos ECTS: 1

  • Precio: 241,5 €

Metodología 100% online

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Seminario de Retos actuales en la Extinción del Contrato de Trabajo: Más allá de la norma

Plan de estudios

Contenidos

Este curso es de 1 crédito ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 25 horas y tiene una duración de 13 semanas.

El seminario se estructura en torno a cuatro conferencias y una autoevaluación.

  • Sesión 1: Incapacidad y extinción del contrato después del caso Ca Na Negreta: tendencias jurisprudenciales y perspectiva europea.
  • Sesión 2: Litigar el despido hoy: claves procesales, estrategia probatoria y tendencias en la práctica judicial. 
  • Sesión 3: Cuando el despido vulnera derechos fundamentales: reparación del daño moral y tendencias jurisprudenciales actuales.
  • Sesión 4: El impacto del caso Obadal en la extinción del personal indefinido no fijo: criterios indemnizatorios y tensiones interpretativas.
  • Autoevaluación.

Los estudiantes que superen este curso obtendrán una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.

Contenidos


Este curso es de 1 crédito ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 25 horas y tiene una duración de 13 semanas.

El seminario se estructura en torno a cuatro conferencias y una autoevaluación.

  • Sesión 1: Incapacidad y extinción del contrato después del caso Ca Na Negreta: tendencias jurisprudenciales y perspectiva europea.
  • Sesión 2: Litigar el despido hoy: claves procesales, estrategia probatoria y tendencias en la práctica judicial. 
  • Sesión 3: Cuando el despido vulnera derechos fundamentales: reparación del daño moral y tendencias jurisprudenciales actuales.
  • Sesión 4: El impacto del caso Obadal en la extinción del personal indefinido no fijo: criterios indemnizatorios y tensiones interpretativas.
  • Autoevaluación.

Los estudiantes que superen este curso obtendrán una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.
  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.
  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn.

Para más información sobre las microcredenciales, puedes consultar nuestra página ¿Qué son las microcredenciales?

Este curso corresponde al nivel 7 del marco europeo de calificaciones (EQF), equivalente a un nivel de posgrado o máster.

Titulación

Superando este Seminario obtienes un Certificado UOC de Formación Continua.

Objetivos

 Este curso está orientado a adquirir competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo.

Generar un espacio de diálogo cualificado que facilite la comprensión de tendencias jurisprudenciales emergentes, identifique riesgos interpretativos y permita anticipar escenarios futuros en un ámbito especialmente sensible del derecho del trabajo contemporáneo.

Competencias

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales:

  • Interpretar la ley.
  • Analizar legislación.
  • Asesorar sobre decisiones jurídicas.

Estas competencias clave en el mercado de trabajo se han definido a partir de la clasificación europea de competencias, calificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.

Metodología

Este seminario se realizará en formato síncrono con posibilidad de acceso posterior a un entorno virtual que permitirá prolongar la reflexión entre conferencias y consolidar los contenidos trabajados. 

Las personas inscritas en el ciclo completo dispondrán de acceso a un conjunto de materiales de apoyo vinculados al programa en conjunto. Estos materiales incluirán una selección de resoluciones judiciales relevantes, referencias jurisprudenciales, documentos de trabajo y esquemas de apoyo que servirán como base técnica común para el desarrollo de las sesiones.

El acceso a estos materiales se hará a través del espacio virtual asociado al ciclo y se mantendrá mientras se desarrolle este y hasta un mes después de su finalización.

En la modalidad de inscripción por sesión individual, el acceso se limitará a la asistencia síncrona y a la correspondiente grabación, sin incluir el acceso al espacio virtual de continuidad ni a los materiales comunes del ciclo.
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Profesorado

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
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    La UOC es la universidad en línea mejor valorada de España por el ranking CYD 2025.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

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Proceso de matrícula

Proceso de matrícula

  1. Formulario de matrícula

    Ve al apartado Matricúlate y rellena el formulario de matrícula del curso que hayas elegido.

  2. Formas de pago

    El pago se realiza con tarjeta de crédito o débito al finalizar el proceso de matrícula. El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

    Información sobre el desistimiento de matrícula

  3. Acceso al campus

    Una vez hecha la matrícula, recibirás las claves de acceso al campus. Te recomendamos que accedas para familiarizarte con el entorno. A lo largo del día del inicio de curso se activarán tus aulas virtuales en el campus.

  4. Precio y descuentos

    Consulta los descuentos de los que puedes beneficiarte. 

     

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos para los Seminarios, Cursos profesionalizadores, Programas de Desarrollo Profesional y el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Para Seminarios y Programas de Desarrollo Profesional, si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso. Si te interesa un Curso profesionalizador o el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, para saber si puedes acogerte a alguno de nuestros descuentos, déjanos tus datos de contacto y el departamento de asesoramiento al estudiante te informará.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

  • Comunidad UOC: 7 % de descuento
    Puedes obtener este descuento si has realizado en la UOC estudios de Asignaturas libres, del Centro de Idiomas Modernos, Seminarios de Desarrollo Continuo o una especialización. Si estáis estudiando un grado o máster universitario pero aún no os habéis titulado también se os aplicará el descuento de comunidad.
  • UOC Alumni: 10 % de descuento
    Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si os podéis acoger a alguno de los descuentos, lo tenéis que indicar en el momento de hacer la matrícula.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula. Más información.

Descuentos

Como estudiante de la UOC te puedes beneficiar de descuentos en tu matrícula. Consulta los descuentos disponibles.

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Preguntas Frecuentes

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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