Seminari de Reptes actuals en l'Extinció del Contracte de Treball: Més enllà de la norma

Seminari Online de Reptes actuals en l'Extinció del Contracte de Treball: Més enllà de la norma

Presentació

Aquest curs és una nova iniciativa orientada a generar espais estables d'actualització jurídica i reflexió aplicada entorn de qüestions d'especial rellevància en l'àmbit del dret del treball i de la Seguretat Social, com és el cas de l'extinció del contracte de treball.

La seva finalitat és oferir propostes formatives especialitzades, connectades amb l'evolució jurisprudencial i amb els debats més recents, combinant rigor acadèmic i pràctica professional, amb la vocació de consolidar-se com una línia pròpia d'actualització professional avançada.
Microcredencials

Aquest seminari atorga una microcredencial.

Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.

Lamentablement, la lectura estrictament normativa resulta avui insuficient per comprendre l'evolució de l'extinció del contracte de treball. La creixent influència del dret de la Unió Europea, la centralitat dels drets fonamentals, el debat obert al voltant del cas Obadal i les transformacions en la pràctica processal i en la quantificació indemnitzatòria estan redefinint el marc tradicional. Aquest curs es configura com un entorn de treball compartit que permet analitzar aquests canvis des d'una perspectiva crítica, tècnica i orientada a la pràctica professional.

Ha estat concebut com un laboratori de pràctica jurídica dirigit a professionals de l'àmbit laboral (advocats/ades, graduats/ades socials, professionals dels recursos humans, operadors jurídics de l'àmbit judicial i de l'administració laboral, etc.), que necessiten comprendre i anticipar l'evolució interpretativa en matèria d'acomiadament i extinció contractual.

Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.

Lamentablement, la lectura estrictament normativa resulta avui insuficient per comprendre l'evolució de l'extinció del contracte de treball. La creixent influència del dret de la Unió Europea, la centralitat dels drets fonamentals, el debat obert al voltant del cas Obadal i les transformacions en la pràctica processal i en la quantificació indemnitzatòria estan redefinint el marc tradicional. Aquest curs es configura com un entorn de treball compartit que permet analitzar aquests canvis des d'una perspectiva crítica, tècnica i orientada a la pràctica professional.

Ha estat concebut com un laboratori de pràctica jurídica dirigit a professionals de l'àmbit laboral (advocats/ades, graduats/ades socials, professionals dels recursos humans, operadors jurídics de l'àmbit judicial i de l'administració laboral, etc.), que necessiten comprendre i anticipar l'evolució interpretativa en matèria d'acomiadament i extinció contractual. No es tracta d'un conjunt aïllat de conferències, sinó d'un espai estructurat de treball en el qual es combinen reflexió acadèmica, experiència jurisdiccional i exercici professional per abordar de manera crítica i aplicada les transformacions més rellevants en aquest àmbit.

L'objectiu no és únicament exposar continguts, sinó crear un espai de diàleg qualificat que faciliti la comprensió de tendències jurisprudencials emergents, identifiqui riscos interpretatius i permeti anticipar escenaris futurs en un àmbit especialment sensible del dret del treball contemporani.

  • Durada

    1 mes

  • Idioma: Castellà

  • Titulació: Pròpia

  • Crèdits ECTS: 1

  • Preu: 241,5 €

Pla d'estudis

Continguts

Aquest curs és d’1 crèdit ECTS, preveu una dedicació de l’estudiant de 25 hores (25 hores per crèdit) i té una durada de tretze setmanes.

El seminari s'estructura al voltant de quatre conferències i una autoavaluació.

  • Sessió 1: Incapacitat i extinció del contracte després del cas Ca Na Negreta: tendències jurisprudencials i perspectiva europea.
  • Sessió 2: Litigar l'acomiadament avui: claus processals, estratègia probatòria i tendències a la pràctica judicial. 
  • Sessió 3: Quan l'acomiadament vulnera drets fonamentals: reparació del dany moral i tendències jurisprudencials actuals.
  • Sessió 4: L'impacte del cas Obadal en l'extinció del personal indefinit no fix: criteris indemnitzatoris i tensions interpretatives.
  • Autoavaluació.

Els estudiants que superin aquest curs obtindran una microcredencial, una certificació signada electrònicament que acredita l’assoliment de les competències vinculades a la formació que ha realitzat.

Quines característiques té una microcredencial?

  • És una certificació en format digital i portable, que et permetrà compartir-la fàcilment amb ocupadors, si estàs buscant feina, o amb centres de formació, si vols demanar el reconeixement d’aquest curs per seguir formant-te.
  • Conté informació detallada i de valor sobre la formació obtinguda, amb l’objectiu de facilitar la seva validació i reconeixement per part de tercers.
  • La pots enllaçar fàcilment des del teu currículum i compartir-la en xarxes socials, com ara LinkedIn.

Per a més informació sobre les microcredencials, pots consultar la nostra pàgina  Què són les microcredencials?.

Aquest curs correspon al nivell  7 del marc europeu de qualificacions (EQF), equivalent a un nivell de postgrau o màster.

Titulació

Superant aquest Seminari obtens un Certificat UOC de Formació Contínua.

Objectius

Aquest curs està orientat a adquirir competències professionals de caràcter pràctic i s'ha dissenyat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de la societat i el mercat de treball.

Generar un espai de diàleg qualificat que faciliti la comprensió de tendències jurisprudencials emergents, identifiqui riscos interpretatius i permeti anticipar escenaris futurs en un àmbit especialment sensible del dret del treball contemporani.

Competències

Aquest curs forma part del catàleg de microcredencials de la UOC i certifica el desenvolupament de les següents competències professionals:

  • Interpretar la llei.
  • Analitzar legislació.
  • Assessorar sobre decisions jurídiques.

Aquestes competències clau en el mercat de treball han estat definides a partir de la classificació europea de competències, qualificacions i ocupacions (ESCO), per tal de facilitar l’ocupabilitat i la mobilitat laboral, així com el reconeixement entre centres educatius.

Metodologia

Aquest seminari es farà en format síncron amb possibilitat d'accés posterior a un entorn virtual que permetrà perllongar la reflexió entre conferències i consolidar els continguts treballats. 

Les persones inscrites en el cicle complet disposaran d'accés a un conjunt de materials de suport vinculats al programa en conjunt. Aquests materials inclouran una selecció de resolucions judicials rellevants, referències jurisprudencials, documents de treball i esquemes de suport que serviran com a base tècnica comuna per al desenvolupament de les sessions.

L'accés a aquests materials es farà a través de l'espai virtual associat al cicle i es mantindrà mentre es desenvolupi i fins un mes després que s'acabi.

En la modalitat d'inscripció per sessió individual, l'accés es limitarà a l'assistència síncrona i a l'enregistrament corresponent, sense incloure l'accés a l'espai virtual de continuïtat ni als materials comuns del cicle.
Professorat

Procés de matrícula

  1. Formulari de matrícula

    Ves a l'apartat Matricula't i emplena el formulari de matrícula del curs que hagis triat.

  2. Formes de pagament

    El pagament es fa amb targeta de crèdit o dèbit en acabar el procés de matrícula. El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

    Informació sobre el desistiment de matrícula

  3. Accés al campus

    Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al campus. Et recomanem que hi accedeixis per familiaritzar-te amb l'entorn. Al llarg del dia de l'inici de curs s'activaran les teves aules virtuals al campus.

  4. Preu i descomptes

    Consulta els descomptes dels quals et pots beneficiar.

     

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes pels Seminaris, Cursos professionalitzadors, Programes de Desenvolupament Professional i el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys. Pels Seminaris i Programes de Desenvolupament Professional, si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l’apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d’un, hauràs de triar el més beneficiós. Si t'interessa un Curs professionalitzador o el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys, per a saber si pots acollir-te a algun dels nostres descomptes, deixa'ns les teves dades de contacte i el departament d'assessorament a l'estudiant t'informarà.

En cas d’aplicar-te un d’aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d’acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l’Estat espanyol o per l’organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7’5%.  

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l’Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d’actes terroristes per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere, per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Comunitat UOC: 7 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC estudis d’Assignatures lliures, del Centre d’Idiomes Moderns, Seminaris de Desenvolupament Continu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat.

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a algun d’aquests descomptes ho heu d’indicar en el moment de fer la matrícula.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula. Més informació.

