Seminari de Reptes actuals en l'Extinció del Contracte de Treball: Més enllà de la norma

Seminari Online de Reptes actuals en l'Extinció del Contracte de Treball: Més enllà de la norma
Presentació
Aquest curs és una nova iniciativa orientada a generar espais estables d'actualització jurídica i reflexió aplicada entorn de qüestions d'especial rellevància en l'àmbit del dret del treball i de la Seguretat Social, com és el cas de l'extinció del contracte de treball.
La seva finalitat és oferir propostes formatives especialitzades, connectades amb l'evolució jurisprudencial i amb els debats més recents, combinant rigor acadèmic i pràctica professional, amb la vocació de consolidar-se com una línia pròpia d'actualització professional avançada.
Juny 2026
Lamentablement, la lectura estrictament normativa resulta avui insuficient per comprendre l'evolució de l'extinció del contracte de treball. La creixent influència del dret de la Unió Europea, la centralitat dels drets fonamentals, el debat obert al voltant del cas Obadal i les transformacions en la pràctica processal i en la quantificació indemnitzatòria estan redefinint el marc tradicional. Aquest curs es configura com un entorn de treball compartit que permet analitzar aquests canvis des d'una perspectiva crítica, tècnica i orientada a la pràctica professional.
Ha estat concebut com un laboratori de pràctica jurídica dirigit a professionals de l'àmbit laboral (advocats/ades, graduats/ades socials, professionals dels recursos humans, operadors jurídics de l'àmbit judicial i de l'administració laboral, etc.), que necessiten comprendre i anticipar l'evolució interpretativa en matèria d'acomiadament i extinció contractual. No es tracta d'un conjunt aïllat de conferències, sinó d'un espai estructurat de treball en el qual es combinen reflexió acadèmica, experiència jurisdiccional i exercici professional per abordar de manera crítica i aplicada les transformacions més rellevants en aquest àmbit.
L'objectiu no és únicament exposar continguts, sinó crear un espai de diàleg qualificat que faciliti la comprensió de tendències jurisprudencials emergents, identifiqui riscos interpretatius i permeti anticipar escenaris futurs en un àmbit especialment sensible del dret del treball contemporani.
Inici
14 d’oct. 2026
100%
Online
Durada
1 mes
Idioma: Castellà
Titulació: Pròpia
Crèdits ECTS: 1
Preu: 241,5 €
