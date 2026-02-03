El director de desarrollo del eHealth Center ha sido incluido en la lista «The Best Influencers 2019» que elabora la prestigiosa revista Forbes. El investigador y profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) aparece en la categoría de salud, junto con profesionales destacados de este ámbito, como la pediatra Dra. Lucía Galán y los Dres. Alfonso Vidal, Julio Mayol y Sergio Vañó.

¿Quién es Manuel Armayones?

Manuel Armayones es experto en psicología del comportamiento y uno de los principales especialistas europeos en tecnología persuasiva. Forma parte del grupo de investigación PSiNET y es un profesional muy activo en congresos y jornadas internacionales relacionados con el campo de la salud digital.

Desde el año 2012, el Dr. Armayones centra parte de su actividad investigadora en el empoderamiento del paciente por medio de la tecnología. Su visión pionera lo ha convertido en uno de los profesionales de referencia en Europa. En 2018 ya recibió el reconocimiento de ser uno de los cincuenta líderes europeos en salud electrónica por HIMSS Europe.

Armayones también participa activamente en la investigación relacionada con la aplicación de las tecnologías en el campo de las enfermedades minoritarias. Ha participado en varios proyectos, como COMJunts, una aplicación móvil impulsada de forma conjunta con la UPF que mejora la comunicación de las familias que tienen niños con enfermedades raras con los profesionales de la salud. Su implicación en el ámbito de las enfermedades minoritarias lo llevó a ser nombrado vicepresidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) durante un tiempo.