Manuel Armayones, nomenat «best influencer» de salut 2019 per Forbes
El director de desenvolupament de l'eHealth Center ha estat inclòs en la llista «The Best Influencers 2019» que elabora la prestigiosa revista Forbes. L'investigador i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) hi apareix en la categoria de salut, juntament amb professionals destacats d'aquest àmbit, com la pediatra Dra. Lucía Galán i els Drs. Alfonso Vidal, Julio Mayol i Sergio Vañó.
Qui és Manuel Armayones?
Manuel Armayones és expert en psicologia del comportament i un dels principals especialistes europeus en tecnologia persuasiva. Forma part del grup de recerca PSiNET i és un professional molt actiu en congressos i jornades internacionals relacionats amb el camp de la salut digital.
Des de l'any 2012, el Dr. Armayones centra part de la seva activitat investigadora en l'empoderament del pacient per mitjà de la tecnologia. La seva visió pionera l'ha convertit en un dels professionals de referència a Europa. L'any 2018 ja va rebre el reconeixement de ser un dels cinquanta líders europeus en salut electrònica per HIMSS Europe.
Armayones també participa activament en la recerca relacionada amb l'aplicació de les tecnologies al camp de les malalties minoritàries. Ha participat en diversos projectes, com ara COMJunts, una aplicació mòbil impulsada conjuntament amb la UPF que millora la comunicació de les famílies que tenen infants amb malalties rares amb els professionals de la salut. La seva implicació en l'àmbit de les malalties minoritàries el va portar a ser nomenat vicepresident de la Federació Espanyola de Malalties Rares (FEDER) durant un temps.