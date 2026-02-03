El congreso pionero en tecnología persuasiva se celebró del 9 al 11 de abril en Chipre y asistieron Eulàlia Hernández y Manuel Armayones, miembros investigadores del eHealth Center de la UOC.

La exitosa Conference on Persuasive Technology posibilita el reencuentro de la comunidad científica que trabaja en los campos del diseño, el desarrollo y la evaluación de las tecnologías digitales de persuasión. Promueve la investigación en tecnología interactiva que fomenta el cambio de actitudes y hábitos mediante la persuasión, evitando siempre las formas coercitivas.

Las aplicaciones deben diseñarse para usarse

Manuel Armayones explica que muchas aplicaciones no consiguen su objetivo de adherencia: «En el eHealth Center recibimos muchas solicitudes de apoyo de colegas académicos y profesionales del sector que nos indican que, a pesar de haber desarrollado una aplicación móvil, los resultados no son los esperados. En muchos casos los usuarios se descargan la aplicación, pero o bien no la utilizan y la borran o bien no siguen las pautas que la aplicación les recomienda».

Eulàlia Hernández destaca la importancia de definir una buena estrategia de persuasión desde el inicio del diseño de la aplicación para garantizar que la persona la use de forma efectiva para su finalidad: «Eso es lo que trabaja la persuasión tecnológica, y lo hace desde modelos de cambio conductual, o sea, desde la psicología».

La tecnología persuasiva, esencial para el éxito de la salud digital

Desde el eHealth Center consideramos que la investigación en tecnología persuasiva es un elemento clave porque nos ayuda a cumplir uno de nuestros principales objetivos: educar y empoderar a la ciudadanía para ser autónoma en el proceso de mejora y gestión de su salud con la ayuda de la tecnología.