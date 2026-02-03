L'eHealth Center, presenta la catorzena edició de la Conference on Persuasive Technology 2019
El congrés pioner en tecnologia persuasiva es va celebrar del 9 a l'11 d'abril a Xipre i hi van assistir Eulàlia Hernández i Manuel Armayones, membres investigadors de l'eHealth Center de la UOC.
La reeixida Conference on Persuasive Technology possibilita el retrobament de la comunitat científica que treballa en els camps del disseny, el desenvolupament i l'avaluació de les tecnologies digitals de persuasió. Promou la recerca en tecnologia interactiva que fomenta el canvi d'actituds i hàbits mitjançant la persuasió, evitant sempre les formes coercitives.
Les aplicacions s'han de dissenyar per a fer-se servir
Manuel Armayones explica que moltes aplicacions no aconsegueixen el seu objectiu d'adherència: «A l'eHealth Center rebem moltes sol·licituds de suport de col·legues acadèmics i professionals del sector que ens indiquen que, tot i haver desenvolupat una aplicació mòbil, els resultats no són els esperats. En molts casos els usuaris es baixen l'aplicació, però o bé no la utilitzen i l'esborren o bé no segueixen les pautes que l'aplicació els recomana.»
Eulàlia Hernández destaca la importància de definir una bona estratègia de persuasió des de l'inici del disseny de l'aplicació per a garantir que la persona la faci servir efectivament per a la seva finalitat: «Això és el que treballa la persuasió tecnològica, i ho fa des de models de canvi conductual, o sigui, des de la psicologia.»
La tecnologia persuasiva, essencial per a l'èxit de la salut digital
Des de l'eHealth Center considerem que la recerca en tecnologia persuasiva és un element clau perquè ens ajuda a complir un dels nostres objectius principals: educar i apoderar la ciutadania per a ser autònoma en el procés de millora i gestió de la seva salut amb l'ajuda de la tecnologia.