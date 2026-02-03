Con el objetivo de potenciar proyectos e innovación en salud digital (e-health), los Estudios de Ciencias de Salud y el eHealth Center han abierto una convocatoria de ayudas dirigida a alumnos y antiguos alumnos del máster universitario de Salud Digital (E-health) de la UOC que tengan una idea o un proyecto sobre salud digital y quieran desarrollarlo.

El proyecto ganador se llevará una ayuda económica de 3.000 euros y será anunciado el día 26 de noviembre durante la jornada “eHealth Project: de la Idea al Proyecto”, en la que las personas participantes defenderán su propuesta ante el jurado. El jurado estará formado por Marta Aymerich, vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación de la UOC; Albert Barberà, director del eHealth Center; Carme Carrion, directora del máster universitario de Salud Digital (E-health), y Ramon Gomis, director de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC.

Para participar, consulta más información aquí y las bases de la convocatoria aquí.