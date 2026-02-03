Oberta la convocatòria d'ajuts a projectes d'e-health adreçada a alumnes i antics alumnes del màster universitari de Salut Digital (E-health)El projecte guanyador s'endurà 3.000 euros i s'anunciarà el dia 26 de novembre a la jornada "eHealth Project: de la Idea al Projecte"
Amb l’objectiu de potenciar projectes i innovació en salut digital (e-health), els Estudis de Ciències de Salut i l’eHealth Center han obert una convocatòria d’ajuts adreçada a alumnes i antics alumnes del màster universitari de Salut Digital (E-health) de la UOC que tinguin una idea o un projecte sobre salut digital i el vulguin desenvolupar.
El projecte guanyador s’endurà un ajut econòmic de 3.000 euros i s’anunciarà el dia 26 de novembre durant la jornada “eHealth Project: de la Idea al Projecte”, en què les persones que hi participen defensaran la seva proposta davant del jurat. El jurat estarà format per Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC; Albert Barberà, director de l’eHealth Center; Carme Carrion, directora del màster universitari de Salut Digital (E-health), i Ramon Gomis, director dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.
Per participar-hi, consulta més informació aquí i les bases de la convocatòria aquí.