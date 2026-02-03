Campus
12/1/18 · Noticia

Entrevista del eHealth Center de la UOC para la Agencia EFE de salud

e-health center

Manuel Armayones (izquierda) expone sus planteamientos a Leandro Lamor, delegado de EFE en Catalunya y moderador del debate, y a Marta Aymerich. EFE/Enric Fontcuberta

La vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación de la UOC, Marta Aymerich, junto con el director de desarrollo del eHealth Center, Manuel Armayones, fueron entrevistados por la Agencia EFE hace pocos días. Titularon la entrevista: «El eHealth Center, apuesta de la UOC para democratizar la cultura de la salud».

En la entrevista se destacaron los cuatro ámbitos de trabajo del eHealth Center: la educación y el empoderamiento para la salud y las habilidades digitales, el diseño y la evaluación de intervenciones en salud electrónica, la ciencia de datos, y la equidad. Asimismo, se puso énfasis en la naturaleza multidisciplinar del centro y en su vocación de convertirse en un espacio abierto a la sociedad.

Podéis visualizar la entrevista completa en el vídeo, en español:

Vídeo eHealth Center
El eHealth Center, la apuesta de la UOC por democratizar la cultura de la salud

