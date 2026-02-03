Entrevista de l'eHealth Center de la UOC per a l'Agència EFE de salut
La vicerectora de Planificació Estratègica i Investigació de la UOC, Marta Aymerich, juntament amb el director de desenvolupament de l'eHealth Center, Manuel Armayones, van ser entrevistats per l'Agència EFE fa pocs dies. Van titular l'entrevista: «L'eHealth Center, aposta de la UOC per a democratitzar la cultura de la salut».
En l'entrevista es van destacar els quatre àmbits de treball de l'eHealth Center: l'educació i l'apoderament per a la salut i les habilitats digitals, el disseny i l'avaluació d'intervencions en salut electrònica, la ciència de dades, i l'equitat. Així mateix, es va posar èmfasi en la naturalesa multidisciplinària del centre i en la seva vocació de convertir-se en un espai obert a la societat.
Podeu veure l'entrevista completa en aquest vídeo, en espanyol: