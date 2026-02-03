Campus
12/1/18 · Notícia

Entrevista de l'eHealth Center de la UOC per a l'Agència EFE de salut

e-health center

Manuel Armayones (esquerra) exposa els seus plantejaments a Leandro Lamor, delegat d'EFE a Catalunya i moderador del debat, i a Marta Aymerich. EFE/Enric Fontcuberta

La vicerectora de Planificació Estratègica i Investigació de la UOC, Marta Aymerich, juntament amb el director de desenvolupament de l'eHealth Center, Manuel Armayones, van ser entrevistats per l'Agència EFE fa pocs dies. Van titular l'entrevista: «L'eHealth Center, aposta de la UOC per a democratitzar la cultura de la salut».

En l'entrevista es van destacar els quatre àmbits de treball de l'eHealth Center: l'educació i l'apoderament per a la salut i les habilitats digitals, el disseny i l'avaluació d'intervencions en salut electrònica, la ciència de dades, i l'equitat. Així mateix, es va posar èmfasi en la naturalesa multidisciplinària del centre i en la seva vocació de convertir-se en un espai obert a la societat.

Podeu veure l'entrevista completa en aquest vídeo, en espanyol:

Vídeo eHealth Center
8IKRfD--7G8

El eHealth Center, aposta de la UOC per a democratitzar la cultura de la salut

Contacte de premsa

Contacte

Uneix-te a nosaltres i fem possible el canvi.

Contacta

Altres notícies

Veure-ho tot