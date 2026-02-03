Inteligente y con las ideas claras, así es como Laura Queipo se muestra durante nuestra conversación. Natural de Venezuela, se traslada a los Estados Unidos con tan solo 18 años, después de haber sido aceptada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) como estudiante internacional. Allí ha finalizado un curso puente que le ha abierto la puerta al nuevo grado de informática y cognición (Bachelor of Science in Computation and Cognition) impartido por el propio MIT y que ha comenzado este mes de septiembre.

Sin duda, Queipo es una joven con talento apasionada por el mundo de la salud digital y, como tal, ha efectuado una estancia de tres semanas en el eHealth Center durante el mes de julio. Nos cuenta su experiencia.

Has superado un primer curso puente en el MIT . ¿En qué ha consistido?

El curso se enmarca dentro de la filosofía de las artes liberales y básicamente tú creas tu carrera. Hay ciertos requerimientos por parte del MIT, pero para cumplirlos puedes elegir entre dos o tres materias. Todas las de humanidades las eliges tú, de cualquier área que quieras. También hay asignaturas obligatorias que todos debemos cursar, por ejemplo biología, física o química.

¿Estás aquí, en el eHealth Center, gracias a una beca? ¿Nos puedes contar un poco más?

El MIT tiene un programa de financiación para estudiantes que quieren hacer cosas en el exterior, y como estudiante del MIT puedes solicitar esta financiación. El MIT te ayuda a que se produzca un encuentro entre tus intereses y una institución, un centro académico o una empresa internacionales. Yo solicité específicamente el eHealth Center y así fue como pasó: me aceptaron y el MIT financia mis estudios.

¿Cómo se llama este programa?

MISTI.

¿Por qué el eHealth Center?

Yo estaba buscando opciones que relacionaran la computación con la psicología, y revisé varios lugares en España. Lo que me llamó la atención fue el proyecto de autismo que tiene el eHealth Center porqué focalizaba un ámbito que trata de ayudar a los pacientes con autismo, a entender cómo se puede tratar mejor el autismo en el aspecto psicosocial, y esto me pareció un enfoque bastante más humano. Me atrajo mucho y aquí estoy.

¿Qué es para ti la salud digital?

Una manera de que todo el mundo pueda hacer avances en su salud, física y mental, mediante dispositivos en línea, aplicaciones, etc. Y supongo que al final sirve para que la gente se entienda mejor, pueda ir por la vida de una manera más tranquila y… sí, supongo que es esto para mí.

Háblanos del grado que empezarás a estudiar sobre informática y cognición (Computation and Cognition). Suena interesante, ¿es un grado muy específico del MIT?

Sí, es muy específico. Me imagino que en otras universidades lo tendrán, pero en los últimos años el MIT ha tenido la iniciativa de unir áreas de computación con otras áreas que la complementen. Han unido informática con economía, o informática con biología molecular.Esta fue la última carrera que crearon. Como siempre van tan juntas —la informática con la cognición, la psicología y la neurociencia—, pues han creado esta carrera para que la gente se pueda especializar en ello.

¿Se trata de un grado con un plan de estudios cerrado o también lo construyes tú?

Lo construyes tú. Todo el mundo tiene que cursar ciertas materias, pero tienes mucha flexibilidad en el sentido de que si quieres cumplir un requerimiento en concreto puedes elegir entre tres materias o entre tres clases diferentes. Aun así, al final todo el mundo acaba cursando más o menos lo mismo.

Las dos materias introductorias son Introducción a la psicología e Introducción a la neurociencia, por ejemplo. Son materias básicas exigidas por el MIT y que todo el mundo tiene que cursar, pero también hay que cursar ocho materias de humanidades. Es decir, arte, economía… y tú las puedes elegir, es flexible. Luego está el plan de estudios como tal, en el que tienes opciones para elegir pero es más guiado, hay ciertas materias que todo el mundo cursa.

¿Funciona con bloques de especialización?

Pues creo que sí, creo que puedes especializarte. Lo que yo quería para mí era la especialización en aprendizaje humano y aprendizaje automático (human and machine learning), pero aún no estamos muy seguros de si podrá ser porque aún no ha salido esta especialización como tal. Parece que hay intentos, pero aún no lo sabemos con seguridad.

¿Cuáles son las salidas profesionales de este grado?

Una de las cosas que me atrajo del eHealth Center era que yo me podía imaginar muy bien lo que es «ser lo que yo quería ser» en cuanto a carrera profesional. Creo que esta es una de las salidas de este grado. Por ejemplo, ante un problema psicológico —¿cómo tratar la ansiedad?—, ver cómo se puede tratar mediante una aplicación. No sé, poder unir esto es una salida profesional que me parece muy interesante.

Como todo es muy nuevo, todavía no se sabe, pero creo que es algo así, una carrera profesional como la que tienes en el eHealth Center: un centro académico y tecnológico que trata de resolver problemas de salud mediante la informática.

¿Cómo te ves dentro de cinco años?

Probablemente me estaré graduando de máster. En el MIT tienen un programa de máster que me gustaría cursar, y, no sé, espero que haya aprendido mucho en el MIT ¡y que haya sobrevivido! Que esté a punto de entrar en un trabajo que me guste y que sienta que estoy aportando un poquito a la gente para que se comprenda un poquito mejor.

¡Esperamos que tengas mucha suerte y que te vaya muy bien!