Intel·ligent i amb les idees clares, així és com Laura Queipo es mostra durant la nostra conversa. Natural de Veneçuela, es trasllada als Estats Units amb tan sols 18 anys, després d'haver estat acceptada a l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) com a estudiant internacional. Hi ha acabat un curs pont que li ha obert la porta al nou grau d'informàtica i cognició (Bachelor of Science in Computation and Cognition) impartit pel mateix MIT i que ha començat aquest mes de setembre.
Sens dubte, Queipo és una jove amb talent apassionada pel món de la salut digital i és per això que ha efectuat una estada de tres setmanes a l'eHealth Center durant el mes de juliol. Ens explica la seva experiència.
Has superat el primer curs pont al MIT. En què ha consistit?
El curs s'emmarca dins de la filosofia de les arts liberals i bàsicament tu crees la teva carrera. Hi ha certs requeriments per part del MIT, però per a complir-los pots triar entre dues o tres matèries. Totes les d'humanitats les tries tu, de qualsevol àrea que vulguis. També hi ha assignatures obligatòries que tots hem de cursar, per exemple biologia, física o química.
Ets aquí, a l'eHealth Center, gràcies a una beca? Ens ho pots explicar una mica més?
El MIT té un programa de finançament per a estudiants que volen fer coses a l'exterior, i com a estudiant del MIT pots sol·licitar aquest finançament. El MIT t'ajuda que es trobin els teus interessos i una institució, un centre acadèmic o una empresa internacionals. Jo vaig sol·licitar específicament l'eHealth Center i així va ser com va passar: em van acceptar i el MIT finança els meus estudis.
Per què l'eHealth Center?
Jo estava buscant opcions que relacionessin la informàtica amb la psicologia, i vaig mirar diversos llocs a Espanya. El que em va cridar l'atenció va ser el projecte d'autisme que té l'eHealth Center perquè focalitzava un àmbit que tracta d'ajudar els pacients amb autisme, a entendre com es pot tractar millor l'autisme en l'aspecte psicosocial, i aquest em va semblar un enfocament força més humà. Em va atreure molt i aquí estic.
Què és per a tu la salut digital?
Una manera que tothom pugui fer avenços en la seva salut, física i mental, mitjançant dispositius en línia, aplicacions, etc. I suposo que al final serveix perquè la gent s'entengui millor, pugui anar per la vida d'una manera més tranquil·la i... sí, suposo que és això per a mi.
Parla'ns del grau que iniciaràs sobre informàtica i cognició (Computation and Cognition). Sona interessant, és un grau molt específic del MIT?
Sí, és molt específic. M'imagino que el deuen oferir en altres universitats, però en els últims anys el MIT ha tingut la iniciativa d'unir àrees d'informàtica amb altres àrees que la complementen. Han unit informàtica amb economia, o informàtica amb biologia molecular.
Aquesta va ser l'última carrera que van crear. Com que sempre van tan juntes —la informàtica amb la cognició, la psicologia i la neurociència—, doncs han creat aquesta carrera perquè la gent s'hi pugui especialitzar.
Es tracta d'un grau amb un pla d'estudis tancat o també el construeixes tu?
El construeixes tu. Tothom ha de cursar certes matèries, però tens molta flexibilitat en el sentit que si vols complir un requeriment en concret pots triar entre tres matèries o entre tres classes diferents. Tot i així, al final tothom acaba cursant més o menys el mateix.
Les dues matèries introductòries són Introducció a la psicologia i Introducció a la neurociència, per exemple. Són matèries bàsiques exigides pel MIT i que tothom ha de cursar, però també cal cursar vuit matèries d'humanitats. És a dir, art, economia... i tu les pots triar, és flexible. Després hi ha el pla d'estudis com a tal, en el qual tens opcions per a triar, però és més guiat, hi ha certes matèries que tothom cursa.
Funciona amb blocs d'especialització?
Doncs em sembla que sí, crec que et pots especialitzar. El que jo volia per a mi era l'especialització en aprenentatge humà i aprenentatge automàtic (human and machine learning), però encara no estem gaire segurs de si podrà ser perquè encara no ha sortit aquesta especialització com a tal. Sembla que s'intenta, però encara no ho sabem amb seguretat.
Quines són les sortides professionals d'aquest grau?
Una de les coses que em va atreure de l'eHealth Center era que jo em podia imaginar molt bé el que és «essent el que jo volia ser» pel que fa a carrera professional. Crec que aquesta és una de les sortides d'aquest grau. Per exemple, davant d'un problema psicològic —com tractar l'ansietat?—, veure com es pot tractar amb una aplicació. No ho sé, poder unir això és una sortida professional que em sembla molt interessant.
Com que tot és molt nou, encara no se sap, però crec que més o menys és això, una carrera professional com la que s'ofereix a l'eHealth Center: un centre acadèmic i tecnològic que tracta de resoldre problemes de salut mitjançant la informàtica.
Com et veus d'aquí a cinc anys?
Probablement m'estaré graduant de màster. Al MIT tenen un programa de màster que m'agradaria cursar, i, no ho sé, espero que hagi après molt al MIT, i que hagi sobreviscut! Que estigui a punt de començar una feina que m'agradi i que senti que estic aportant una miqueta a la gent perquè es comprengui una mica millor.
Esperem que tinguis molta sort i que et vagi molt bé!