La Dirección del Prestaciones Médicas, a través de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud, la Coordinación de Educación en Salud y la División de Educación Continua del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocan al XIV Foro Nacional de Educación en Salud: “El IMSS hacia el desarrollo profesional continuo” que se llevara a cabo en Hermosillo, Sonora del 25 al 29 de septiembre.

El objetivo del foro es difundir la producción científica institucional en materia de educación en salud, analizar de manera crítica los resultados de la investigación en educación en salud realizada en el IMSS, brindando un espacio académico de interacción para el personal que realiza investigación educativa en el Instituto.

En el foro participarán reconocidos especialistas, investigadores y profesionales de la salud tanto a nivel nacional como internacional. Por parte de la Universitat Oberta de Catalunya participa la Dra. Carmen Carrion Ribas, profesora investigadora del eHealth Center, el centro académico transdisciplinario de la UOC que genera y transfiere conocimiento en salud digital.

La Dra. Carrion impartirá la Conferencia “Retos de la Investigación sobre TIC y educación en salud” y formará parte del “Simposio Espacios Innovadores para el Aprendizaje en Salud”. Además de pertenecer al equipo del eHealth Center, la Dra. Carmen Carrion es también investigadora de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña, colaborando en la elaboración e implementación de diferentes guías de práctica clínica y en la evaluación del impacto de la investigación biomédica.

El eHealth Center de la UOC busca capacitar y empoderar al ciudadano y a los profesionales mediante las tecnologías para que lideren el cambio de paradigma en salud. Se centra en las personas y se basa en la investigación, la formación y el asesoramiento para contribuir al progreso y al bienestar de la sociedad.

Con su participación en el XIV Foro Nacional de Educación en Salud, la UOC afirma su compromiso de colaborar con Instituciones Nacionales e Internacionales en proyectos de alto impacto social, para desarrollar, implementar y evaluar modelos que favorezcan el empoderamiento de ciudadanos y profesionales de la salud y contribuir así al progreso de la sociedad.