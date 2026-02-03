La UOC participa en el XIV Fòrum Nacional d'Educació en SalutL'objectiu del fòrum és difondre la producció científica institucional en matèria d'educació en salut.
La Direcció de Prestacions Mèdiques, per mitjà de la Unitat d'Educació, Recerca i Polítiques de Salut, la Coordinació d'Educació en Salut i la Divisió d'Educació Contínua de l'Institut Mexicà de l'Assegurança Social (IMSS), convoca el XIV Fòrum Nacional d'Educació en Salut, amb el títol «l'IMSS cap al desenvolupament professional continu», que tindrà lloc a Hermosillo, Sonora del 25 al 29 de setembre.
L'objectiu del fòrum és difondre la producció científica institucional en matèria d'educació en salut, analitzar críticament els resultats de la recerca sobre educació en salut feta a l'IMSS, brindant un espai acadèmic d'interacció per al personal que fa recerca educativa a l'Institut.
En el fòrum hi participaran reconeguts especialistes, investigadors i professionals de la salut d'àmbit tant nacional com internacional. Per part de la Universitat Oberta de Catalunya, hi participa la Dra. Carme Carrion Ribas, professora investigadora de l'eHealth Center, el centre acadèmic transdisciplinari de la UOC, que genera i transfereix coneixement sobre salut digital.
La Dra. Carrion impartirà la conferencia «Reptes de la recerca sobre TIC i educació en salut» i formarà part del Simposi «Espais Innovadors per a l'Aprenentatge en Salut. A més de pertànyer a l'equip de l'eHealth Center, la Dra. Carme Carrion també és investigadora de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, on col·labora en l'elaboració i implantació de diferents guies de pràctica clínica i en l'avaluació de l'impacte de la recerca biomèdica.
L'eHealth Center de la UOC busca capacitar i apoderar el ciutadà i els professionals mitjançant les tecnologies perquè liderin el canvi de paradigma en salut. Se centra en les persones i es basa en la recerca, la formació i l'assessorament per a contribuir al progrés i al benestar de la societat.
Amb la participació en el XIV Fòrum Nacional d'Educació en Salut, la UOC afirma el seu compromís de col·laborar amb institucions nacionals i internacionals en projectes d'alt impacte social, per a desenvolupar, implantar i avaluar models que afavoreixin l'apoderament de ciutadans i professionals de la salut i així contribuir al progrés de la societat.