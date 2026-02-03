¡Participa en Healthio 2018!

Este año tendrá lugar la segunda edición de Healthio del 16 al 18 de octubre en el recinto de la Feria de Barcelona. Por segundo año consecutivo la UOC tendrá representantes y por primera vez el eHealth Center estará como patrocinador.

Healthio es un acontecimiento que reúne a ciudadanos, pacientes, profesionales y empresas del sector de la salud para que conozcan, muestren, prueben y experimenten los últimos adelantos tecnológicos del sector sanitario que mejorarán el empoderamiento y la toma de decisiones de los usuarios.

En este se presentarán las soluciones más vanguardistas en salud por medio de itinerarios temáticos agrupados en tres ejes: salud y bienestar, medicina personalizada, y enfermedades crónicas y envejecimiento. También se realizarán visitas guiadas para que los asistentes prueben y experimenten in situ las técnicas y prácticas más innovadoras.

Asimismo, habrá diferentes ágoras (speaking corners) en las que representantes de centros hospitalarios, universidades y empresas de referencia en este sector ofrecerán charlas y conferencias para abordar cuestiones relacionadas con los distintos ejes temáticos.

Podéis ver el resumen de la edición anterior aquí.