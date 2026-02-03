Participa a Healthio 2018!Del 16 al 18 d'octubre es farà la segona edició de Healthio
Enguany tindrà lloc la segona edició de Healthio del 16 al 18 d’octubre al recinte de la Fira de Barcelona. Per segon any consecutiu la UOC hi tindrà representants i per primer cop l’eHealth Center hi serà com a patrocinador.
Healthio és un esdeveniment que reuneix ciutadans, pacients, professionals i empreses del sector de la salut perquè coneguin, mostrin, provin i experimentin els últims avenços tecnològics del sector sanitari que milloraran l’apoderament i la presa de decisions dels usuaris.
En aquest es presentaran les solucions més avantguardistes en salut per mitjà d’itineraris temàtics agrupats en tres eixos: salut i benestar, medicina personalitzada, i malalties cròniques i envelliment. També es faran visites guiades perquè els assistents provin i experimentin in situ les tècniques i pràctiques més innovadores.
Així mateix, hi haurà diferents àgores (speaking corners) en què representants de centres hospitalaris, universitats i empreses de referència en aquest sector oferiran xerrades i conferències per a abordar qüestions relacionades amb els diversos eixos temàtics.
Podeu veure el resum de l’edició anterior aquí.