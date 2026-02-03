El I Congreso Internacional de Investigación sobre eHealth y eWell-being, organizado por el eHealth Center de la UOC, fue todo un éxito, con más de cien asistentes. Con el título «Evaluación de la evidencia para un cambio de paradigma en la salud», se agruparon diferentes profesionales, académicos, investigadores y otras figuras destacadas del mundo de la salud y el bienestar.



El rector de la UOC, Josep A. Planell, abrió el acto. Dio la bienvenida a todos los asistentes y destacó que «la salud electrónica se plantea también una revolución similar, poniendo al ciudadano en el centro, apostando por su educación y defendiendo una comprensión de la salud que va más allá de las enfermedades, puesto que las integra y pone el acento en el bienestar».

Posteriormente, se dio paso a la presentación central del programa por parte del flamante doctor honoris causa de la UOC Alejandro Jadad, que llevaba por título «Crear una pandemia de salud: ¿cuál es el papel de las tecnologías digitales?».



La primera parte de la jornada continuó con la ponencia titulada «Construir sistemas de salud basados en el aprendizaje a partir de macrodatos: retos y promesas», a cargo de Stein Olav, director del Norwegian Centre for E-health Research, y la presentación y las reflexiones en torno a la importancia de la evaluación de las intervenciones en salud por parte de Carme Carrion, coordinadora del ámbito de conocimiento de diseño y evaluación de intervenciones en salud electrónica del eHealth Center de la UOC y profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud, mediante su ponencia «Evaluación de la salud móvil: conceptualización de un marco global».



En la segunda parte del congreso se presentó el estudio del caso de innovación social y promoción de la salud «Parque de la Vida (Colombia)», a cargo de Carlos Palacio, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.



Finalmente, la jornada terminó con una mesa redonda entre todos los ponentes moderada por Elia Gabarron, investigadora posdoctoral del Norwegian Centre for E-health Research del hospital universitario del Norte de Noruega, y se dio paso a un turno abierto de palabras, en el que los asistentes pudieron preguntar sus dudas a los ponentes y ofrecer su visión respecto a los principales retos en salud y bienestar.



Podéis visualizar todo el congreso en los siguientes vídeos, publicados en nuestro canal de YouTube:

Primera parte

Segunda parte