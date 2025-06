El I Congrés Internacional de Recerca sobre eHealth i eWell-being, organitzat per l’eHealth Center de la UOC, va esdevenir tot un èxit, amb més de cent assistents. Amb el títol «Avaluació de l’evidència per a un canvi de paradigma en la salut», es van agrupar diferents professionals, acadèmics, investigadors i altres figures destacades del món de la salut i el benestar.



El rector de la UOC, Josep A. Planell, va obrir l’acte. Va donar la benvinguda a tots els assistents i va destacar que «la salut electrònica es planteja també una revolució similar, posant el ciutadà en el centre, apostant per la seva educació i defensant una comprensió de la salut que va més enllà de les malalties, ja que les integra i posa l’accent en el benestar».

Posteriorment, es va donar pas a la presentació central del programa per part del flamant doctor honoris causa de la UOC Alejandro Jadad, que duia per títol «Crear una pandèmia de salut: quin és el paper de les tecnologies digitals?».



La primera part de la jornada va continuar amb la ponència titulada «Construir sistemes de salut basats en l’aprenentatge a partir de dades massives: reptes i promeses», a càrrec de Stein Olav, director del Norwegian Centre for E-health Research, i la presentació i les reflexions entorn de la importància de l’avaluació de les intervencions en salut per part de Carme Carrion, coordinadora de l’àmbit de coneixement de disseny i avaluació d’intervencions en salut electrònica de l’eHealth Center de la UOC i professora dels Estudis de Ciències de la Salut, mitjançant la seva ponència «Avaluació de la salut mòbil: conceptualització d’un marc global».



A la segona part del congrés es va presentar l’estudi del cas d’innovació social i promoció de la salut «Parque de la Vida (Colombia)», a càrrec de Carlos Palacio, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat d’Antioquia.



Finalment, la jornada va acabar amb una taula rodona entre tots els ponents moderada per Elia Gabarron, investigadora postdoctoral del Norwegian Centre for E-health Research de l’hospital universitari del Nord de Noruega, i es va donar pas a un torn obert de paraules, en el qual els assistents van poder preguntar els seus dubtes als ponents i oferir la seva visió respecte als reptes principals en salut i benestar.



Podeu visualitzar tot el congrés en els vídeos següents, publicats en el nostre canal de YouTube:

Primera part

Segona part